細細個讀書已經聽「香港是美食天堂」，雖然這一年因為疫情關係我們未能飛去外地品嘗外國美食，但其實外國人又何嘗不掛念香港的蛋撻和點心呢！

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雖然香港作為國際大都會，西日意法韓美食都有，但說到底傳統本土美食才是皇道！外國網站TasteAtlas 整理了外國人最愛的香港地道美食，享負盛名的奶茶和西多士竟然20強不入！👇👇👇即刻睇你心愛的香港美食是否上榜👇👇👇

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你知道「菲林筒」是甚麼點心嗎？原來是清甜的芝麻卷，不少7、80後網民都好鍾意食！現時新式的茶樓好少見，不過傳統中式糕餅店反而有得買。其中一款必食甜品仲有一把小紙傘可以拿走！按下圖即睇🙈🙈

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