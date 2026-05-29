CHIIKAWA特展｜8月進駐K11 MUSEA 幾時賣飛?免費應援品?必知4件事

CHIIKAWA特展｜去年吸引大批粉絲逼爆尖沙咀參觀「CHIIKAWA DAYS」大型特展的畫面，還歷歷在目，今個夏天人氣王CHIIKAWA又要同大家見面啦！



創意品牌AllRightsReserved（ARR）近日正式宣布，全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展（吉伊卡哇：藝術宇宙）將於8月1日至9月6日載譽歸來，再度進駐尖沙咀K11 MUSEA。《香港01》好食玩飛記者為大家整理出入場必知4件事，想知如何搶飛？幾時登記限量精品？有什麼必睇亮點？即睇内文！



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「CHIIKAWA ARTIVERSE」展覽將首次於香港展出超過130幅繪製出CHIIKAWA的插畫家Nagano的珍貴原畫重現作品，其中最矚目的焦點就是Nagano為本次展覽創作全新、可同時供16人坐的「CHIIKAWA迴旋木馬」。

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「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展插畫家Nagano為本次展覽創作全新「CHIIKAWA迴旋木馬」。（圖片來源：ARR)

今次CHIIKAWA特展將首度嘗試將其創作脈絡劃分為四個「宇宙領域」來進行詮釋，包括「原畫宇宙」、「音樂互動宇宙」、「裝置藝術宇宙」及「機動藝術宇宙：CHIIKAWA迴旋木馬」，引領全港觀眾從視覺、聽覺等不同維度切入創作的藝術核心，帶畀大家全方位沉浸式體驗！

「CHIIKAWA ARTIVERSE」展覽會於8月1日至9月6日於K11 MUSEA舉辦。（圖片來源：ARR)

CHIIKAWA特展入場必知1.｜6月11日率先搶預售！三款套裝票價全公開

特展門票主要在Klook平台獨家發售，少量則在貓眼發售。6月11日下午3時起會率先開賣3款「預售門票及套裝」：

一般門票（成人HK$180/4-11歲HK$150）：包含入場門票、進入木馬觀賞區一次、隨機AR變幻磁石章一枚及限定店購物資格。

特典套裝（HK$420）：包含一般門票內容、全套8款AR磁石章（連調色盤底座）、鉛筆互動小道具及角色斜揹袋。

迴旋木馬座席券及特典套裝（HK$550）：包含特典套裝內容、乘坐巨型迴旋木馬一次、《CHIIKAWA迴旋木馬》隨機紀念卡一張及紀念品店專屬快線。

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「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展三種門票資料。（圖片來源：ARR)

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展三種門票資料。（圖片來源：ARR)

室內展區包括展覽空間及紀念品商店將位於K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle的6樓，所有展覽限定紀念品僅限持票人士選購，記得準備好彈藥去狂掃貨！

CHIIKAWA特展入場必知2.｜「CHIIKAWA迴旋木馬」全球首度亮相

這次最震撼全場的，絕對是設在K11 MUSEA地下Promenade戶外展區的巨型機動藝術裝置。插畫家Nagano老師特別為這次展覽親自操刀，繪製了全新的《CHIIKAWA 迴旋木馬》概念，隨着海風與聲光特效旋轉。不過想在木馬上打卡，ARR表示，迴旋木馬裝置僅有16個座位，名額有限，參加者須預先購買550元的「迴旋木馬座席券及特典套裝」方可乘坐。

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CHIIKAWA特展入場必知3：開賣慶典主角現身

在展覽預售開賣同日早上，官方將於啟德AIRSIDE舉行盛⼤的開賣慶典。這場慶典將帶來雙重驚喜：除了矚目的迴旋木馬藝術裝置將迎來全球首度公開亮相外，CHIIKAWA與好友們更會現身，舉行專屬的CHIIKAWA與好友見面會，與在場傳媒及嘉賓近距離互動。

請粉絲們留意，當天《香港01》好食玩飛頻道將會曝光更多展覽現場細節與最新資訊，記得密切留意相關報道，準備迎接最齊全的CHIIKAWA攻略！

官方將於啟德AIRSIDE舉行盛⼤的開賣慶典。（圖片來源：ARR）

CHIIKAWA特展入場必知4.｜限量「CHIIKAWA 幻彩應援扇」全港派發

為了這次特展，ARR表示準備了專屬的夏日驚喜，將推出限量「CHIIKAWA幻彩應援扇」免費派發活動。

官方將在6月6日及6月11日，分別在尖沙咀K11 MUSEA（K11 MUSEA地下的士站）及啟德AIRSIDE（AIRSIDE地下低座大樓，近G007號舖）舉辦的開賣慶典中，限量派發以CHIIKAWA三位主角——吉伊卡哇、小八和兔兔為設計的幻彩應援扇。要留意的是，這次活動只限已登記整理券人士領取。登記時間為6月2日上午11時起，粉絲可到官方指定網站登記。名額有限，派完即止！

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為免因為香港惡劣天氣壞了大家的興致，主辦方這次特別預留了9月4日至6日的所有場次作為惡劣天氣補償安排。如果因為風球或黑雨導致室外木馬暫停開放，持有木馬券的粉絲可以在指定日子重回現場乘坐，或選擇辦理退款。

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