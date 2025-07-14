室內緩跑徑6條｜免費涼冷氣跑步！無須預約+有淋浴　最遲11點關門

室內緩跑徑｜香港天氣炎熱，不時有雨，想移至室內動動身體？全港就有6間體育館設有室內緩跑徑，跑前無須預約，進場費用全免，由早上開放到夜晚，更有淋浴及更衣設施，適合跑友和打工仔！



室內緩跑徑【1】觀塘彩榮路體育館——九龍最新緩跑徑

觀塘彩福邨內的彩榮路體育館，於2021年12月啟用，是九龍唯一擁有室內緩跑徑的體育館，亦是全港最新室內緩跑徑。

體育館樓高3層，緩跑徑位於1樓，設兩條跑道，分別長155米及163米。跑道寬闊，容納兩人後兩旁亦尚有餘位，部分位置也有大窗戶可望到邨內景色，同層也有更衣室和儲物櫃，設施齊備。

觀塘彩榮路體育館

地址：觀塘彩榮路58號彩福邨第三期

開放時間：每日上午7時至晚上11時

定期保養日：每月第一及第三個星期一上午9時至下午3時（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）



室內緩跑徑【2】調景嶺體育館——最有心思弧形跑道

調景嶺體育館在港鐵調景嶺站及將軍澳站中間，在2015年啟用，緩跑徑位於1樓，長150米，跑道設計是6條當中最有心思，部分是弧形彎道，並非正正方方的設計，頗有新鮮感，另外整體環境亦光猛，更有落地窗讓自然光灑落，降低侷促的感覺。館內也有更衣室及儲物櫃，方便跑友！

調景嶺體育館

地址：將軍澳翠嶺路2號

開放時間：每日上午7時至晚上11時

定期保養日：每月第二及第四個星期一上午7時至下午1時（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）



室內緩跑徑【3】中環香港公園體育館——港島舊式跑道

就近港鐵金鐘站的香港公園體育館，是香港最早備有室內緩跑徑的體育館，也是港島區唯一室內緩跑徑。體育館共有3層，設有更衣室和儲物櫃 ，緩跑徑位於2樓，全長162米，由於跑道亦屬於觀眾席，所以地上未有明確劃分跑道，只有指示箭咀，而且緩跑徑旁邊只可看到樓下羽毛球場，整體環境較為舊式，但適合打工仔收工跑跑！

中環香港公園體育館

地址：中環紅棉路29號

開放時間：每日上午7時至晚上11時

定期保養日：每月第一及第三個星期一上午7時至下午1時（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）



室內緩跑徑【4】天水圍天暉路體育館——130米長環境開揚

2012年啟用的天水圍天暉路體育館，一共有3層，而室內緩跑徑就在2樓，雖然緩跑徑僅130米長，但勝在環境開揚，一側有落地窗透光可以看到天恩邨的景色，更有空位可以熱身。提到更衣室及儲物櫃，同層就未有設施，需要在1樓換衫及擺好隨身物品。

天水圍天暉路體育館

地址：天水圍天瑞路63號

開放時間：每日上午7時至晚上11時

定期保養日：每月第二及第四個星期三上午7時至下午1時（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）



室內緩跑徑【5】上水保榮路體育館——毗鄰上水官立中學

上水保榮路體育館位置毗鄰上水官立中學。室內緩跑徑位於館內2樓，全長162米，設有兩條跑道，跑道空間闊落，二人可以並肩前行，兩側設有大型方形玻璃窗引入自然光，減少封閉感。更衣室及儲物櫃位於地下層，需先到主場館簽場處填表免費借用。

上水保榮路體育館

地址：新界上水百和路19號

開放時間：每日上午7時至晚上11時

定期保養日：每月第二及第四個星期一上午7時至下午1時（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）



室內緩跑徑【6】坑口體育館——近港鐵坑口站

將軍澳坑口體育館交通比較方便，就近港鐵坑口站，館附近有多個商場如TKO Gateway和東港城。室內緩跑徑位於3樓，全長150米，採用單線跑道設計，所以比較適合一人跑步。跑道呈四方形，設有四個急彎，類似香港公園體育館的設計，但頂層設有玻璃天窗引入自然光，減少侷促感。緩跑徑的同層僅有洗手間，更衣室及儲物櫃需先到2樓主場館簽場處登記後才能免費借用。

坑口體育館

地址： 將軍澳培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓1樓至3樓

開放時間：每日上午7時至晚上11時

定期保養日：每月第二及第四個星期二上午7時至下午1時（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）



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