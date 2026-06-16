永年士多6.15日起推出全新番茄濃湯車仔麵！$68食安格斯肥牛特盛

香港元祖級車仔麵品牌『永年士多』宣佈，6月15日起全線分店推出全新『番茄濃湯底』，成為本地首間引入番茄湯底的連鎖車仔麵品牌，當濃郁酸甜的番茄濃湯，遇上自由度極高的車仔麵，不僅是一場跨越傳統的味覺衝擊，更是對地道飲食文化的全新探索，全面引領大眾品味車仔麵的新潮流。想知更多即看下文！



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香港元祖級車仔麵品牌『永年士多』。（官方圖片）

車仔麵終於有番茄濃湯！

市面上番茄湯底多見於連鎖米線店，車仔麵愛好者即使想換換口味，亦難以在傳統車仔麵店中找到番茄湯選擇。永年終於成功打造出酸甜開胃、濃郁鮮香掛汁的番茄濃湯，勢要打破行業常態，重新定義車仔麵的湯底標準。除了是車仔麵界首創，同時打破市場缺乏番茄湯車仔麵的局面，讓食客毋須再妥協於坊間水汪汪的番茄湯底。

永年士多6.15日起推出全新番茄濃湯車仔麵。（官方圖片）

番茄湯一定要跟米線？

「茄湯點解一定要跟米線？」坊間選擇單一嘅連鎖店只有米線選擇，而車仔麵核心精神就係番自由配搭，多種選擇。全新番茄濃湯除了可配米線外，更可任意搭配油麵、米粉、河粉、粗麵、幼麵、出前一丁等多款掛湯力強嘅麵底，帶來有別於米線口感，盡顯正宗車仔麵「乜都有得自己揀」嘅香港本土精神。

兩大番茄濃湯高性價比套餐

配合新湯底特別打造了兩款高性價比套餐，隨餐送凍或熱飲品，完美滿足不同食客口味：

[1]番茄濃湯•「特盛」安格斯肥牛(160g)配牛丸車仔麵(港幣$68)

選用上等安格斯肥牛足足160g，肉質軟嫩，牛味濃郁，再配上爽口牛丸簡直就係特盛大滿足。濃郁的番茄湯底令牛肉鮮味加倍昇華，同時減低油膩感，肉食控絕對不容錯過。

番茄濃湯•「特盛」安格斯肥牛配牛丸車仔麵。

[2]番茄濃湯•三寶車仔麵(港幣$58)三大經典車仔麵配料：鹵水嫩滑雞翼、索湯豆卜以及彈牙鮮味墨魚蝦卷。

豆卜吸滿酸甜番茄濃湯，每啖均享受爆湯快感，大人細路都咁啱食!

番茄濃湯•三寶車仔麵。

自選車仔麵同步升級

除了兩款高性價比套餐外，全線超值套餐及自選車仔麵亦同步自由升級。堂食或外賣均可以+$5轉配全新番茄濃湯，隨心打造專屬自己的番茄濃湯車仔麵。

全新番茄濃湯系列6月15日起於永年士多車仔麵全線分店全日供應!!

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