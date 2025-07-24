豐澤50周年免費派過億獎賞人人狂享　推3大升級服務+消費獎賞計劃

屈臣氏集團旗下豐澤作為香港專業大型電器品牌，50年來從不停步，時刻以顧客為先闖在最前。為慶祝迎來50周年，豐澤為大家帶來一系列全城期待的震撼優惠活動，帶領業界開創O+O服務高標準，包括免費大派過億獎賞、精選家電及品牌創抵價優惠、3 大全面升級服務「即日買即日送」、「同日裝送」、「15日包退包換」及 i-Coin消費獎賞計劃，勢要以連串驚喜優惠及升級服務與大家狂慶豐澤50周年，等你一齊撐場！



豐澤50周年免費派過億獎賞。（官方圖片）

豐澤陪伴香港50年來一直為顧客博盡，從初為炮台山的小店，至今成為擁有近70所分店遍佈全港各區網絡的大型電器品牌。豐澤持續升級 O+O（線下及線上）顧客服務，提供有溫度的實體線下服務及創新的線上服務；一直緊貼科技潮流，以最快速度回應市場需要，為顧客衝鋒搜羅優質且安全的最新產品及優惠著數。今年，豐澤亦特別注入新元素，推出全新角色「聰豐B」，傳遞豐澤的核心價值，全面照顧顧客的需要。

「過億獎賞 人人狂享」免費大派優惠券

豐澤帶來過億獎賞，向易賞錢App會員勁派$500優惠券！2025年7月11日起至9月14日期間，會員於易賞錢App可無條件免費領取相關優惠券包一次，讓顧客擁有抵過補貼的超級獎賞禮遇！優惠券涵蓋小型影音、家庭影音、大型家庭電器、旅行、生活用品、健康、美容、小型家電以及廚房電器，全面照顧大家的生活大小家事！

2025年7月11日起至9月14日期間，會員於易賞錢App可無條件免費領取相關優惠券包一次。（官方圖片）

驚喜精選家電及18大品牌創抵價優惠

由2025年7月11日起至8月9日，豐澤特別為顧客精選出50款熱門電器產品優惠發售，當中「8大超人氣產品」更以破天荒靚價回饋顧客，8大產品包括Samsung 50” Neo QLED 4K QN90D智能電視連Soundbar、LG人工智能前置式洗衣機、Dyson二合一空氣清新機等，另嚴選超過800件產品以創抵價低至18折發售至9月14日；此外，豐澤更聯同18大品牌推出「聰豐品牌日」大放送，於2025年7月11日起至8月9日期間，以每兩日更新品牌發放限時震撼優惠。

50款熱門電器產品優惠。（官方圖片）

18大品牌「聰豐品牌日」（官方圖片）

3大升級服務 貼心照顧顧客所需

為慶祝豐澤50周年，用心聆聽顧客需要的「聰豐B」為大家帶來3大全面升級服務，包括「即日買 即日送」、 「上晝送 下晝裝」及「15日包退包換」，為顧客持續革新不停進步！

即日買即日送

顧客只需於下午5時前於網上下單，最快即日便可免費店取心頭好！豐澤更為特快送貨服務推出限時免運費優惠，最快即日2小時送到家中！免你運費，夠快夠抵！

升級服務：即日買即日送（官方圖片）

上晝送下晝裝

送貨及安裝經常分開兩天進行，時間安排大失預算？你的意見豐澤已經收到，特意推出「上晝送下晝裝」同日送貨安裝升級服務！只要於上午完成送貨，便可安排同日安裝服務，一日搞掂，夠晒方便！

升級服務：上晝送下晝裝（官方圖片）

15日包退包換

豐澤的更換及退款服務現由10日增長至15日！如於收貨後15天內發現產品出現產品品質問題或非產品質量問題，向我們申報後將會按情況安排更換或退款！全面保障，為你設想！

升級服務：15日包退包換（官方圖片）

「一買即賺 i-Coin ‧ 豐狂派好禮」新增高額品牌優惠券

「一買即賺i-Coin ‧ 豐狂派好禮」新增高額品牌優惠券i-Coin消費獎賞計劃踏入第 7 年同樣有重大轉變，除了憑指定i-Coin數量可換BRUNO廚房小家電、JOSEPH JOSEPH時尚廚具或DOUGHNUT潮流背包等高質好禮外，本年度更強勢推出多個知名品牌優惠券，當中60個i-Coin即可換領$1,600 指定品牌優惠券，買住賺，賺住用，就係咁抵玩！

一買即賺 i-Coin ‧ 豐狂派好禮（官方圖片）

特別推出主題曲 狂賀豐澤50周年

踏入50周年，豐澤特別推出主題曲，並邀請到香港唱作人李拾壹改编及演繹。歌曲以一直陪伴無數香港人成長的數碼暴龍主題曲改编而成，以高昂的旋律及熱血的改编歌詞唱出豐澤50年來以及未來都一直以顧客為先闖在最前的堅持和決心。主題曲將登陸於豐澤全線分店、豐澤各大社交平台、電視及戶外廣告等，大家密切留意！