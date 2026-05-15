香港好去處10推介｜Ｍ+電影節/免費遊配水庫/野餐好去處/莫奈真跡

香港好去處／周末好去處／拍拖好去處｜周末留港除了行街、食飯、睇戲，還有什麼好去處呢？今次《香港01》好食玩飛為大家精選了10個香港好去處，無論是喜歡親親大自然、在特色地標打卡，還是喜歡參觀博物館、看展覽，以下介紹都可以滿足到大家！即看內文！



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香港好去處【1】Ｍ+博物館 —— 全港唯一博物館戲院！五月限定前衛電影節

位於西九文化區的M+是一所全球性當代視覺文化博物館！除了常設及特備展覽外，M+更是全港唯一一間設有戲院的博物館，專門放映經典修復、藝術及前衛電影等。今個5月更會舉辦第三屆由M+主要夥伴CHANEL支持的「亞洲前衛電影節2026：空間 進入 轉移」，圍繞前衛電影舉辦一系列放映、表演、講座、工作坊、虛擬實境體驗和聆賞會等豐富節目！

M+大台階有阿聯酋攝影師拉米亞加賈舒與新加坡聲音藝術家王嘉佳首度合作的《遊牧軌跡》，而拉里薩桑蘇爾的《被淹沒的故事與遲來的失去》亦會在M+作亞洲首映！

M+戲院3號院更設有「盲盒放映」，免費開放予參觀者體驗前衛電影的世界；而M+的流動影像中心亦會化身成「電影節蒲點」，供影迷休憩及互相交流，並舉辦免費絲網印刷工作坊、放映及藝術家對談等活動。參觀者還可以參與沉浸式「VR體驗」《作為一隻（虛擬）蝙蝠是怎麼樣的？》，只要戴上VR裝置，就可化身成蝙蝠，以蝙蝠獨特的視角探索世界！

亞洲前衛電影節2026：空間 進入 轉移



日期︰ 2026年5月29日至5月31日

地點： M+博物館

票務詳情： 設有單場門票$85（Single Ticket）、日票通行證$250（Day Pass）及電影節通行證$750（Festival Pass）。其中3號院的放映，以及電影節蒲點的工作坊與活動，均免費向公眾開放。



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香港好去處【2】南豐紗廠 —— 寵物友善／紡織業歷史地標

位於荃灣的南豐紗廠是香港紡織業歷史的活化地標，廠內保留了舊有綠色斑駁的牆身、舊式太平桶及金字樓頂，是文青打卡的好地方。商場內有不少本地文創小店、特色Cafe，亦有保留了香港紡織工藝的CHAT六廠——六廠紡織文化藝術館，現場可以看到舊工廠工人親自示範舊式紡紗機，最適合午後去打卡閒逛。南豐紗廠更是寵物友善的商場，每逢周末都會有不少主人帶狗狗前往。

南豐紗廠 —— 寵物友善／紡織業歷史地標（資料圖片）

南豐紗廠



地址： 荃灣白田壩街 45 號

電話： 3150 8928

交通： 港鐵荃灣站A3出口或荃灣西站A2出口，沿行人天橋步行約15分鐘。



香港好去處【3】PMQ 元創方—— 活化歷史建築／本地文創集中地

位於中環的PMQ元創方，前身被列為香港三級歷史建築的已婚警察宿舍，現在已經活化成創意中心。建築上保留了獨特的連廊建築特色、及多個歷史遺跡，例如已婚警察宿舍正門、中央書院的石級與石牆等等，而過百間舊宿舍房間已經改為本地獨立設計師的工作室、文創小店或特色CAFE，而且定期舉辦週末市集、工作坊，非常適合週末去逛街。

PMQ 元創方—— 活化歷史建築／本地文創集中地（官方圖片）

PMQ 元創方



地址： 中環鴨巴甸街 35 號

電話： 2870 2335

交通： 港鐵上環站 E2 出口或中環站 C 出口，步行約 10-15 分鐘（需上斜）。



香港好去處【4】香港濕地公園 —— 親子郊遊首選／世界級生態區

位於天水圍的香港濕地公園，絕對能滿足喜歡親親大自然的朋友或親子同行。濕地公園擁有60公頃的濕地保護區，設有紅樹林浮橋、觀鳥屋，可以觀賞到濕地常見或稀有的野生動物，例如候鳥、招潮蟹及彈塗魚等。而室內的訪客中心亦有不同的展覽，夏季更會有荷花、昆蟲主題的導賞活動。

香港濕地公園 —— 親子郊遊首選／世界級生態區（資料圖片)

香港濕地公園



地址： 新界天水圍濕地公園路

電話： 3152 2666

交通： 港鐵天水圍站轉乘輕鐵 705 路線，於「天秀站」或「濕地公園站」下車，步行約 5 分鐘。



香港好去處【5】主教山配水庫 ——地下羅馬水宮殿／無需預約免費入場

位於深水埗石硤尾的主教山配水庫，是建於1904年的地下蓄水池，被評為香港一級歷史建築。配水庫內部擁有108條花崗岩石柱、紅磚半圓拱券和混凝土拱頂天花，更被網民譽為「香港地下羅馬水宮殿」，是香港鬧市的隱世秘境。配水庫開放初期需要預約才能內進，不過個人參觀者現在已經毋須預約，只要在開放時間到場，就能直接參觀（場地限額100人，以先到先得形式入場）。現場還有QR Code自助語音導賞。

主教山配水庫 ——地下羅馬水宮殿／無需預約免費入場（廖雁雄 攝）

主教山配水庫



地址： 深水埗石硤尾主教山

交通： 港鐵石硤尾站 A 出口，步行至巴域街（近聖方濟各英文小學對出行人路），再沿山路及梯級步行約 15分鐘上山直達入口。（逢星期二休館）



香港好去處【6】香港藝術館 —— 維港海景玻璃窗／免費觀賞莫奈真跡

位於尖沙咀的香港藝術館是近年的熱門好去處。除了因為館內2至4樓均設有落地大玻璃，可以飽覽維多利亞港的景觀外，更因為館內的常設展覽均可免費參觀！由即日起至7月29日，藝術館正舉辦「園美生活——中外園林藝術」展覽，獲法國凡爾賽宮及美國芝加哥藝術博物館等借出珍藏品，當中包括印象派大師莫奈的《睡蓮》及《睡蓮池》真跡！想親身欣賞這兩幅擁有百年歷史的名畫，就一定要到訪香港藝術館。

香港藝術館 —— 維港海景玻璃窗／免費觀賞莫奈真跡（香港藝術館）

香港藝術館



地址： 九龍尖沙咀梳士巴利道 10 號

電話： 2721 0116

交通： 港鐵尖沙咀站 E 出口或尖東站 J 出口，步行約 3-5 分鐘；或乘搭天星小輪至尖沙咀碼頭步行前往。



香港好去處【7】香港太空館 —— 天象廳球幕電影

位於尖沙咀海旁的香港太空館，相信香港人都有去過，是個長青的好去處。館內設有兩個常設展覽廳，充滿大量互動展品，讓參觀者親身體驗太空科學的樂趣。除了常設展覽外，館內標誌性的「何鴻燊天象廳」更會定期更新，上映不同主題的立體球幕電影及天象節目。透過其巨大的半球形銀幕，觀眾可以享受極具震撼力的沉浸式觀影體驗，猶如親身遊歷浩瀚宇宙或探索奇珍異獸的世界！

香港太空館 —— 天象廳球幕電影（香港太空館）

香港太空館



地址： 九龍尖沙咀梳士巴利道 10 號

開放時間：逢星期二休館（公眾假期除外）

電話： 2721 0226

交通： 港鐵尖沙咀站 E 出口或尖東站 J 出口，步行約 5 分鐘。

電話：2721 0116



香港好去處【8】香港樂高探索中心 —— 10大樂高主題園區／親子室內遊樂場

位於尖沙咀 K11 MUSEA 的香港樂高探索中心，是由成千上萬塊 LEGO 積木打造而成的室內遊樂場，絕對是親子放電的絕佳好去處！館內設有10個不同的樂高主題園區，包括可以大玩機動遊樂設施的「古堡歷險」及「魔法轉盤」、專門播放4D電影的動感影院，以及用大量積木還原香港地標的「迷你天地」等。

不過各位讀者要特別注意，中心為專為兒童設計的遊樂場，因此規定成人（18歲或以上）不能單獨進場，必須攜同至少一名11歲或以下的兒童方可入場！入場門票為$240起，其他套票及最新優惠可於官網查詢。

香港樂高探索中心 —— 10大樂高主題園區／親子室內遊樂場（圖片來源：香港樂高®探索中心）

香港樂高探索中心



地址： 九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 MUSEA 地庫 1 樓 B131-133 號

交通： 港鐵尖東站 J 出口，步行約 5 分鐘。



香港好去處【9】元朗公園 —— 標誌性百鳥塔／大草地野餐勝地

位於新界西的元朗公園景色優美宜人，是區內著名的長青休閒好去處。公園內最具標誌性的地標必定是七層高的「百鳥塔」，底層的百鳥苑飼養了百多隻、共數十個不同品種的雀鳥；而遊人更可拾級而上，到達高層的觀景塔，將元朗、屏山、廈村、十八鄉和天水圍的開揚景色盡收眼底。公園亦設有廣闊的草地，非常適合周末野餐。

位於元朗公園內百鳥塔旁的姆明小屋。(資料圖片）

元朗公園



地址： 新界元朗公園北路 1 號

交通： 港鐵朗屏站 B2 出口步行約 15 分鐘；或乘搭輕鐵至水邊圍站，步行約 5-10 分鐘。



香港好去處【10】香港單車館公園 —— 廣闊野餐大草地／親子友善完善設施

位於將軍澳的香港單車館公園，絕對是野餐及週末放電的首選。公園的中央處設有一片接近一個標準足球場大的草坪，周邊配套極其豐富，設有人工湖、模型船池、極限運動場（滑板場）、運動攀登牆及兒童遊樂場等設施。場內更提供洗手間、淋浴室及飲水機等，配套完善且極度親子友善，可說是一次過滿足一家大小的願望！

香港單車館公園 —— 廣闊野餐大草地／親子友善完善設施（IG @ angelay1818）

香港單車館公園



地址： 新界將軍澳寶康路 105-107 號

交通： 港鐵坑口站 B2 出口或將軍澳站 A1 出口，步行約 10 分鐘即達。



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