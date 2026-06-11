七一優惠購物篇｜朗豪坊等逾50大商場！SOGO送現金券、食飯送戲飛

七一優惠｜特首李家超於日前出席行政會議前見記者時，宣布一系列七一慶祝回歸優惠。《香港01》好食玩飛頻道整理當中的購物優惠，今次參與的商場及百貨公司有崇光百貨（SOGO）、千色Citistore、APITA及UNY等等，其中更有商戶推出食飯滿100蚊即換戲飛。想知更多詳細優惠，即看下文！



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為慶祝七一回歸，全港不同商場及百貨公司共同推出多項豐富優惠，參與商戶包括崇光百貨（SOGO）、千色Citistore、APITA及UNY生活創庫、數碼港商場、香港地產建設商會會員旗下商場、港鐵商場、裕華國貨及裕華保健坊等。

為慶祝七一回歸，全港不同商場及百貨公司共同推出多項豐富優惠。（官方圖片）

七一優惠｜各大百貨及商場優惠

崇光百貨（SOGO）：

由7月1日至5日，SOGO Rewards會員於崇光啟德店購物滿710元，即可換領UCC Coffee Shop$50現金券一張；若會員編號中包含「7」或「1」數字，更可額外獲得UCC Coffee Shop$50現金券一張。

千色Citistore：

7月1日當日於任何分店消費，CU APP會員單一消費滿$300即可獲得雙倍積分。

APITA及UNY生活創庫：

7月1日當日於任何分店消費，CU APP會員單一消費滿$300元即可獲得雙倍積分。

數碼港商場：

由7月1日至5日，於數碼港商場指定餐廳以電子支付方式消費滿$100或以上，憑相關收據即可換領MCL2D電影戲票。

港鐵商場：

6月29日起，港鐵商場透過「MTR Mobile」應用程式送出22,200份電子優惠券。

另外，7月1日至8月31日期間，「MTR Mobile」登記用戶於七個指定港鐵商場消費滿指定金額，即可獲贈電子優惠券。

港鐵商場透過「MTR Mobile」應用程式送出22,200份電子優惠券。（資料圖片）

裕華國貨及裕華保健坊：

6月23日至7月19日期間，裕華國貨佐敦總店及全線裕華保健坊同步舉行減價發售，並加送現金購物券。

香港地產建設商會會員旗下商場：

由於各個發展商例如新鴻基、恒基、信和、長實等旗下的商場分布全港，每間商場設有不同泊車優惠，餐飲，購物優惠等等。其中參與商戶及優惠包括：

免費泊車或低門檻優惠：

朗豪坊：憑指定消費單據或電影戲票可享最多3小時免費泊車，LP CLUB會員可額外多1小時。

奧海城&荃新天地：推出了實用的「額外1小時夜泊優惠」。只要在下午5時後於指定商戶消費滿$100，就可以在原有的基本泊車優惠上，額外多送1小時免費泊車 。

消費/餐飲現金券優惠：

利東街：在7月1日公眾假期及7至8月的週末，會員無需任何消費，即可免費換領$50餐飲券及$50購物券各一張，累計最高可領取$1,000現金券！

朗豪坊：LP CLUB會員餐飲單一消費滿$500送$50餐飲券；而且多間人氣食肆推出全城獨家低至5折的專屬套餐。

新城市廣場：

The Point會員只需以71積分，就可以換領總值高達$290的吃喝玩樂商場禮券（包含餐飲、時裝美妝電子禮券及代幣等)。

具體實施細則、消費門檻及優惠名額各有不同，建議市民在前往特定商場前，先透過該商場的官方手機應用程式或按此了解更多。

各個發展商如新鴻基等每間商場設有不同泊車優惠，餐飲，購物優惠等等。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略