大家樂集團逾170間分店　推全新本地食材菜式　打造在地「港味」

大家樂｜大家樂集團宣佈加入漁農自然護理署推出的本地漁農產品新統一品牌「優鮮港品」計劃。旗下的四大品牌包括大家樂快餐、Oliver’s Super Sandwiches、意粉屋及上海姥姥，即日起將使用來自「優鮮港品」生產者認證證書持有人所提供的本地新鮮農產品食材，精心製作多款全新菜式，帶來最地道、富有香港本土特色的「港味」。



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大家樂集團為支持本地漁農產業及可持續發展，宣佈加入漁農自然護理署推出的本地漁農產品新統一品牌「優鮮港品」計劃。旗下大家樂快餐、Oliver’s Super Sandwiches、意粉屋及上海姥姥四大品牌，使用來自「優鮮港品」生產者認證證書持有人所提供的本地新鮮農產品食材，精心製作多款全新菜式，為市民提供優質且新鮮的選擇，帶來最地道、富有香港本土特色的「港味」。

四大品牌一同推「港味」菜式

所有菜式即日起於全線大家樂快餐及意粉屋分店，以及Oliver’s Super Sandwiches 和上海姥姥指定分店發售，與顧客一起細嚐更優質及可持續的「港味」。 大家樂集團紮根本土逾半個世紀，一直致力提供最能代表香港特色的「港味」。集團旗下四大品牌採用經「優鮮港品」計劃嚴格認證的優質本地生產食材，創作多款新菜式，突顯香港獨特原味道。

本地食材運輸距離短，不僅更新鮮，更能減低碳排放，積極促進環境可持續發展。 四個品牌同時簽署「優鮮港品同行者約章」，承諾採用本地食材之餘，亦積極參與推廣本地漁農產品、加強公眾教育，推動本地漁農業發展，共同締造更可持續的綠色社區。

大家樂集團「優鮮港品」系列菜式

大家樂快餐｜蘑菇忌廉酥皮湯

本地白蘑菇慢火細熬並攪拌成蓉，加上細滑忌廉，質感幼滑，鮮味濃郁。

蘑菇忌廉酥皮湯。

Oliver’s Super Sandwiches ｜吞拿魚青瓜三文治（Grab & Go）

嫩滑香濃的吞拿魚配上爽脆多汁的本地溫室青瓜，輕盈清涼，是夏日的最佳選擇。

吞拿魚青瓜三文治。

意粉屋｜皇牌芝士焗雞柳千層麵＋雜菌乾茄天使麵

本地啡蘑菇含抗氧化物，更口感豐腴且充滿鮮味，製成忌廉千層麵或天使麵，將平凡的意粉提升為令人再三回味的佳餚。

上海姥姥｜清炒或蒜蓉炒莧菜

來自本土農田的莧菜蘊含豐富營養，以簡單的快炒手法烹調，鎖住蔬菜天然營養與滋味。

清炒或蒜蓉炒莧菜。

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