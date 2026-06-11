CHIIKAWA特展迴旋木馬｜4大注意位直擊　玩1轉幾分鐘?門票買邊款?

CHIIKAW｜CHIIKAWA特展｜為慶祝全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展門票開賣，備受矚目的CHIIKAWA迴旋木馬今（11日）於啟德AIRSIDE全球首度亮相，《香港01》「好食玩飛」記者直擊現場，率先睇迴旋木馬實物和限定紀念品展出。另外，門票也有分設不同選項，買邊張最值？點先有得玩迴旋木馬？想知有什麼必買紀念品？即睇内文！



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CHIIKAWA特展｜開賣慶典主角現身

今日（11日）官方將於啟德AIRSIDE舉行盛⼤的開賣慶典，記者直擊現場，率先睇今次特展中備受矚目的CHIIKAWA迴旋木馬藝術裝置，CHIIKAWA角色公仔更現身現場，與在場傳媒及嘉賓近距離互動。

CHIIKAWA迴旋木馬藝術裝置首度公開亮相。（蘇琬淇攝）

CHIIKAWA特展注意位【1】迴旋木馬新角色登場！

CHIIKAWA迴旋木馬設計是由13隻旋轉木馬及3個特色座艙構成，集結8位核心角色，包括吉伊卡哇、小八、兔兔、飛鼠、風獅爺、栗子饅頭、海瀨師傅、古本屋。多個角色分別乘坐與自身代表色呼應的木馬。

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另外，記者發現，迴旋木馬中還有即將上映《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》的新重要角色賽蓮與人魚首次立體化登場。

CHIIKAWA特展注意位【2】紀念品亮相！邊款最抵買？

除了迴旋木馬首度亮相之外，今次開賣慶典另一個亮點當然是粉絲最關注的展覽紀念品曝光，現場產品包括：CHIIKAWA迴旋木馬音樂盒，主題T恤，CHIIKAWA造型雨傘，蠟燭台等等。

記者現場見到各款紀念品做工都當相精美，有些更加入迴旋木馬的元素，呼應主題，尤其小型的CHIIKAWA音樂盒，超級可愛，不過價格相對較高，要$1680；如果是預算較少的粉絲們可以考慮CHIIKAWA造型的原子筆，只需$80。

小編私心覺得最抵買的是CHIIKAWA迴旋木馬主題長傘，不單止符合今次主題、超有紀念價值之外，又非常實用，而且只需$280！

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CHIIKAWA特展注意位【3】迴旋木馬一轉坐幾耐？

CHIIKAWA迴旋木馬裝置僅16個座位，名額有限，參加者需預先購買迴旋木馬座席券及特典套裝才可乘坐，其他門票不包括。記者提醒大家，所以如果是想入場乘坐迴旋木馬的粉絲記得不要買錯門票啦！據大會表示，一次迴旋木馬大概轉2分鐘，大家記得要把握時間影相！

CHIIKAWA特展注意位【4】門票幾時開賣?幾多錢？

今次CHIIKAWA特展分為四個宇宙領域，包括原畫宇宙、音樂互動宇宙、裝置藝術宇宙及機動藝術宇宙：CHIIKAWA迴旋木馬，從視覺、聽覺等不同維度切入創作的藝術核心，帶大家全方位沉浸式體驗！

特展門票主要在6月11日下午3時起會率先在Klook平台獨家發售，少量則在貓眼發售。門票價格分為三類：

一般門票（成人HK$180/4-11歲HK$150）：包含入場門票、進入木馬觀賞區一次、隨機AR變幻磁石章一枚及限定店購物資格。

特典套裝（HK$420）：包含一般門票內容、全套8款AR磁石章（連調色盤底座）、鉛筆互動小道具及角色斜揹袋。

迴旋木馬座席券及特典套裝（HK$550）：包含特典套裝內容、乘坐巨型迴旋木馬一次、《CHIIKAWA迴旋木馬》隨機紀念卡一張及紀念品店專屬快線。

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