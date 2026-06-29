開心購物節15優惠｜麥當勞/KFC/自助餐買一送一 牛角第二客半價
2026香港開心購物節｜第四屆香港開心購物節將於7月1日開鑼！今年有超過220個品牌、逾6,000間商舖發放消費著數。其中包括麥當勞、肯德基買一送一、自助晚餐買一送一、牛角燒肉專門店更有半價的震撼著數！《香港01》「好食玩飛」小編其中為大家整理了最抵15項優惠！
另外，想知點領取全部著數？只需透過《香港01》手機應用程式，便可一鍵拎所有電子優惠券！即睇下文！
香港零售管理協會日前公布，第四屆「香港開心購物節」將於7月1日至8月31日舉行，除了提振本地零售業，同時慶祝香港特別行政區成立29周年。大會公布，今年參與品牌超過220個，涵蓋逾6,000間商舖，透過15個優惠平台，線上線下同步發放逾600項、總值數十億元的優惠。於指定平台領取優惠券，再於門市出示電子優惠券，便可享優惠。
如何領取香港開心購物節優惠？
市民可以透過《香港01》手機應用程式領取！只需3步驟：
【1】大家先在手機下載並開啟《香港01》App，使用手機號碼註冊成為會員
【2】活動期間在App內點擊進入「香港開心購物節」的活動主題頁面
【3】瀏覽心儀商戶的優惠並點擊領取，成功後優惠券便會存入個人帳戶，在門市付款時出示即可享用。
2026開心購物節餐飲/商場15項精選著數：
【1】牛角集團：
牛角Buffet：午市豪華燒肉定食半自助放題第二客半價
牛角食べ放題実施店：惠顧午市燒肉定食，享午市追加品項半價
牛角日本燒肉專門店：極上日本黑毛和牛肉眼半價
牛角Gyu-Kaku：相撲燒肉定食-円滿雙牛&雞(450g) 第二客半價
【2】朗豪坊：
朗豪坊商場HK$100購物電子優惠券
朗豪坊LANGHAM BEAUTY HK$50電子購物券
【3】新城市廣場：
HK$200大禮包。
【4】CSL Mobile Limited：
1O1O/csl$1,000購物優惠劵
2026足球盛事1日通行證
【5】Catalog：
指定鞋飾買一送一優惠。
【6】悅品酒店：
自助晚餐買一送一。
【7】麥當勞：
巨無霸套餐買一送一。
【8】肯德基(KFC)：
香蜜鬆餅買一送一
巴辣雞腿包買一送一
【9】惠康超級市場及品味超市：
派發$12優惠券
派發$25優惠券
【10】Thermos膳魔師：
JMY系列500毫升保溫瓶(黑色)買一送一優惠
JON系列480毫升保溫瓶(湖水藍)買一送一優惠
JOK系列500毫升保溫瓶(卡其色)買一送一優惠
長者專屬優惠：
【11】大家樂
早市時段（上午11：00前）惠顧點心滿粥系列送熱奶茶。
【12】CSL Mobile Limited
AI Academy課程／1對1貼心指導長者使用AI手機設定與操作技巧。
課程內容包括：FPS轉數快內地跨境轉賬、使用醫健通與HA Go，以及完成e-道登記，合共送出5000份
【13】美心集團：
八月花：憑長者咭/樂悠咭/長者八達通惠顧軟心膳點心拼盤/雙喜壽桃包軟餐可享7折優惠
美心皇宮：憑長者咭/樂悠咭/長者八達通惠顧軟心膳點心拼盤/雙喜壽桃包軟餐可享7折優惠
美心西餅：憑樂悠咭或長者咭購買任何原價產品可享92折優惠
美心MX：七折享「軟心膳」香草雞鎚飯/瑞士雞翼飯
【14】眼鏡88：
免費心血管健康風險評估（只適用於小西灣分店）
聽覺檢查體驗$88(原價$460)
AI人工智能眼睛健康篩查$88(原價$200)只適用於指定分店
COVER+Sun外掛式偏光太陽眼鏡$198(原價$488)
【15】香港富麗敦海洋公園酒店
星耀廳：
星期一至五（公眾假期除外）
自助早餐、半自助午餐、自助午餐及晚餐7折
星期六及日（公眾假期除外）
自助早餐、半自助午餐、自助午餐及晚餐8折
星耀廊：
星期一至五（公眾假期除外）
單點美饌及下午茶套餐7折
星期六及日（公眾假期除外）
單點美饌及下午茶套餐8折
「玉」中菜廳：
星期一至五（公眾假期除外）單點美饌7折／精緻素菜宴85折
星期六及日（公眾假期除外）單點美饌8折／精緻素菜宴85折
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