動漫節2025｜ACGHK門票最新價錢+開放日期時間+活動情報懶人包

香港動漫節2025 ACGHK 門票價錢／日期時間／Cosplay區／同人祭情報綜合懶人包｜ 香港動漫電玩節 2025 將於7月25日（五）至7月29日（二）於灣仔會展舉行！今年漫展繼續設有收費「ACG CosParadise區」影相區，Cosplayer／攝影愛好者均可以付費入場，快來bookmark這篇「香港動漫節2025 懶人包」，將為你不斷更新各種門票優惠、場內活動時間表、來場嘉賓、推薦產品情報！



動漫節2025｜香港動漫電玩節 ACGHK2025活動詳情

香港動漫節2025｜日期

香港動漫電玩節 2025 將於7月25日（五）至7月29日（二）舉行

香港動漫節2025｜時間

每日10:00 至 21:00 (7月29日 8pm關閉）

香港動漫節2025｜地點

香港動漫電玩節 2025 將於灣仔會議展覽中心1號展覽廳舉行

香港動漫節2025｜門票價錢

去年 ACGHK2024 一般票價$42、小童票價（3－11歲）$20，只供參考；今年入場費將略作調整，正式票價及發售方法待定。👉門票即將發售

動漫節2025｜甚麼是CosParadise 收費拍照區？

有鑑於往年有過多cosplay及攝影愛好者於會展的通道佔地拍攝、阻礙公眾通行，ACGHK2024 起大會加租場地作為收費拍攝區「CosParadise」，只有已付費的Cosplayer以及每日有特定名額、且有付費的攝影愛好者，才可以在該區內進行拍攝活動。此外，去年大會有在展期內定時釋出一定入場名額予ACGHK (Hall 1) 持票人士進入「CosParadise」，今年詳情待定。👉門票即將發售

TVB《放學ICU》播過的《雙子公主》（鍾世傑 攝）

動漫節2024年Cosplayer相片集回顧

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動漫節2025｜舞台活動節目表將陸續更新（敬請留意）

WDP香港世界同人祭2025+創天綜合同人祭2025（陸續更新）

舉行多年的CP創天綜合同人祭，今年將移師 Hall 3 展覽廳舉行，更會有多一個與 IOEA (International Otaku Expo Association) 合作的新活動「香港世界同人祭」（WDPHK2025），場地空間大增，希望能容納更多本地及海外同人／Coser一齊玩。

動漫節2025｜動漫Cosplay大賽2025

每年都是ACG大舞台重點活動的「動漫Cosplay大賽」今年將與世界級角色扮演活動「World Cosplay Summit 2026」合作，成為該比賽的香港區預選戰，決賽將於7月25-27日一連三天在香港動漫電玩節主舞台舉行，除「單人賽」外新增「雙人」組別，專為Cos各種「CP組合」的同好組隊出戰。兩項比賽的初選均以參賽者遞交相片進行甄選，報名截止日為2025年6月27日下午1800，當入圍名單公開後，本文將會更新情報。

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動漫節2025｜Hololive

今年香港動漫電玩節繼續與Vtuber龍頭公司「Hololive」合作，並預定在7月28日(星期一)下午在動漫節主舞台與香港同好見面！那究竟當天會有那位hololive成員會岀現呢？現時動漫節fb正進行小遊戲，頭96位估中「神秘嘉賓」身份的人，將可免費獲得當日hololive舞台節目嘅座席門票一張！參加表格：https://iesg.pse.is/7ru99m

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動漫節2025｜Canvas Project全民偶像選拔賽決賽

香港唯一日系偶像選拔賽，初選早前已在6月尾舉行，8隊表現優秀的偶像組合將於動漫節期間，於大舞台上進行決賽，勝出隊伍可代表香港，前往東京舉行的大型偶像活動TIF參觀「見學」。及後將開放於ACGHK app作網上投票，選出你想支持的偶像團隊。

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動漫節2025｜嘉賓名單

去年ACGHK2024 請到超人氣日本美女模型家／cosplayer 東雲海來港，Canvas Project全民偶像選拔賽決賽就有日本大阪女團NMB48登台。今年嘉賓名單未定，接下來請留意本文更新。

動漫節東雲海｜被身材耽誤的高達模型家、憑實力轉生百萬YouTuber

東雲海出席ACGHK2024

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動漫節｜NMB48七年後再來港｜隊長：離隊前輩中「她」最具代表性

日本大阪女團NMB48來港參加ACGHK2024(鍾世傑 攝）

動漫節2025｜高達模型大賽繼續落戶ACG

由BANDAI 舉行的第13屆高達模型世界大賽「GUNPLA BUILDERS WORLD CUP」GBWC2026，現正在收集參加作品，而香港區的參賽展品，將會在ACGHK內公開展出。香港代表在世界賽歷年均取得佳績，到時記得去參觀影相。👉門票即將發售

動漫節2024高達模型比賽作品展圖輯｜場內5大必影打卡位一覽

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動漫節2025｜兩大原創比賽

動漫節當中兩個專為提拔本地原創新人的比賽「2025第16屆香港原創動漫人型設計比賽」及「2025第16屆香港原創動漫人型設計比賽」亦將在動漫節內舉行決賽。不知道當中會不會跑出下一位世界知名玩具設計師，接棒LABUB呢？👉門票即將發售