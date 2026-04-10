天文台料9天濕度逾90% 抽濕機用錯恐變火球 消防員教1個動作救命

天文台｜抽濕機｜潮濕天氣持續影響本港，天文台預計，未來一連9天本港相對濕度超過90%，不少人都會選擇在家中長開抽濕機，但用錯隨時自燃變火球。有台灣消防員近日在Threads發文分享抽濕機自燃案例，指抽濕機火災的真正元兇並非水箱滿溢，而是最容易被忽視的散熱功能，他還親自教授一個小動作可以救回一命，想知更多記得看下去。



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抽濕機火災元兇揭秘：消防員指「散熱失效」 比水箱滿溢更危險

台灣消防員「消防神主牌」在Threads分享抽濕機自燃的案例，他指岀到場的時候，機器已燒毀到外殼變形焦黑，內部的電路板和零件燒成一團，但幸好房間旁邊沒有可燃物，火勢才沒有蔓延。消防員指岀，許多人誤以為抽濕機的水箱滿了，機器就會自動關機，無須擔心，所以習慣長期開著。但事實上，真正引起抽濕機自燃關鍵在於機器能否散熱。

台灣消防員「消防神主牌」在Threads分享抽濕機自燃的案例。（截自Threads帖文)

消防員解釋，因天氣濕度高，空氣中漂浮著大量灰塵、毛髮等等異物，它們會隨著時間積聚於濾網上。如果長時間沒有進行清潔，灰塵就會成塊布擋住岀風口，無法散熱。另外機齡越高，內裡的電容、電路板、壓縮機線圈、各種絕緣材料等等全部都在老化，增加自燃的風險，才真正導致起火的原因。

家居防火必讀：消防員親授「抽濕機保命三步驟」

該消防員在帖文中提岀保命三步驟：

步驟1｜岀門前或睡覺前務必拔掉抽濕機的插頭，自動停機並不代表機器斷電，機器裡的電子零件還是通著電，還是有可能繼續累積熱能，完全拔除電源才真正降低風險。

帖文提醒務必拔除抽濕機電源。（AI生成圖片）

步驟2.｜定期要清洗過濾網，只需要5分鐘的步驟，把積在上面的灰塵和毛髮沖走，確保抽濕機內部的熱能正常散出去。同時在使用時，確保機器有50厘米以上的空間，不要貼近牆壁或家具。

步驟3.｜機器如果超過八年建議者換新，檢查機器是否有出現過異常焦味、震動、外殼溫度異常高的情況。如果有以上情況，請及早修理或更換。

消委會：建議選購認準「能源效益標籤」行貨

消委會建議，使用時抽濕機應擺放在平穩的位置，而且出風口、吸風口及濕度感應器不可被外物阻擋。

如關掉抽濕機後至少等3分鐘後才重開，避免加劇開動電流及使機器溫度上升，大大縮短抽濕機壽命。

另外，如家裏面積較大或近海的話，應選擇抽濕量較高的型號，在選購壓縮式抽濕機時，應參考產品上能源標籤標示的數據，比較不同型號的能源效益級別、能源效率及抽濕量等。

消防處呼籲市民在選購抽濕機時，最好選購有「香港機電工程署能源效益標籤」認證的行貨。

消防處呼籲市民在選購抽濕機時，最好選購有「香港機電工程署能源效益標籤」認證的行貨。（機電工程署圖片）

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