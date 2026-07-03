借雨傘｜全港250+借遮地點　馬會/順豐/大型商場　凌晨12時都借得

借雨傘｜借遮地圖｜夏天經常落雨，如果出門忘記帶雨傘，或突然遇上狂風驟雨怎麼辦？其實全港有不少機構及商場均設有「免費借雨傘」服務，幫大家解決燃眉之急！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整理8大提供借傘服務的機構與商場，合共超過250個租借點遍佈港九新界，相當方便！詳情即睇下文！



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出門忘記帶雨傘，遇上滂沱大雨定必非常狼狽。（資料圖片）

出門遇上落大雨，沒有帶雨傘隨時變「落湯雞」！到底香港有哪些地方可以借雨傘？以下根據各大機構官方網站及最新資訊，為大家詳細整理全港借傘攻略及注意事項！

香港哪些地方可以借雨傘？

免費借雨傘地點【1】馬會投注站——可借14天／100+個租借點

以為馬會只能投注？其實香港賽馬會還設有「雨傘借用」服務，而且全港101個場外投注處都有提供。大家只需支付$50按金，即可借用雨傘！借用日期為14天，若逾時交還，按金將不獲退還。提提大家，顧客必須憑按金收據正本取回按金。此外，若雨傘有任何損毀或遺失，馬會有權要求賠償。

場外投注站地址

香港賽馬會設有「雨傘借用」服務。（青衣城）

免費借雨傘地點【2】順豐香港——143個租借點

順豐會員可以在全港共143個順豐服務網點租借雨傘，租借時只需支付$50按金及200會員積分。租借時長限定為3天，首日起計為1天，之後每24小時計算為1天。提提大家，若雨傘出現損壞或破損，順豐有權在按金中收取維修費用。此外，會員積分不足200分，將無法使用順豐的雨傘租借服務。

順豐服務網點

順豐會員可以在全港共143個順豐服務網點租借雨傘。（資料圖片）

免費借雨傘地點【3】港鐵公司旗下商場——12個租借點

港鐵公司旗下商場大部分都有雨傘借用服務，大家只要前往顧客服務中心繳付按金，便可借走雨傘。各商場的詳細的條款與具體歸還時限略有不同，建議可向服務中心櫃台人員查詢。但要注意，商場的庫存數量通常較為有限。

港島區：杏花新城

九龍區：ELEMENTS 圓方、德福廣場、THE SOUTHSIDE

新界東：PopCorn、The LOHAS 康城、圍方、Citylink（連城廣場）、駿景廣場

新界西：青衣城、連理街、海趣坊

＊據本土研究社調查資訊，新屯門商場、恆福商場以及綠楊坊，其客服均已聲稱取消了雨傘借用服務。



港鐵公司旗下商場大部分都有雨傘借用服務。（官方圖片）

免費借雨傘地點【4】太古集團旗下商場——太古廣場凌晨12時都借得

太古城中心及太古廣場的顧客服務處提供雨傘及雨衣借用服務，按金為$100，並須於借用後7日內歸還。太古城中心借用及歸還時間為上午10時30分至晚上8時；太古廣場則為每日上午10時至凌晨12時。

太古城中心及太古廣場的顧客服務處提供雨傘及雨衣借用服務。（官方圖片）

免費借雨傘地點【5】新鴻基地產旗下商場——約17個租借點

新鴻基地產旗下商場的顧客服務中心大部份均設有雨傘借用服務。大家只要前往顧客服務中心繳付按金，便可借走雨傘。數量有限，先到先得。提提大家，部分商場因應內部調整，現已取消借傘安排。

香港島：wtc世貿中心、新鴻基中心

九龍區：apm、MOKO新世紀廣場、Mikiki、V Walk

新界東：新城市廣場、東港城、將軍澳中心、大埔超級城、新達廣場

新界西：荃灣廣場、V city、卓爾廣場、YOHO MALL形點、元朗廣場、新都會廣場



新鴻基地產旗下商場的顧客服務中心大部份均設有雨傘借用服務。（資料圖片）

免費借雨傘地點【6】信和集團旗下商場——4個租借點

信和集團旗下的主要商場提供應急雨傘借用服務，大家可於商場禮賓處或客戶服務中心辦理現金按金手續。數量有限，先到先得。

九龍區： 奧海城、中港城

新界區： 屯門市廣場、荃新天地



信和集團旗下的主要商場提供應急雨傘借用服務。（官方圖片）

免費借雨傘地點【7】恒基地產旗下商場——4個租借點

恒基地產旗下的千色匯及主要大型屋苑商場，其禮賓部提供便利的借傘服務。各商場的按金、具體借用日數可能不同，且數量有限，先到先得。

MCP 新都城中心、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯



恒基地產旗下的千色匯及主要大型屋苑商場，其禮賓部提供便利的借傘服務。（官方圖片）

免費借雨傘地點【8】九龍倉集團旗下商場——3個租借點

九龍倉集團旗下商場，包括時代廣場、海港城及荷里活廣場均提供借傘服務。具體詳情可向顧客服務部所查詢。

港島區： 時代廣場

九龍區： 海港城、荷里活廣場



九龍倉集團旗下商場提供借傘服務。（官方圖片）

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