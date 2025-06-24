九巴免費乘車10日！一類人拍卡即享優惠　無限搭逾480條巴士線

九巴免費｜九巴優惠｜暑假將至，許多家長都會把握長假期跟小朋友出遊，享受親子樂！今年7月起，九龍巴士有限公司（簡稱九巴）將再推出「夏日賞童遊」優惠，讓小童在暑假期間指定10天免費乘車，幫各位家長慳交通費！



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暑假將至，九巴再推出「夏日賞童遊」優惠，活動已舉辦3年。（官方圖片）

九巴免費｜暑假周日及公眾假期 免費搭逾480條巴士線

由7月1日起至8月31日，一連十個周日及公眾假期，九巴將推出「夏日賞童遊」優惠活動，讓小朋友在暑假期間享受10個免費乘車日。

持有合資格小童八達通的3歲至11歲小童，只需在指定日子上車時以小童八達通拍卡，即可免費乘搭九巴及龍運巴士合共營運超過480條路線（路線K12、K14、K17及K18除外），乘搭次數不限。家長一於同小朋友遊遍港九新界，探索各種文化景點、自然風光，甚至到機場和邊境口岸都用得到！

持有小童八達通的小朋友，只需在指定日子，上車時以小童八達通拍卡，即可免費乘搭九巴及龍運巴士。（資料圖片）

九巴「夏日賞童遊」2025

優惠日期：7月1、6、13、20、27日／8月3、10、17、24日及31日

適用人士：持有合資格小童八達通的3歲至11歲小童

適用巴士路線：九巴及龍運巴士合共營運路線均適用（路線K12、K14、K17及K18除外）

領取方法：只需於活動當日上車時以小童八達通拍卡，八達通所扣除的車資將設定為$0



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