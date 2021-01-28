撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-01-28 17:40

「無咗靈魂等同一個壞咗嘅人」，無了薯餅又稱得上是麥當勞（M記）早餐嗎？最近大家都因為M記的薯餅供應緊張議論紛紛，但以粟米杯替代薯餅，你又肯不肯？《香港01》飲食記者整理網民熱數7大M記靈魂美食，真的不能少了它們。

早前麥當勞在社交平台表示因為運送美國薯仔到港的船期混亂，出現薯餅供應緊張的問題，所以最近的超值早晨套餐都有薯餅或免費轉配粒粒粟米杯的選擇。但一眾因為薯餅才吃M記早餐的薯餅擁躉當然寧死不屈，紛紛表示「無薯餅寧願唔食！」M記的靈魂美食點止薯餅，點擊圖片睇睇網民熱數7大靈魂美食 👇👇

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豬柳蛋漢堡作為靈魂美食之一，但大家有沒有想過它為何叫「豬柳強」？原來當中有段故！點擊圖片睇睇香港人才明的6款老麥食品叫法，包你有共鳴 👇👇

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