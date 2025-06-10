七一優惠21大｜港鐵送7.1萬車票　博物館、泳池免費/商場優惠詳情

七一優惠｜特首李家超於今日（10日）出席行政會議前見記者時，宣布一系列七一慶祝回歸優惠，優惠涵蓋交通、文娛、景點及飲食購物，包括港鐵會送出7.1萬張免費單程票、免費開放康文署室內、戶外康樂設施。另外，海洋公園亦會推出二人同行８折門票優惠等。《香港01》好食玩飛記者將持續更新優惠，即看下文了解詳情。



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李家超今日出席行政會議會前見記者，宣布一系列七一慶回歸優惠，優惠涵蓋食玩買和交通優惠。李家超更透露更多優惠會陸續推出，《香港01》好食玩飛將持續更新。

6月10日，李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

七一優惠｜交通優惠

【1】港鐵： 7月1日當天，於「MTR Mobile」App舉辦抽獎，送出7.1萬張免費單程車票，得獎者需於2026年1月2日或之前使用

【2】機場快綫：3至11歲小童免費、60歲或以上長者憑樂悠咭可享半價

【3】電車：免費（優惠期7月1日至3日）

【4】天星小輪：免費乘搭「尖沙咀-灣仔」航線

【5】新渡輪：派發200張「中環-長洲」免費乘船券、100張「中環-梅窩」免費乘船券及100張「北角-紅磡/九龍城」免費乘船券

【6】富裕小輪航線：派發1,000張「中環-紅磡」免費乘船券及1,000張「北角-觀塘-啟德」免費乘船券

天星小輪尖沙咀來往灣仔航線，將於七一當日免費乘搭。（資料圖片）

七一優惠｜博物館優惠

以下設施將於七一當天免費開放

【7】康文署收費康樂設施，例如羽毛球場、網球場、籃球場、壁球場、乒乓球枱、草地滾球場、健身室、高爾夫球設施、公眾游泳池及水上活動中心艇隻等

【8】科學館常設展

【9】太空館常設展

【10】香港濕地公園

【11】香港故宮文化博物館專題展覽

【12】M+標準票展覽

M+標準票展覽將於七日當天免費開放。（資料圖片）

七一優惠｜ 景點優惠

【13】海洋公園：2人同行8折、3至4人同行7折（優惠期由即日起至7月3日）

【14】昂坪360：小童及長者來回票28折，優惠票價$42

【15】山頂纜車：來回優惠套票85折，成人優惠票價$142，小童及長者優惠票價$71，門票可於6月30日至7月1日在官方網站購買

海洋公園推出多人同行優惠，優惠期於7月3日完結。（資料圖片）

七一優惠｜ 食肆及商戶優惠

【16】食環署天幕街市、香港仔街市、荔灣街市及東日街市推出優惠

【17】房委會商場「共築‧創業家」指定店鋪提供九折優惠，另外消費滿71元或以上可在原有泊車優惠上，額外享有免費泊車一小時優惠。

【18】「本地漁菜直送」網站或App指定產品71折（優惠期7月1日至7日）

【19】環保署綠在區區回收可享雙倍綠綠賞積分

【20】香港科學園內指定菜式或餐飲可享71折優惠，顧客可於「HKSTP」手機應用程式領取電子餐飲優惠券

【21】沙田馬場「香港共慶回歸賽馬日」公眾席免費入場，7折優惠價購買指定紀念品、場內餐廳「百勝廳」指定粵式招牌自選套餐71折。

另外有過千間餐廳及商戶推出優惠，並預料更多商場、企業，連同香港國際機場、科學園亦會陸續宣布優惠。

七一優惠｜全港商場優惠

各大商場提供零售及餐飲現金券、購物及美食禮券、泊車優惠等，點擊下圖了解：

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