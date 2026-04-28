3COINS啟德新店直擊！8大必搶好物　$26開心果麵包醬＋爆紅收納袋

3COINS必買推薦｜各位3COINS愛好者注意！第三間分店明日（29日）將於啟德開幕，該店首度引入「Made in Japan」食品，並且設立了旅遊專區和寵物專區，更是目前全港最大的分店。香港01《好食玩飛》小編直擊現場，為大家介紹8件值得買的產品，其中包括日本賣斷貨的開心果麵包醬，遊日必備散紙包等等，想知有咩新產品，即睇下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

3COINS啟德店開幕｜全港最大分店

3COINS第三間分店在4月29日於啟德AIRSIDE開幕。新店面積逾5,100平方呎，成為全港最大規模分店，啟德店將首度引入「Made in Japan」食品系列，將品牌由生活雜貨延伸至日常飲食層面。

除此之外，啟德店更重點打造全港最大3COINS寵物用品專區，帶來超過100件日本設計寵物精品；因AIRSIDE店的地理位置，特別策劃旅行主題專區向啟德航空歷史致敬，超過120款旅遊相關產品。

小編率先獲邀直擊啟德店開幕現場，為大家整理8件值得買的產品：

3COINS必買推薦1. | 麵包控必搶：日本3COINS麵包醬

在日本本土被掃蕩一空的麵包抹醬，終於登陸香港！全系列共四款口味，包括開心果、巴斯克、菠蘿包及烤芝士。其中開心果和巴斯克口味人氣最高，質感濃郁，絕對是早餐必備。

價格：

開心果 $26

巴斯克 $20

菠蘿包 $20

烤芝士 $20

3COINS必買推薦2.｜甜點控首選：卡士達麻糬

在首度登場的食品系列中，這款麻糬是甜點控的清單首選。Q 彈糯米外皮包裹著蛋香濃郁、質地絲滑的卡士達內餡，麻糬控絕不能錯過！

價格：$20

3COINS首推卡士達麻糬。（蘇琬淇攝）

3COINS必買推薦3.｜蜜漬國產芋薯條

用日本在地優質「國產芋」製作，經過細精蜜漬工藝處理，外層裹上晶瑩薄脆的糖霜，入口後散發天然甜味與鬆軟口感，是純粹的日式風味。

價格：$17

蜜漬國產芋薯條。（蘇琬淇攝）

3COINS必買推薦4.｜ 旅遊神物：二合一手機線肩帶

旅行時經常需要看地圖，卻怕手機沒電？這款將手機肩帶及手機線二合為一的產品就必搶了，產品解開後即變成140cm長的充電線，平時則是手機掛繩，一物兩用，徹底解決購物時滿手東西又要拿行動電源的煩惱。

價格：$85

人氣商品二合一手機線肩帶。（蘇琬淇攝）

3COINS必買推薦5. ｜空間魔術師：可折疊便攜行李袋

爆紅好物便攜行李袋，有黑色米白色等多色選擇，容量極大且底部設有拉鏈可進一步擴充深度。除了手提與肩背，更能直接掛在行李箱拉桿上，是旅行「買爆」的手提救星。

價格：$85

旅遊必備可折疊便攜行李袋（蘇琬淇／攝）

3COINS必買推薦6.｜ 旅行專用輕便拖鞋

去旅行擔心酒店拖鞋不衛生？3COINS拖鞋採用皮革或尼龍材質，質感紮實且附贈專屬收納袋，帶岀旅遊又輕又方便，還可以重覆使用。

價格：$28

3COINS必買推薦7.｜日元硬幣收納神器

去日本旅遊，滿口袋都是硬幣，大家一定遇過吧！這款「旅遊神物」能將1円至500円硬幣完美分類，埋單時一目了然，再也不怕找錢時手忙腳亂。袋身更設有暗格放置紙幣與收據，肩帶長度亦可自由調整，也可以直接斜揹出街！

價格：$28

日幣硬幣收納神器。（蘇琬淇攝）

3COINS必買推薦8｜ 手機鏡頭專用濾鏡

出外旅遊當然想影多點照片，3COINS「手機專用鏡頭濾鏡組」同樣是能提升照片質感的關鍵配件。只需輕輕夾在手機鏡頭上，就能快速套用特殊濾鏡效果，拍出接近專業相機等級的畫面。

這組濾鏡一次附上四種不同功能，可依拍攝情境自由切換，不論是消除雜光、提升色彩飽和度，或拍出帶有星芒效果的迷人夜景，都能輕鬆完成。更貼心的是，套組內還附贈精緻的隨身收納盒，方便放入包包攜帶，讓你在旅途中隨時捕捉美照！

價格：$159

3COINS開幕優惠｜超值限量福袋

3COINS為慶祝新店開幕，推出微波爐料理和旅行專用兩款限量福袋，詳情如下：



微波爐料理福袋：價值$372 現售$199。

旅行專用福袋：價值$346 現售$179。

發售時間：即日起至4月30日下午3時準時限量開售



3COINS啟德AIRSIDE店

地址：啟德AIRSIDE 4樓L406-407號鋪

營業時間： 星期一至五11:00至20:30；星期六、日及公眾假期11:00至21:00



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略