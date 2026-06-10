長者餐飲券8大優惠｜7.1起$18下午茶！大家樂/大快活/美心/麥當勞

長者優惠｜長者餐飲券｜由政府與各大飲食集團合辦的「愛心食肆 賞你惠食」已進行至第五輪，每名受惠長者將獲發一套8張的優惠券，可於7月1日至8月31日憑券以$18歎指定下午茶餐。優惠涵蓋8間食肆，包括大家樂、大快活、美心MX、麥當勞等。各位合資格的老友記想知如何獲取餐飲券？即看下文！



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第五輪「愛心食肆 賞你惠食」7.1開始

第五輪的「愛心食肆 賞你惠食」由7月1日至8月31日舉行，政府將透過全港超過200間長者中心，將一套8張的餐飲優惠券送到獨居長者、雙老住戶，特別是隱蔽長者手中，讓大家可以用超抵價$18吃到指定下午茶餐。

長者地區中心及長者鄰舍中心名單及電話

第五輪「愛心食肆 賞你惠食」推出$18下午茶餐。（政府新聞處圖片）

8間飲食集團參與 推8款不同款式$18下午茶

第五輪「愛心食肆 賞你惠食」計劃共有8間飲食集團參與，包括大快活集團、大家樂集團、太興飲食集團、美心集團、香港麥當勞、銀龍飲食集團、香港必勝客有限公司及香港KFC（肯德基）。

合資格長者可領餐飲券用$18歎下午茶。（資料圖片）

長者餐飲券【1】大家樂

合資格長者可憑餐飲券到大家樂用$18換領花生醬西多士半份及精選湯粉配茶或咖啡。

大家樂推出花生醬西多士半份及精選湯粉配茶或咖啡。（資料圖片）

長者餐飲券【2】大快活

長者到大快活可用餐飲券以$18換領餐肉煎蛋即食麵配熱飲一份。

大快活推出餐肉煎蛋即食麵配熱飲一份。（資料圖片）

長者餐飲券【3】美心MX

長者可到美心MX用餐飲券以$18換領迷你燒味湯米線（可選叉燒／鹽香雞／豉油雞／燒鴨／紅腸），配茶/啡一份。

美心MX推出迷你燒味湯米線配茶/啡一份。（官方圖片）

長者餐飲券【4】麥當勞

麥當勞推出豬柳蛋漢堡配飲品，讓長者可用餐飲券以$18換領。

麥當勞推出豬柳蛋漢堡配飲品。（資料圖片）

長者餐飲券【5】太興／敏華

長者可憑餐飲券到太興飲食集團，以$18換領太興叉燒米粉配飲品或敏華番茄濃湯去皮雞柳淮山麵配飲品。

太興推出叉燒米粉配飲品。（資料圖片）

長者餐飲券【6】銀龍

合資格長者可憑餐飲券到銀龍用$18換領奶油厚多士加迷你雪菜肉絲米粉配熱飲一份。

銀龍推出奶油厚多士加迷你雪菜肉絲米粉配熱飲一份。（官方圖片）

長者餐飲券【7】KFC

KFC推出辣汁蘑菇香飯（普通）加經典葡撻加百事可樂（中），長者可用餐飲券用$18換領。

KFC推出辣汁蘑菇香飯（普通）加經典葡撻加百事可樂（中）。（KFC@Facebook)

長者餐飲券【8】Pizza Hut

長者可用餐飲券到Pizza Hut用$18換領香蒜肉絲意粉配熱飲或紙包飲品。

Pizza Hut推出換領香蒜肉絲意粉配熱飲或紙包飲品。（資料圖片）

第五輪「愛心食肆 賞你惠食」詳情：

長者餐飲券｜何時可以領取？

2026年7月1日至8月31日。

長者餐飲券｜有哪些人合資格領取？

獨居、雙老及隱蔽長者。

長者餐飲券｜如何領取？

可於社署轄下的長者中心領取優惠券。受惠人需登記個人資料，包括姓名、年齡、居住狀況。如長者不便親自前往領取，可由照顧者代領。

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