全港戲院日2025｜戲飛劃一$30　如何買？幾時舉行？附猛片推介

全港戲院日／戲院／睇戲／香港上映｜續辦第三年的全港戲院日，將於5月10日星期六舉行，屆時提供全日劃一$30戲票。全港戲院日舉辦當日，預計觀眾將可觀賞5月1日上映的Marvel新系列《雷霆特攻隊》、由古天樂、遊學修主演的《送院途中》，以及馬麗、惠英紅主演的《水餃皇后》等。



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全港戲院日2025將於5月10日星期六舉行，會提供全日劃一30元戲票。（盧翊銘攝）

全港戲院日2025｜5.10舉行 戲飛劃一價$30

全港戲院日今年續辦第三年，活動與往年一樣，將是「香港流行文化節2025」活動之一，並會於5月10日舉行，票價優惠劃一為$30。

全港戲院日將於5月10日舉行，戲票劃一$30。（電視廣告截圖）

全港戲院日2025｜一類人可買低於$30戲飛

除了舉辦日期及票價外，官方目前未有太多消息，但根據往年安排，每人最多買4張優惠戲飛，活動適用於香港戲院商會各成員院線旗下商業戲院，可現場及網上購票。長者首場優惠票價如低於$30，將維持不變。當日不設任何長者、小童及學生優惠，所有戲院優惠和電影贈券亦不適用。

全港戲院日2025｜上映電影預告 Marvel《雷霆特攻隊》＋港產片《送院途中》

據電影網資料，共有3套戲將於5月1日正式上映，包括由古天樂、遊學修主演的救護港產片送院途中、馬麗、惠英紅、 朱亞文、 王祖藍主演的《水餃皇后》及Marvel Studio新系列《雷霆特攻隊》，估計將可在全港戲院日當天觀賞。

全港戲院日2025

日期：2025年5月10日

票價：$30



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