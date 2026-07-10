深圳世紀滙「派對總動員」夏日快閃店開鑼！01空間搶5折通用券

暑假又到，北上深圳想找個地方避暑兼瘋狂放電？位於福田區華強北購物區的深圳世紀滙購物中心，絕對是你的首選！羅湖口岸出發，15分鐘就到喇！商場毗連地鐵一號線華強路站B出口直達，交通極度便利。世紀滙一直以「WONDER OF WONDER(WOW)妙不可言」為出發點，全方位為大眾打造一站式的「潮人·潮玩·休閒生活空間」。今個暑假，商場更強勢推出夏日限定主題活動，結合全方位食買玩體驗，為港人度身訂造最完美的周末狂歡路線！



夏日Pop-up Store「派對總動員」新登場

盛夏熱潮持續升溫！由即日起至8月31日，深圳世紀滙聯乘人氣潮流生活品牌THE GREEN PARTY，重磅推出夏日限定的「派對總動員」快閃店，海量夏日首發好物強勢登場！產品涵蓋潮流配飾、治癒系小物、得意擺設及夏日限定周邊等，不但款式新穎，而且賣相極靚、打卡一流，一站式滿足網紅可愛搭配、家居佈置及送禮的多元需求，保證大家能瘋狂掃到心頭好，發掘專屬的夏日驚喜！無論是行街、打卡、尋寶掃貨還是休閒放鬆都一應俱全，為年輕人及一家大細帶來玩足成個暑假的歡樂體驗！

暑期必玩打卡位 盛夏足球嘉年華狂熱來襲

今個夏天足球熱潮席捲全球，世紀滙亦化身為全城最熱血的「足GO潮玩嘉年華」！活動期間，超人氣“FC足球世界”線下全民電競賽火熱進行中！透過超大螢幕觀賞精彩對壘，現場設有多個互動遊戲區。無論是考驗腳法的「神射手挑戰」，還是歡樂刺激的「VR足球體驗」，都能讓你與三五知己一較高下。

01空間獨家開售！潮玩美食現金5折通用券今日即搶

看完這麼多精彩活動和美食，是否很心動？世紀滙特別聯乘香港01，7月10日起至8月31日於「01空間」推出獨家超抵潮玩美食現金5折通用券！通用券於今日正式開賣！場內各大娛樂設施的潮玩美食通用券，通通可以在「01空間」以極震撼的早鳥價搶購。數量有限，售完即止，大家記得即刻Click入「01空間」APP或網站搶飛，約齊好友及家人一齊搶飛北上！

潮人必玩！70,000平方尺室內遊樂場與沉浸式密室

把握暑假一家大細輕鬆放電？世紀滙一系列潮玩空間任君選擇：

•「玩美攻略」一票潮玩室內綜合館：佔地3層、面積逾7萬平方尺！主打「一票玩全天」，憑手帶當日可不限次數進出，從早到晚任玩100多項娛樂設施，絕對是親子放電及年輕人爽玩天堂。

•「X先生」密室逃脫：提供電影級的震撼場景還原，其中全新玄幻古風主題「樓蘭古墓Ⅱ」；以及王牌主題「諾亞」，加入大型機械機關及體感特效，配合真人演員沉浸互動，極具科幻與視覺衝擊。

• 潮會社交空間：想大展歌喉可以去主打黑科技智慧互動的「星聚會KTV」；想鬥智鬥力有全新卡牌桌遊概念店「閃電家」；想跳舞亦有1.2萬呎的「躍動舞蹈」街舞綜合館，專業街舞導師助你提升舞技，世紀滙全面滿足潮人們的聚會休閒社交需求。

• 極致放鬆：玩到累了，必去影院足道·輕奢SPA品牌「養∙江南足紀」，以藥膳同源結合傳統手法，打造適合年輕人的國學養生體驗。

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滋味美食推介！駐唱音樂餐吧與人氣餐飲雲集

商場內的美食版圖同樣星光熠熠，讓你大飽口福：

• 週末微醺Vibe：首推音樂餐吧「星LIVE HOUSE」，集現場音樂表演、酒吧與美食於一身，配備專業級舞臺燈光音響，更有知名流行／搖滾樂隊駐唱，看完球賽來這裡飲兩杯氣氛一流！

• 豐富正餐：滙聚了名廚主理創意新川菜「蜀川門」、精緻粵菜「藜苑」、正宗客家菜「客語」，以及傳承廣州百年手藝的「常平竹升」雲吞麵等。

• 人氣輕食茶飲：咖啡迷必飲星巴克、精品咖啡Manner、瑞幸及庫迪咖啡；茶飲及甜品方面有國風鮮奶茶「茶理宜世」、鮮榨果汁「混果汁」及超人氣「RR手作瑞士卷」等。

地址：深圳市福田區深南大道3018號

交通方式：地鐵1號線華強路站B出口直達商場

停車場資訊：位於深南大道轉中航路，通往商場車道進入

購票連結：立即點擊進入「01空間」搶購世紀滙獨家潮玩美食現金5折通用券

*以上優惠詳情及條款，請以世紀滙現場及「01空間」實際公布為準。

（資料由客戶提供）