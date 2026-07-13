麥當勞優惠｜DSE放榜日$1大可樂+$1即磨咖啡/周末雙人早餐慳$23.5

麥當勞優惠｜今年麥當勞繼續為DSE考生打打氣，推出一日限定$1大可樂及$1McCafé即磨黑咖啡！夏日炎炎最正！而大受歡迎的至尊漢堡四道菜亦有減$5優惠！即刻睇吓今期有咩優惠！

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麥當勞優惠｜$1大可樂及$1即磨黑咖啡

麥當勞App將於7月15日推出限時一天的震撼優惠！包括「$1 McCafé即磨黑咖啡」及「 $1大可樂」，可選可口可樂、無糖可口可樂、雪碧或芬達汽水，幫DSE考生打打氣！

$1大可樂及$1即磨黑咖啡（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜100分+$1滑嘟嘟奶昔（雜莓味奶昔）

滑嘟嘟奶昔今星期繼續供應！麥當勞App用戶由即日起，可以100分加$1換購「滑嘟嘟奶昔」（原價$18）享受酸甜清新的雜莓味奶昔。

100分+$1滑嘟嘟奶昔（雜莓味奶昔）（麥當勞圖片）

而滑嘟嘟紫色主題美食另有$11.5香芋批、$12.5 藍莓新地。

麥當勞優惠｜四道菜套餐減高達$5

透過麥當勞APP指定優惠券購買「至尊漢堡」或「至尊脆雞堡」四道菜套餐，配香芋批或藍莓新地亦有減$5優惠！而「至尊漢堡」或「至尊脆雞堡」超值套餐減$3。

四道菜套餐減高達$5（麥當勞圖片）

而「雙層芝士孖堡」四道菜套餐及下午6時後推出的「Double雙層芝士孖堡」四道菜套餐配小食就有減$3優惠！

麥當勞優惠｜麥樂雞+脆香雞翼滋味分享盒$49

麥當勞「滋味分享盒」繼續在6時後登場！包含麥樂雞6件（配指定1款期間限定滋味醬）及脆香雞翼4件，配搭中薯條及飲品，套餐優惠價只需$49（原價$55起），讓大家大飽口福！

麥樂雞6件＋脆香雞翼4件，配搭中薯條及飲品套餐優惠價只需$49。（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜D24榴槤新地減$5

至於喜歡食榴槤的朋友，就絕對不能錯過麥當勞甜品站最新的「D24榴槤新地」！D24榴槤新地單球或雙球更有減$5，但留意優惠不能用手機點餐，需要於甜品站櫃檯換領。

D24 榴槤新地減$5。（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜黃昏優惠送小食

黃昏６時起，憑麥當勞APP優惠券選購指定超值套餐，送新地（原價$12）/士多啤梨新地（參考價$12起）/蘋果批（原價$11起）／麥樂雞4件（原價$13起）。

黃昏優惠送小食（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜下午茶連飲品$20起

下午茶想Tea一Tea，星期一至五下午2時至6時，$20魚柳飽配飲品、$30脆香雞翼(2件)及蘋果批配飲品，還有$32麥樂雞4件及麥炸雞1件配飲品。

麥當勞優惠｜McCafé 凍厚椰奶鐵／熱椰香鮮奶咖啡$9.9

早上11時起至午夜12時，於麥當勞APP使用優惠券購買McCafé凍厚椰奶鐵或熱椰香鮮奶咖啡(細)，可享限時優惠價$9.9。

McCafé 凍厚椰奶鐵／熱椰香鮮奶咖啡$9.9 。（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜鴛鴦班戟早晨套餐減$3

人氣大熱的「朱古力班戟豬柳蛋漢堡」套餐及「楓糖班戟豬柳蛋漢堡」套餐繼續$37起（原價$40起）、而鴛鴦班戟早晨套餐就有減$3優惠券。

鴛鴦班戟早晨套餐減$3。（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜週末雙人早餐慳$23.5

星期六至日就有週末雙人早餐，指定套餐兩份再送1杯藍莓高鈣低脂乳酪（原價$18）及1件脆薯餅（原價$18），幫大家慳足$23.5！(楓糖班戟系列套餐不適用)

週末雙人早餐慳$23.5起。（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜McCafé飲品套票優惠

即日起，麥當勞App更有全新一輪McCafé飲品套票優惠，這次只需要先在APP內支付$20購買飲品套票，換購券就會於30分鐘內存入APP內。每次使用換購券只需要再支付$10起。今輪更可選全新加入的McCafé櫃檯限定淳茶舍鮮奶綠茶系列，包括細杯裝熱即磨黑咖啡(Americano)、細杯裝熱即磨鮮奶咖啡(Latte)、細杯裝熱椰香鮮奶咖啡以及細杯裝熱淳茶舍鮮奶綠茶。換購券可於2026年8月31日或之前使用。