天琴座流星雨2026｜4.23高峰期！最佳觀賞時段+3大免光害觀星地點

流星雨2026｜天琴座流星雨觀賞地點｜2026年度第二個備受矚目的流星雨—天琴座即將登場，香港太空館預計，本月14日至30日將是天琴座最活躍的時期，下周四（23日）更屬流星雨高峰期，有興趣的朋友不要錯過。以下整理了天琴座觀賞最佳時地和當日天氣狀況。



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天琴座流星雨2026｜岀現日期時間？

根據國際流星組織（IMO）流星雨日曆指岀，天琴座流星雨4月14日至30日最為活躍，最高天頂每時出現率ZHR約為18，流星速度約每秒47至49公里，速度偏快、存在感較明顯。香港太空館建議，市民可於4月23日03:40的高峰時段觀賞（香港時間，預計本地最多每小時可見流星數目3顆。

天琴座流星雨走向。(國際流星組織流星雨日曆)

天琴座流星雨2026｜高峰期天氣多雲有雨

根據天文台天氣預測，天琴座流星雨高峰期4月22日至23日之間，天氣屬多雲，間中有驟雨，初時局部地區有雷暴，如果當天前往户外觀看流星的市民要注意，記得做好防雨準備。

天文台預測流星雨高峰期天氣多雲有雨。（香港天文台網頁截圖）

天琴座流星雨2026｜天文台建議：到光害較低地方觀星

流星的出現時間和位置都比較不穩定，難以預測。為了有更好的觀星體驗，建議市民盡量前往新界、離島等較黑暗的地區，避開市區光害，例如大嶼山南部、西貢天文公園。另外，觀星前讓眼睛在黑暗下的環境適應15分鐘至20分鐘，才可以更清晰的看到流星。

天琴座流星雨2026｜推薦3大觀星地點

以下將推薦大家3大觀星地點，讓市民可以在繁華鬧市中「追星」。

流星雨觀賞地點推薦｜1. 西貢天文公園

位於西貢萬宜水庫西壩的天文公園，是全港首個以觀星為旨的主題公園，24小時免費開放的園地內，有齊全的天文儀器及觀星設施，也設有的斜背觀星專為用座椅上觀。

西貢萬宜水庫西壩的天文公園。（香港太空館）

流星雨觀賞地點推薦｜2.西灣觀星台

位於西灣與鹹田灣之間的西灣觀星台，也是欣賞流星雨的理想地點。場地內設有流線形及附合人體工學設計的觀星坐椅，可以市民躺着仰望天上流星。

西灣觀星台設有流線形及附合人體工學設計的觀星坐椅。（IG@ cc_kasu）

流星雨觀賞地點推薦｜3.大嶼山籮箕灣

大嶼山南部的籮箕灣既是露營熱點，也是觀星之地。籮簧灣擁有廣闊的海景，而且不受光污染的影響，營地附近也有廁所及燒烤爐等設施，坐在沙灘或營區都可欣賞到漂亮星空。

大嶼山南部的籮箕灣擁有廣闊的海景。（小紅書@lridium)

2026天琴座流星雨｜天琴座的名字由來

根據美國流星協會(AMS)記載，天琴座流星雨的「母體」是 C/1861 G1 (Thatcher) 彗星，關於天琴座最早的文字記載可追溯至西元前 687 年的中國古籍《左傳》，是歷史上最悠久的流星雨觀測紀錄之一，之所以名為天琴座，是因為所有流星看似都由天琴座正位的「輻射點」向外散射，因而得名。

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