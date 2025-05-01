Klook五一3大優惠｜獨家減$100優惠碼　必搶澳門船飛＋$5機場快綫

Klook優惠｜5月1日至5月5日期間，Klook將推出「The Best You」推廣活動，一連5日推出不同主題優惠，地區涵蓋香港、澳門、內地、日本及歐洲！當中必搶酒店自助餐買一送一、低至$500入住深圳硬石酒店豪華房，以及$5搭機場快綫！記者為大家整理出3大率先登場的必搶優惠，想知點拎就要留意下文！



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Klook在五一黃金周（5月1日至5月5日）推出「The Best You」推廣活動！活動將以每日不同主題，送出精選限時優惠。除了每日的上午11點及下午9點兩個時段將有限時快閃優惠外，還有熱門地區精選的買一送一活動。除此之外，Klook更有高達$955的優惠碼大放送！

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Klook在五一黃金周（5月1日至5月5日）推出「The Best You」推廣活動。（Klook）

Klook優惠｜獨家減$100優惠碼

值得一提，由5月1日至5月31日期間，Klook亦有《香港01》專屬優惠碼【TBY100G7】，只要購買任何Klook產品（不包括除外產品及Klook不定時公布的相關產品或活動）消費滿$1,000，即可減$100！黃金周訂酒店都得，名額有限，先用先得！

另外，Klook亦推出「The Best You」網上Game，大家可測試一下自己是否行程計劃大師，玩完更有優惠碼送上。

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Klook優惠｜黃金周必搶3大優惠

Klook五一黃金周必搶優惠【1】$5搭機場快綫、自助餐買一送一

5月1日將以香港機場及美食「打頭陣」！重點必搶優惠包括上午11點開售的$5機場快綫車票，以及在下午9點推出的香港海洋公園萬豪酒店海灣餐廳，以及海岸酒廊自助晚餐快閃買一送一優惠！👉🏻即搶Klook快閃優惠

Klook優惠｜5月1日優惠詳情

上午11點：

● 機場快綫$5車票；

● 鴻福堂快閃$10優惠券



下午9點：

● 香港海洋公園萬豪酒店海灣餐廳、海岸酒廊「泰國風情燒烤風味」自助晚餐快閃買一送一；

● 香港沙田萬怡酒店MoMo Cafe自助晚餐買一送一（母親節適用）；



中午12點：

● 香港W酒店糭子套裝、禮盒快閃半價；



5月1日凌晨12點至5月5日發售：

● 啟德 EpicLand 歷奇王國門票2小時入場門票（加送30分鐘）$258起



Klook優惠【2】金光飛航船票買一送一、海洋公園低至55折

5月2日為澳門及香港玩樂日，有興趣快閃澳門的朋友必搶！於上午11點，將有香港往返澳門的金光飛航船票買一送一（買去程送回程），以及澳門新濠影滙星滙餐廳的自助午餐、自助晚餐買一送一。而在下午9點，於Klook購買香港海洋公園門票，付款時輸入優惠碼【GWOP45OFF】，即可享門票低至55折優惠！👉🏻即搶Klook快閃優惠

Klook優惠｜5月2日優惠詳情

上午11點：

● 香港往返澳門金光飛航船票買一送一（買去程送回程）；

● 澳門新濠影滙星滙餐廳自助午餐、自助晚餐買一送一。



下午9點：

● 香港海洋公園門票55折優惠碼【GWOP45OFF】



即日起（以下優惠可於5月2日開始使用）：

● Paint Bomber 第二位半價；

● Bun's 2020 室內懷舊風格滾軸溜冰體驗 第2位$10；

● 澳門新濠影滙水上樂園快閃二人或以上同行，門票享5折；

● 澳門水舞間水上匯演門票低至66折（2張）＋送香港去澳門單程豪華位船票（2張）；

● 澳門水舞間水上匯演門票門票低至79折（2張）＋送香港去澳門單程船票（2張）



Klook優惠【3】深圳3大人氣酒店低至$500、歐洲指定活動5折

喜歡到深圳吃喝玩樂或準備歐遊的朋友，就不能錯過5月3日以內地、歐洲為主題的優惠！於上午11點，3間深圳人氣酒店，包括深圳硬石酒店、深圳同泰萬怡酒店及珠海海洋密碼將有低至$500一晚的豪華房優惠，其中珠海海洋密碼更可入住城堡房，兼包兩份早餐！

準備歐遊的朋友，於下午9點，歐洲指定遊覽活動有5折及8折的優惠碼，為你節省更多旅費！👉🏻即搶Klook快閃優惠

5月3日優惠詳情

上午11點：

● 深圳硬石酒店、深圳同泰萬怡酒店及珠海海洋密碼低至$500一晚；



下午9點：

● 歐洲（僅限英國、法國、瑞士、意大利、西班牙、荷蘭、德國、葡萄牙）指定遊覽活動或租車服務滿$1,000，輸入指定優惠碼可享低至5折；



5折優惠碼【HKEU500OFF】：滿$1,000享5折，最高減$500；

8折優惠碼【HKEUROPE8】：滿$1,000享8折，最高減$200。



即日起：

● 指定內地酒店低至$359；

● 廣州花都希爾頓歡朋酒店舒適房一晚（連雙人早餐）低至$500；

● 托雷多＆塞哥維亞一日遊（馬德里出發）低至8折；

● 從巴塞隆納出發的蒙塞拉特修道院之旅 低至8折；

● 葡萄酒＆卡瓦酒酒莊之旅（含西班牙小吃＆四驅車葡萄園體驗）- 巴塞隆納出發 低至9折；

● 波爾圖 & 納扎雷 & 奧比多斯一日遊（里斯本出發） 低至8折



Klook五一黃金周優惠陸續有來！Klook於5月4日將有主打日本及澳洲的旅行優惠；5月5日則有內地酒店和SIM卡精選優惠！詳情就要密切留意Klook啦！

另外，由即日起至6月30日期間，HSBC信用卡持卡人、Payme用戶、AlipayHK、Klook仲有專屬優惠碼，總值高達$955！

Klook優惠｜派總值高達$955優惠碼

Klook優惠碼【1】HSBC信用卡持卡人專享優惠 高達$420

憑滙豐信用卡購買以下活動，輸入指定優惠碼即享優惠：

● 優惠碼【HSBC25CN50】：購買中國內地活動滿$400，即享$50折扣優惠；

● 優惠碼【HSBC25CN160】：購買中國内地活動滿$1,200，即享$160折扣優惠；

● 優惠碼【HSBC25MAY30】：購買海外活動（香港除外）滿$500，即享$30折扣優惠；

● 優惠碼【HSBC25MAY80】：購買海外活動（香港除外）滿$1,000，即享$80折扣優惠；

● 優惠碼【HSBC25HT100】：購買全球指定酒店淨房滿$1,000，即享$100折扣優惠。＊優惠名額逢星期四中午12點發放



Klook優惠碼【2】PayMe用戶專享 高達$230

購買Klook全線活動滿指定金額，使用PayMe付款，輸入優惠碼即享折扣優惠：

● 優惠碼【PAYMEALL20】：滿$400，享$20折扣優惠；

● 優惠碼【PAYMEJOY85】：滿$1,200，享$85折扣優惠；

● 優惠碼【PAYMEHSR20】：逢星期五中午12點，購買香港高鐵車票8折，最高折扣為$80；

● 優惠碼【PAYME2025MB15】：購買全球交通（機場接送、私人接送、指定JR Pass、高鐵、租車）滿$200，即享$15折扣優惠；

● 優惠碼【PAYME2025HT50】：購買全線指定酒店淨房滿$800，即享$50折扣優惠。

＊推廣期內逢星期日中午12點發放



Klook優惠碼【3】AlipayHK旅遊獎賞 高達$160

● Klook用戶享2X A. Point回贈（上限10,000）

● 在AlipayHK手機應用程式內的Klook品牌Channel領取禮券，可與Klook優惠代碼同時使用！優惠券為：滿$200減$10；滿$1,000減$50；及滿$3,000減$100。



Klook優惠碼【4】Klook優惠碼 高達$145

● 優惠碼【EASTERJOY25】：購買Klook全線活動滿$500，即享$25折扣優惠；

● 優惠碼【EASTERJOY120】：購買Klook全線活動滿$2,500，即享$120折扣優惠。

＊優惠期至5月11日



＊每位用戶可使用上述優惠碼一次，並不能與其他優惠同時使用。優惠數量有限，先用先得。

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