3COINS 2026爆款全新產品推薦｜在這數碼時代，日本可能是小數依然會放下手提電話、拿起實體書閱讀的民族。常常都推出創新生活小物的日本生活用品品牌3COINS，最近有兩件爆款新產品，1款幫你戒除過度依賴手機習慣，另1件則以新構思包裝舊產品，即時加強閱讀實體書本的體驗，難怪都被日本人瘋搶。



數碼排毒｜物理鎖定手機粗爆直接

人就是沒有定力及自制力，為阻止自己半夜上網睇垃圾短片、防止子女常常打手遊，日本生活用品品牌3COINS推出了一款特別的「數碼排毒」手機盒！它的構想簡單而粗暴，就是用一個不透明的手機套，加設時間制lock實手機，設定最短5分鐘至最長24小時的鎖定時間； 一旦倒數計時開始，就要等夠鐘才能取出手機。售價：1870日圓（約92港元）。

機盒使用USB-C充電，底部有開口方便手機充電。另外，考慮到緊急事故，手機盒並非完全密封，下方有個開孔位，剛好讓你touch screen接聽電話，目的就是阻止你用手機「不務正業」。

設計聰明的小物｜強化閱讀書本體驗

戒了手機癮想重拾書本，但在床上閱讀總找不到合適光源？開大燈怕影響枕邊人，拿手電筒又太累。3COINS這款「夾書式LED燈」正是為此而生。它屬於品牌「Dara Katsu（懶人活動）」系列，設計極之聰明，只需夾在書本上，即時將任何環境變成私人閱讀空間，讓你用最慵懶的姿勢投入書海。

3coins compact led book light｜售價：880日圓（約43港元）。

燈臂可隨意扭曲調整角度，具備白光、暖光及自然光3種色溫及調光功能，充滿電可連續使用約6小時。記者最愛其「直插式」充電設計，打開底蓋即見USB-C頭，可以直接充電線使用！售價：880日圓（約43港元）。

還要留意以下6款必買3COINS電子小物！

常缺貨超熱賣．玩具相機比Kodak盲盒抵玩

3COINS 復古風盛行迷你玩具相機（2,750日圓／約港幣 $145）