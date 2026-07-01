香港開心購物節2026｜15大優惠:麥當勞/KFC/自助餐買一送一

2026香港開心購物節｜第四屆香港開心購物節將於7月1日開鑼！今年有超過220個品牌、逾6,000間商舖發放消費著數。其中包括麥當勞、肯德基買一送一、自助晚餐買一送一、牛角燒肉專門店更有半價的震撼著數！《香港01》「好食玩飛」小編其中為大家整理了最抵15項優惠！



另外，想知點領取全部著數？只需透過《香港01》手機應用程式，便可一鍵拎所有電子優惠券！即睇下文！



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香港零售管理協會日前公布，第四屆「香港開心購物節」將於7月1日至8月31日舉行，除了提振本地零售業，同時慶祝香港特別行政區成立29周年。大會公布，今年參與品牌超過220個，涵蓋逾6,000間商舖，透過15個優惠平台，線上線下同步發放逾600項、總值數十億元的優惠。於指定平台領取優惠券，再於門市出示電子優惠券，便可享優惠。

「香港開心購物節」領取限量禮品/現金券形式，或購物折扣、優惠券、買一送一等購物禮遇方法。（零售管理協會圖片）

如何領取香港開心購物節優惠？

市民可以透過《香港01》手機應用程式領取！只需3步驟：

【1】大家先在手機下載並開啟《香港01》App，使用手機號碼註冊成為會員

【2】活動期間在App內點擊進入「香港開心購物節」的活動主題頁面

【3】瀏覽心儀商戶的優惠並點擊領取，成功後優惠券便會存入個人帳戶，在門市付款時出示即可享用。

2026開心購物節餐飲/商場15項精選著數：

【1】牛角集團：

牛角Buffet：午市豪華燒肉定食半自助放題第二客半價

牛角食べ放題実施店：惠顧午市燒肉定食，享午市追加品項半價

牛角日本燒肉專門店：極上日本黑毛和牛肉眼半價

牛角Gyu-Kaku：相撲燒肉定食-円滿雙牛&雞(450g) 第二客半價

「2026開心購物節」牛角集團分店也推出多優惠。（FB@牛角圖片）

【2】朗豪坊：

朗豪坊商場HK$100購物電子優惠券

朗豪坊LANGHAM BEAUTY HK$50電子購物券

【3】新城市廣場：

HK$200大禮包。

【4】CSL Mobile Limited：

1O1O/csl$1,000購物優惠劵

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【5】Catalog：

指定鞋飾買一送一優惠。

【6】悅品酒店：

自助晚餐買一送一。

【7】麥當勞：

巨無霸套餐買一送一。

「香港開心購物節」麥當勞巨無霸套餐買一送一。（網上圖片）

【8】肯德基(KFC)：

香蜜鬆餅買一送一

巴辣雞腿包買一送一

【9】惠康超級市場及品味超市：

派發$12優惠券

派發$25優惠券

【10】Thermos膳魔師：

JMY系列500毫升保溫瓶(黑色)買一送一優惠

JON系列480毫升保溫瓶(湖水藍)買一送一優惠

JOK系列500毫升保溫瓶(卡其色)買一送一優惠

長者專屬優惠：

【11】大家樂

早市時段（上午11：00前）惠顧點心滿粥系列送熱奶茶。

大家樂早市時段（上午11：00前）惠顧點心滿粥系列送熱奶茶。（香港01圖片）

【12】CSL Mobile Limited

AI Academy課程／1對1貼心指導長者使用AI手機設定與操作技巧。

課程內容包括：FPS轉數快內地跨境轉賬、使用醫健通與HA Go，以及完成e-道登記，合共送出5000份

【13】美心集團：

八月花：憑長者咭/樂悠咭/長者八達通惠顧軟心膳點心拼盤/雙喜壽桃包軟餐可享7折優惠

美心皇宮：憑長者咭/樂悠咭/長者八達通惠顧軟心膳點心拼盤/雙喜壽桃包軟餐可享7折優惠

美心西餅：憑樂悠咭或長者咭購買任何原價產品可享92折優惠

美心MX：七折享「軟心膳」香草雞鎚飯/瑞士雞翼飯

【14】眼鏡88：

免費心血管健康風險評估（只適用於小西灣分店）

聽覺檢查體驗$88(原價$460)

AI人工智能眼睛健康篩查$88(原價$200)只適用於指定分店

COVER+Sun外掛式偏光太陽眼鏡$198(原價$488)

【15】香港富麗敦海洋公園酒店

星耀廳：

星期一至五（公眾假期除外）

自助早餐、半自助午餐、自助午餐及晚餐7折

星期六及日（公眾假期除外）

自助早餐、半自助午餐、自助午餐及晚餐8折

星耀廊：

星期一至五（公眾假期除外）

單點美饌及下午茶套餐7折

星期六及日（公眾假期除外）

單點美饌及下午茶套餐8折

「玉」中菜廳：

星期一至五（公眾假期除外）單點美饌7折／精緻素菜宴85折

星期六及日（公眾假期除外）單點美饌8折／精緻素菜宴85折

詳細內容：按此到官方網站查看更多參與商店

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