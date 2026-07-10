坐姿風險｜長期腰酸背痛或源於姿勢不正？選對梳化承托脊椎保健康

腰背痛是都市人最常見的慢性痛症，上班族長期久坐、肥胖者缺乏運動，都是高風險族群之一。但你有否想過，即使回家攤坐在梳化放鬆「耍廢」，也有機會導致肌肉發炎，甚至損傷？元兇在於梳化承托力不足！如梳化過於鬆軟、一坐即陷，長時間坐便會使腰背所承受的壓力更大。若扶手高低不一、座椅深度過深，也有機會使身體傾斜受力不均、身體前傾加劇寒背等。所以選對一張符合人體工學，而且具備足夠承托力的梳化，其實是保障健康的第一步。



舒適的定義因人而異，單一的梳化款式亦無法滿足所有人的需求。小至尺寸、物料、軟硬度，大至梳化的佈局是L形、U形，抑或直排，都有影響。作為煲劇放鬆、居家辦公以至「臨時床鋪」的梳化，舒適與否確實好影響居住體驗。再加上以上健康隱憂，要揀選一款坐得舒適，又符合個人身形和喜好的梳化，才能住得安心又安全。向來主打高彈性的個人化訂製服務的茲曼尼梳化，上述細節都有得揀，而且其皇牌功能布具備防水、防污、耐磨及耐刮等功能，小朋友或毛孩不易弄髒之餘，更易於打理。選對梳化、改走坐姿壞習慣，雙重保障健康，自然能與腰酸背痛說再見！

5款人氣梳化推介 多元功能各具優勢

踏入初夏，茲曼尼一年一度「夏茲感謝祭」再度歸來。由即日起全線梳化可享77折優惠，絕對是添置或換走舊梳化的好時機！除了提供個人化訂製，茲曼尼亦因應人體比例、健康需求推出各款梳化，以下為你整理5大人氣梳化排行榜，其背墊設計、身體承托力、儲物功能或寵物安全上各具優勢，入手之前可先做定功課，了解哪一款最適合自己的需求。

1／CASEY IV 3008B：易潔百搭

主打「一張梳化、無限可能」的CASEY IV 3008B，可自由組合配置、加減座位，迎合不同生活習慣和家居喜好。背墊設計貼合人體比例，可作更佳承托之餘，隨手拿走背墊更即可輕鬆變身梳化床，非常實用。整套梳化與背墊的布套均可拆洗清潔，不怕家中毛孩或小朋友弄髒，方便又百搭。更吸引的是，由於此款式的配件可靈活組合及拆卸，方便移動及搬運，搬家時自然可大大減輕負擔。

2／LACASSA II 3010B：靈活百變

香港住屋空間有限，而且佈局各異，入手LACASSA II 3010B就可解決佈置煩惱。因此款式可自訂尺寸和佈局，L形、U形、直排樣樣得，擺位非常靈活。若睇厭梳化擺位，或是需要搬家，其座位底部設有滑輪，另有手提帶，輕鬆移動變陣！除此之外，抽走活動式背墊後更可快速變身梳化床，座位下亦有儲物空間方便收納，功能多多，一張梳化滿足多個願望。

3／BRUNDE 7190B：毛孩無憂

若家中有毛孩，揀選彈鉸梳化時要特別小心。雖然同樣可按一鍵電動變成梳化床或貴妃梳化，但BRUNDE 7190B的梳化底部採用全密封設計，可徹底防止毛孩誤闖梳化底而被電鉸夾傷的風險，非常安全！而且它更配備UNITEK 多功能電子操控板、USB-A 及 USB-C雙端口極速充電，安坐在梳化即可輕鬆充滿電。

4／KONZ 6196A：全身承托

此款彈鉸梳化全方位提升用家的體驗，電動腰枕、頭枕、腳踏通通都有，可享受全方位貼身承托。近年愈來愈多人在家工作，梳化的舒適度就更重要。KONZ 6196A同樣配備多功能電子操控板、USB-A 及 USB-C雙端口極速充電，手提或平板電腦、智能手機也可快速充電，最快半小時內充至50％，邊嘆梳化邊工作無難度。

5／FRIEDRICH I 7167AO：纖巧省位

扶手纖窄輕巧，可靈活修改尺寸，梳化內更設儲物功能的FRIEDRICH I 7167AO，絕對是蝸居之選。既能貯位又可節省位置，而簡單一拉一抽，這張梳化即時變成梳化床。用盡居所每一寸空間，預留更多位置讓用家活動，設計貼心又方便。

選對梳化療癒身心 是良好生活的起點

要達致全人健康，身、心、社、靈四方面缺一不可。好的梳化所帶來的舒適感有助滿足身心，掃走煩憂與壓力，全因家具不只是擺設，更是建構良好生活質素、使人幸福的起點。茲曼尼近年主力推廣「茲好生活 Well+ G Living」，正正就以「Wellness」為出發點，每張梳化的設計和功能上都經過深思熟慮，以平衡人、寵物與環境各樣福祉為先，打造一張張尺寸、物料、功能上關顧各樣需求的可持續梳化，成為高性價比之選。

靈活換裝源頭減廢 自由配搭心水抱枕

要達致可持續發展，絕對不只是一個人的事。隨快時尚文化盛行，人類每日製造的廢物垃圾愈來愈多。茲曼尼帶頭打破傳統購買整套抱枕的限制，推出全新「生活選物．居家抱枕」計劃讓顧客獨立選購抱枕套與枕芯，隨個人需求自由組合。不論季節變換、喜好不同抑或染上髒污，也無需丟棄整套抱枕，只要更換枕套即可。改變消費者的購買習慣，推動從源頭減廢，為環境保護出一分力。

旺角旗艦店7月舉行毛孩領養日 將愛心化為行動

除此之外，作為致力關愛毛孩、關注動物權益的本地品牌，茲曼尼為了讓更多流浪毛孩找到溫暖的家，過去一年每月都會聯同動物福利與慈善機構舉辦領養日，為毛孩尋家。直至現時為止，茲曼尼借出的場地一共舉辦了12場領養日，成功幫助40隻貓狗找到領養主人。

而在7月18日，茲曼尼亦繼續免費借出旺角麥花臣旗艦店的空間，免費贊助作為毛孩領養日的場地。希望凝聚大眾力量，幫待領養的小生命尋找幸福轉機。屆時不妨到茲曼尼旺角麥花臣旗艦店走走，除了可以親身試坐梳化，感受其多功能的貼心設計，更可以行動傳遞愛心，守護流浪毛孩， 當日更舉辦小型分享會，邀來不同單位分享與寵物之間的知識和經驗，現場還有人寵蛋糕品牌在場派發試食產品 。

＊阿棍屋 x GIORMANI 茲曼尼 X dah領養日

日期：7月18日（星期六）

時間：12pm-6pm

地點：茲曼尼旺角麥花臣旗艦店

優惠加碼！立即登記G．VIP 盡享精彩禮遇

領養日同場另有G‧VIP及dah會員招募，登記成為會員可獲限量小禮物（包括 dah寵物低敏免洗清潔手套 ）、限定電話繩。而凡成功登記成為G‧VIP，更可即享茲曼尼門市優惠，於旺角麥花臣旗艦店的G · Life Cafe購買食品可享85折、飲品有9折。旺角麥花臣旗艦店將不時舉辦多元化活動，如早前曾設手沖咖啡品嚐工作坊、手工香水調香工作坊等。在接下來的7和8月，每兩星期都會有Busker於G · Life Cafe駐唱，讓大家一同感受G Living的好生活文化。

會員招募：https://lihi1.me/9nOCN

（資料及相片由客戶提供）