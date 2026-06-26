麥當勞優惠｜榴槤雪糕減$3！貓山王/D24　$1大可樂+$46四道菜回歸

麥當勞優惠｜$46四道菜回歸麥當勞！今次仲帶埋$1大可樂一齊返嚟！夏日炎炎最正！大受歡迎嘅榴槤雪糕就加推D24雙球及D197貓山王雙球！即刻睇吓今期有咩優惠！

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麥當勞優惠｜$46四道菜套餐——限時回歸

由即日起至6月30日「$46 四道菜套餐」再次限時登場！今次可選購雙層魚柳飽、雙層豬柳蛋漢堡或雙層芝士孖堡套餐，以及選配一款精選小食，包括麥樂雞（4件）或黃金椰脆新地！

$46四道菜套餐——限時回歸（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜$1大可樂

夏日炎炎，最啱就歎返杯大可樂！$1大可樂將於6月29日至7月3日期間再度登場，可選可口可樂、無糖可口可樂、雪碧或芬達汽水！記得把握機會選購！

$1大可樂回歸！（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜人氣D24+D197貓山王 榴槤新地減$3

至於喜歡食榴槤的朋友，就絕對不能錯過麥當勞甜品站最新的「D24榴槤新地」！今次更首度引入D197貓山王榴槤蓉，為大家帶來獨特濃香的味覺享受！

明天起（6月27日）將推出全新組合「$40 D24 雙球榴槤新地」及「$49 貓山王雙球榴槤新地」，大家可以按照喜歡的口味，自由選配心水榴槤款式，品嚐雙倍榴槤快樂！而貓山王 x D24 榴槤雙重榴槤新地（1球D197貓山王榴槤蓉+1球D24榴槤蓉）只需$47，單球D24榴槤新地就繼續以期間限定價$27供應！

人氣榴槤新地系列加推2款滋味配搭！（麥當勞圖片）

麥當勞App用戶更可選用「D24榴槤新地減$3」優惠！記得超人氣榴槤新地系列只限麥當勞甜品站發售！