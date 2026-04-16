戲飛優惠2026｜百老匯年票攻略　每月2張飛價錢　換無限睇戲Pass

戲飛優惠2026｜百老匯今年度年票Insight Pass已開放入會申請，會員每月只需兩張戲飛的價錢，就可以全年無限次入場睇戲，學生更可用半價購買！各位電影迷記得把握機會啦！



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戲飛優惠2026｜Insight Pass會員

百老匯電影中心又開始一年一度招收Insight Pass會員，會員使用年票可以在一年內任睇電影，不限場次數目，想幾時睇就睇！而且每月都只需要兩張戲飛價錢，二人同行更減 $1000，如果有興趣就繼續看下去了解更多詳情。

百老匯Insight Pass已開放今年度入會和續會申請（broadwaycinematheque@IG)

戲飛優惠2026｜會費與限時折扣

百老匯電影中心Insight Pass新年度會員收費：

新會員：$2,500

續會：$2,300

推廣優惠：續會+介紹新人同時申請，最高可減$1,000

學生優惠：半價申請（只需$1,250），二人同行亦有額外優惠。

百老匯提醒，今年網上取票流程有所調整，記得要注意啦。

戲飛優惠2026｜網上取票時間要注意

取票時間：放映前兩天開始（例如5月3日的場次，5月1日凌晨00:00起可網上取票）。

票房領取：每日首場放映前半小時開放。

注意：網上預留位置僅保留至放映當日凌晨00:00，逾時未領取之位置將開放予公眾。

戲飛優惠2026｜Insight Pass申請日期

續訂及介紹新入會申請日期：2026年4月12日至4月18日

新申請及學生申請日期：即日起至2026年4月30日

2025年度至2026年度會籍有效期：2026年5月1日至2027年4月30日

戲飛優惠2026｜Insight Pass申請方法

申請/續訂地點：百老匯電影中心

地址：油麻地駿發花園百老匯電影中心內（油麻地港鐵站C出口）

開放時間：13:30至22:00

填妥申請表格後，列印一式兩份交回會員部；如申請者未滿18歲，需家長在申請表上簽名。

百老匯電影中心位於油麻地。（官方圖片）

戲飛優惠2026｜申請前必讀：你適合這張卡嗎？

雖然無限睇戲非常吸引，但申請前可先考慮以下兩點：

1. 對電影熱誠度：此年票專為「電影迷」而設。如果你對看電影感覺平平、沒有追戲習慣，或者一年只進戲院幾次，每月約$200的門檻對你來說，可能並不划算。

2. 地理位置考慮：申請前請先確認，百老匯院線是否在你日常活動範圍或家附近。如果你住得較遠、分店不在附近，頻繁往返的交通時間與車費，也可能會抵銷會籍帶來的優惠。

此年票專為「電影迷」而設。（AI生成圖片）

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