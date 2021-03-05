撰文： 羅諾賢 最後更新日期： 2021-03-05 11:13

千層蛋糕｜來跟上風靡香港的千層蛋糕Crepe Cake熱潮！近年千層蛋糕越來越受歡迎，除了連鎖品牌LadyM之外，其中一間小店Lamlam脷由網店做到實體店，現在更擴張開Cafe！即刻看看本港7間千層蛋糕推薦！

【1】Lamlam脷——逆市擴張開Cafe

Lamlam脷由一名90後女生一手從網店做起，後來有實體店，今年更逆市擴張開埋Cafe！Lamlam脷的千層蛋糕每件20層，皇牌產品是各款口味的流心千層蛋糕。據網民所講，這間小店的千層蛋糕比LadyM還要更貼近香港人口味！

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Lamlamli Bakery 地址：旺角彌敦道691-697號永如大廈3樓697室 電話：62117531

【2】Holam Bakery——奶味重超滿足

Holam Bakery的千層蛋糕有18層，比起其他千層蛋糕，賣點是奶味較重，忌廉較厚，甚具邪惡感！最皇牌的是各款牛乳千層，奶味超濃超有滿足感！

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Holam Bakery 地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈3座4樓I室 電話：63357901

【3】LadyM——經典不敗千層

紐約著名的法式蛋糕Lady M在登陸香港時引發一陣排隊潮，可謂香港千層蛋糕熱潮的發起者！各款千層蛋糕用上超過20層超薄班戟，雖然比較其他店舖價錢略貴，但層數夠多夠薄，口感輕盈，精緻而且質素穩定，在香港仍有不少捧場客！

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【4】師妹甜品——長洲代表千層蛋糕

入長洲除了大魚蛋、芒果糯米糍，還有一間一定要試試看的甜品店！這間甜品小店皇牌正是芒果千層蛋糕，比起其他的千層蛋糕，師妹甜品的千層用吉士、芒果蓉、忌廉、班戟層層交互叠起，口感豐富，底層更有海綿蛋糕解膩。另有蜂蜜豆腐千層，坊間少見。

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師妹甜品 地址：長洲建新里12號地下 電話：6462 8919

【5】Chateraise——分店最多容易買

近年不斷擴張的Chateraise，在不少商場都可以看到它的蹤影，主力賣日式蛋糕，而千層蛋糕也是其中主打。Chateraise的千層蛋糕有原味、抹茶味及朱古力味，厚實較甜，價錢相宜。

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【6】Shaz Confections——獨特口味

由新加坡人Sharon在港創立的品牌Shaz Confections，千層蛋糕口味獨特，有玫瑰荔枝、竹炭黑芝麻千層、斑蘭椰子等口味，而蛋糕底部特意有一層海綿蛋糕，可以減膩及增加口感。比起其他店，Shaz Confections的蛋糕色彩帶有糖果色，頗具少女心，打卡一流。

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Shaz Confections 地址：西環西營盤第一街21號地舖 地址：北角渣華道123號北角匯二期地下G11-G12號舖 地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館地下G17B號舖

【7】DON DON DONKI——價錢相宜有好評

最後的黑馬是Don Don Donki的千層蛋糕！除了日常用品、零食之外，不少人到Donki都會買甜品及麵包，當中不少網民都推薦CP值甚高的Donki千層蛋糕，大家經過不如買一件試試！

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