麥當勞世界盃優惠｜榴槤雪糕回歸+脆香雞翼套餐減$6+送重用飲管

麥當勞世界盃優惠｜「FIFA 世界盃 2026™」賽事如火如荼！麥當勞今日（22日）晚上6時加碼推出全新「滋味分享盒」，一次過歎盡麥樂雞6件配指定1款期間限定滋味醬及脆香雞翼4件，套餐優惠價只需$49！期間限定的「辣青檸風味調味粉」亦同時登場！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

麥當勞世界盃優惠｜麥樂雞+脆香雞翼滋味分享盒$49

今晚6時起！麥當勞全新「滋味分享盒」登場！包含麥樂雞6件（配指定1款期間限定滋味醬）及脆香雞翼4件，配搭中薯條及飲品，套餐優惠價只需$49（原價$55起），讓大家大飽口福！

麥樂雞6件＋1款期間限定滋味醬＋脆香雞翼4件，套餐優惠價只需$49。（麥當勞圖片）

Shake Shake薯條同時推出限時辣青檸風味調味粉！香辣惹味，並帶有清新青檸味道刺激感大大提升！顧客凡購買任何加大超值套餐或加$9.5升級「大大啖勁量組合」，即可配大薯條及附送調味粉一包（另有和風紫菜調味粉或美式BBQ蜜糖調味粉可選）。選配指定珍寶裝汽水（包括可口可樂、無糖可口可樂、雪碧或芬達汽水），更可免費獲贈限量推出的「可口可樂可重用飲管」！

$9.5升級「大大啖勁量組合」選配指定珍寶裝汽水，免費獲贈限量推出的「可口可樂可重用飲管」（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜麥樂雞四道菜套餐優惠減$5

今期孖芝fans有口福！除了可以在上午11時起以$39歎雙層芝士孖堡套餐，今星期更有雙層芝士孖堡四道菜套餐配黃金椰脆新地，使用麥當勞App更可獲得減$3優惠券！至於9件麥樂雞四道菜超值套餐更可享減$5優惠。

麥當勞優惠｜人氣D24+D197貓山王榴槤新地

至於喜歡食榴槤的朋友，就絕對不能錯過麥當勞甜品站最新的「D24榴槤新地」！今次更首度引入D197貓山王榴槤蓉，為大家帶來獨特濃香的味覺享受！

D24榴槤新地嚴選由馬來西亞直送的D24啖啖真榴槤果肉，大大球榴槤果蓉搭配幼滑香甜的雲呢拿新地，真榴槤果肉與新地完美融合，帶來綿密細滑、濃郁Creamy的口感，層次豐富！期間限定價只需$27，就可以在全線麥當勞甜品站發售！

雙重榴槤新地。（麥當勞圖片）

首度引入D197貓山王榴槤蓉，同樣是馬來西亞直送的金黃色貓山王榴槤蓉散發濃郁香氣，入口香甜細滑，更帶獨特回甘味道，層次豐富，只需加$23即可追加最多一球，升級成「雙重榴槤新地」，讓香濃滋味Double up！

麥當勞優惠｜上午11時起優惠 $10歎4件麥樂雞

麥當勞App由上午11時起亦會提供以下優惠，包括「選購指定超值套餐加$10歎4件麥樂雞及指定1款期間限定滋味醬」及「$12.5黃金椰脆新地」，歡迎按喜好組合期間限定美食；至於晚上及凌晨期間，麥當勞亦會繼續麥麥撐球迷，App由晚上6時至凌晨4時將提供「$108睇波拍檔2人分享餐 」及「深夜狂熱1人飽足餐減$3 」，無論獨自或者與親友一同睇波，均可一邊歎美食、一邊睇精彩球賽！