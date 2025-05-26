毒蛇驚現沙田｜行山小心！香港9種致命毒蛇　專家教被咬後1招保命

毒蛇｜村屋｜行山須知｜今日（26日）凌晨時分，一條毒蛇過山烏（眼鏡王蛇）潛入沙田村屋，更在電腦枱上盤踞，事主其後報警求助，過山烏由蛇王拿下，蛇王稱如不慎被該蛇咬到會隨時無命。大家到戶外郊遊遠足，其實都有機會遇上毒蛇，漁護署就在網頁列出香港9大致命毒蛇，今次事件中的過山烏也名列榜上！大家假如不幸被毒蛇咬傷，又應該如何應對？專家教一招保命！



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毒蛇潛入村屋電腦枱！蛇王：俾佢咬到死梗

沙田村屋今日凌晨時分有一條毒蛇闖入，並在電腦枱上盤踞。事主李先生起初以為是電線移動，仔細一看才驚覺是一條蛇。從他拍攝照片可見，該毒蛇一度向前伸出，看似要發動攻擊，場面驚險。

李先生隨即報警求助，專業蛇王接報後趕到現場，兩分鐘內成功捕獲毒蛇過山烏。據蛇王表示，毒蛇估計是從廁所的排水管潛入屋內，情況罕見。蛇王續指過山烏毒性極強：「一年都捉唔到3條，超毒蛇比（俾）佢咬到即死梗（梗）。」

漁護署列香港9種致命毒蛇｜眼鏡蛇、銀環蛇最常見

根據漁護署網頁，香港共有9種毒性強烈可致命的陸棲毒蛇，包括事件中的過山烏（眼鏡王蛇）、金腳帶（金環蛇）、銀腳帶（銀環蛇）、眼鏡蛇（飯鏟頭）、越南烙鐵頭、原矛頭蝮（烙鐵頭）、珊瑚蛇（麗紋蛇）、紅脖游蛇及白唇竹葉青。

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當中4種較常見的，有銀腳帶（銀環蛇）、眼鏡蛇（飯鏟頭）、紅脖游蛇及白唇竹葉青。不過對於普通人而言，毒蛇的特徵很難分辨，大家看見蛇類都應該避開路段或停下腳步，讓蛇先行離開。

被毒蛇咬傷後5步自救：

步驟【1】保持冷靜

醫管局網頁表示，被蛇咬傷後有5大自救步驟。首要之務就是保持冷靜，切忌驚慌失措，因為過度的活動或恐慌會加速血液循環，反而促使毒素更快地在全身擴散。

步驟【2】躺下或坐下 被咬位置與心臟保持同一水平

值得留意，傷者應立刻停止活動，並在安全的地方躺下或坐下，盡量保持被咬位置與心臟維持同一水平。

步驟【3】報警求助

傷者安置好後，應盡快致電999報警求助，清楚講出自己所在位置及情況。

步驟【4】拍下蛇照片助醫生辨認

如情況許可，拍下蛇照片，有助醫生辦別外形及種類並對症下藥。

步驟【5】進行簡單急救護理 切忌用力擠壓、自行消毒

在等待救援時，可進行簡單急救護理，謹記保持被咬位置與心臟維持同一水平。切忌用力擠壓或用口吸出毒液，並避免按摩傷口或亂塗藥膏、酒精，這可能會刺激毒素擴散。

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