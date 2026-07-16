長者住屋4大津貼！樓換樓加套現！8萬維修＋永久免租金｜申請方法

長者津貼｜除了醫療津貼外，其實政府還有不少房屋津貼可以申請！「香港01」《好食玩飛》編輯整合了4大長者住屋津貼及資助計劃懶人包，包括由市建局批出高達$80,000的「維修自住物業津貼」、房委會最新推出的免補價「長者業主樓換樓計劃」，以至「終身免租」的「長者安居樂」住屋計劃等等。一文看清各項計劃的申請資格、入息資產限額及遞交手續！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

長者住屋津貼【1】長者業主樓換樓計劃2026

房委會預計於今年9月推出「長者業主樓換樓計劃」，讓合資格的長者業主可以「大屋換細屋」或「市區換新界」，套現作退休儲備。計劃以先導形式推出，為期兩年，名額共3,000個。符合資格的長者業主繳付$500申請費用，並獲發「交易許可證」後，可於第二市場，再次獲得免補地價優惠，購買實用面積較小或地區較偏遠的資助房屋單位。

👉🏻 長者業主樓換樓計劃詳情

計劃以先導形式推出，為期兩年，名額共3,000個。（資料圖片）

長者業主樓換樓計劃3大優點：

1. 透過「大換細」或搬離市區，賺取樓價差額。多一筆流動現金，晚年更有保障。

2. 子女搬出後，打理大單位或增加體力負擔，換成細單位可減輕家務重擔。

3. 打破一生人普遍只能使用一次的「綠表」限制，容許長者在免補地價的前提下，重新進入居屋第二市場。



長者業主樓換樓計劃申請資格是什麼？

申請人資格：

～業主年齡必須年滿60歲或以上

～單位內所有已登記的家庭成員均須年滿60歲或以上

～必須持有房委會資助出售單位業權滿10年或以上



換樓規則：必須購買實用面積較小，或地區較偏遠的單位（按公屋四區劃分：市區、擴展市區、新界、離島）。



長者業主樓換樓計劃申請方法是什麼？

申請方法及流程：

1. 入紙申領兩證：業主須向房協同時申請「交易許可證」及「可供出售證明書」。

2. 官方資格核實：房協將核實業主及其家庭成員的年齡、業權年期等資料。審核一旦通過，便會簽發上述兩份不設限期的證明文件。

3. 第二市場放盤：手握證明文件後，業主即可在「住宅發售計劃第二巿場」放盤，將未補地價的原有單位，免補價出售予持有「購買資格證明書」的合資格買家。

4. 申請購買新證：成功轉讓舊單位並完成手續後，申請人即可向房協或房委會（白表資格）申請全新的「購買證」。

5. 免補價買細屋：持新證的業主，可隨即在房協或房委會的第二市場，免補地價選購面積較細的新單位，並簽訂臨時買賣合約，完成「大換細」目標。



房委會預計於今年9月推出「長者業主樓換樓計劃」。（資料圖片）

長者住屋津貼【2】有需要人士維修自住物業津貼計劃

由市區重建局（市建局）推出的「有需要人士維修自住物業津貼計劃」，為有需要自住業主提供財政資助，津貼維修自住樓宇的費用，改善樓宇失修的情況，加強其居所的安全。每位合資格的自住業主最高可獲$80,000的津貼。該津貼的工程範圍涵蓋大廈公用地方的維修工程費用；償還申請人名下於屋宇署、香港房屋協會（房協）或市區重建局（市建局）的樓宇維修貸款；以及自住單位內的工程。

👉🏻 有需要人士維修自住物業津貼計劃詳情

有需要人士維修自住物業津貼計劃申請資格是什麼？

申請資格（一般申請者）

1. 申請人必須持有有效的香港身份證

2. 申請人須為該單位的業主，及與其合法配偶（如已婚）共同居住在該物業。

3. 申請人必須年滿60歲（須符合入息資產限額）；或長者生活津貼的受惠人； 或綜合社會保障援助的受助人； 傷殘津貼的受助人（須符合入息資產限額）



申請資格（綜合社會保障援助的受助人）

i. 其同住家庭成員有65歲或以上長者；或

ii. 其同住家庭成員經由公立醫院或診所的醫生證明為殘疾人士或健康狀況欠佳人士；或

iii. 其同住家庭成員沒有50歲以下健全成年人

iv. 申請人不得是未解除破產令的破產人士



市區重建局（市建局）推出的「有需要人士維修自住物業津貼計劃」。（資料圖片）

入息資產限額 申請人 每月入息限額 資產限額 60歲或以上長者申請人（單身） $10,710 $1,203,000 60歲或以上長者申請人（夫婦） $16,330 $1,824,000 申領傷殘津貼的申請人（1人） $12,940 $286,000 申領傷殘津貼的申請人（2人） $19,730 $387,000 申領傷殘津貼的申請人（3人） $24,740 $505,000 申領傷殘津貼的申請人（4人） $30,950 $590,000 申領傷殘津貼的申請人（5人） $37,740 $655,000

有需要人士維修自住物業津貼計劃申請方法是什麼？

有需要人士維修自住物業津貼計劃申請表

申請方法：

計劃全年均接受申請，只要是合資格之長者，可選擇直接在網上辦理手續，亦可將填妥的表格親身交回或郵寄至市建局辦事處。



所需文件：

● 申請人及其合法配偶的香港身份證影印本

● 結婚證明文件影印本（如已婚）

● 維修工程承建商的商業登記證影印本（如申請津貼進行住用單位維修工程）

● 列明維修工程項目及工程明細金額的報價單及工程合約影印本（如申請津貼進行住用單位維修工程）

● 有關工程費用通知和申請人應繳付的維修工程分攤費用證明（如分攤費用通知信及收據）影印本（如申請津貼進行大廈公用地方維修工程）

● 綜合社會保障援助、長者生活津貼或傷殘津貼證明影印本（如適用）

● 屋宇署／房協貸款證明影印本（如適用）

● 入息及資產證明文件影印本（如申請人並無領取綜合社會保障援助或長者生活津貼）

● 申請人名下銀行戶口賬號影印本

● 申請人自住單位最近期差餉單或住址證明影印本



有需要人士維修自住物業津貼計劃全年均接受申請。（資料圖片）

注意事項：

1. 申請人並非只能申請一次。在10年之內，可分開最多4次申請津貼，直至用盡$80,000的總額度為止。



2. 津貼並不是用來美化家居的室內設計，例如訂造新傢俬、換牆紙等，而是必須與樓宇結構安全、消防安全，或者改善基本衛生設施有直接關係，如修葺石屎、外牆等，才符合津貼資格。



長者住屋津貼【3】長者戶全免租金計劃

房委會設有「長者戶全免租金計劃」，合資格長者戶調遷至面積更合適的公共租住房屋單位後，可享終身免租優惠。成功調遷單位長者，可申請一次性的「搬遷津貼」，金額多少因應獲配住所地區而異。

👉🏻 長者戶全免租金計劃詳情

津貼金額 住戶人數 住戶搬遷津貼額 1人 $10,390 2至3人 $17,460 4至5人 $24,320 6人及以上 $32,170

計劃讓合資格長者戶調遷至面積更合適的公共租住房屋單位後，可享終身免租優惠。（資料圖片）

長者戶全免租金計劃申請資格是什麼？

申請資格（必須同時滿足以下多項條件）

1. 所有家庭成員必須年屆70歲或以上

2. 被界定為寬敞戶：

3. 現居於一型設計長者住屋

4. 現居於無獨立設備的「改建一人單位」

5. 戶籍及居住情況必須正常，且無違反租約條款，在屋邨管理扣分制下有效分數未滿16分

6. 若透過「特快公屋編配計劃」獲配公屋，則必須居住滿3年後方可申請。



寬敞戶定義（詳情可向辦事處查詢） 家庭人數（人） 1 2 3 4 室內樓面面積超過（平方米） 25 35 44 56

長者戶全免租金計劃申請方法是什麼？

申請方法：

計劃全年接受申請，合資格的住戶可直接向所屬的屋邨辦事處查詢詳情及遞交申請。



調遷安排：

成功申請後，住戶可獲得最多三次編配機會，調遷至原邨或同一公屋申請地區內面積合適的新單位或翻新單位。若長者在搬遷過程中遇到困難，房委會可在獲得住戶同意下，將個案轉介至社會福利署或合適的社福機構，以獲取適切的搬遷支援服務。



長者住屋津貼【4】「長者安居樂」住屋計劃

香港房屋協會設有「長者安居樂」住屋計劃，專為60歲或以上、具備中等收入及獨立生活能力的長者而設。長者只需一筆過繳付「租住權費」即可終身居住，無須擔心加租與續約問題。屋苑結合住宅、醫療及護理，實行「居家安老」。現時「長者安居樂」住屋計劃的物業包括：豐頤居、彩頤居及樂頤居。

👉🏻 「長者安居樂」住屋計劃詳情

計劃專為60歲或以上、具備中等收入及獨立生活能力的長者而設。（香港房屋協會）

「長者安居樂」住屋計劃申請資格是什麼？

計劃只接受單身人士或二人家庭／組合申請。申請人及聯名申請人於遞交表格當日，必須符合以下資格︰

● 年滿60歲或以上；

● 符合指定的經濟能力要求（見下表），未達到限額者則必須有擔保人；

● 須在香港居住滿7年或以上及持有香港身份證，擁香港居留權；

● 如屬二人家庭／組合申請，但聯名申請人在50至59歲之間，該聯名申請人必須為申請人之配偶



參考房協資料，因應不同年齡，單人及二人組合申請者的經濟能力亦有所不同。值得留意，二人家庭／組合，各成員須符合各自個人資產要求，60至69歲長者，每位成員的個人經濟能力須不少於379萬；70歲或以上，每位成員須不少於279萬。

經濟能力（收入及資產合計）要求 年齡 單身人士個人經濟能力 二人家庭／組合總經濟能力 60至69歲 520萬至945萬 758萬至1,407萬 70歲或以上 400萬至760萬 558萬至1,140萬

長者只需一筆過繳付「租住權費」即可終身居住，無須擔心加租與續約問題。（房協長者通）

「長者安居樂」住屋計劃的物業：

「長者安居樂」住屋計劃「租住權費」是多少？

租住此計劃的長者屋，簽租約時要繳付「租住權費」，年齡愈大，費用愈低。此外，屋苑地點、單位面積及座向，亦會影響租住權費用。費用必須以銀行本票一次性繳交，日後則毋須再繳付租金。參考房協資料，於2023年推出的最新長者安居樂項目「豐頤居」，租住住權費用如下：

「租住權費」參考 年齡 開放式單位 一房單位 60-64 歲 約150萬至188萬 約218萬至265萬 65-69 歲 約135萬至170萬 約196萬至239萬 70-74 歲 約128萬至160萬 約185萬至226萬 75歲或以上 約120萬至151萬 約174萬至212萬

租戶每月須繳付一筆基本服務費或管理費。假如住戶日後終止租約，可獲退回部分租住權費餘款，以及獲退回款項的利息。退款因應居住時長調整，住得愈久，退還款項愈少。

「長者安居樂」住屋計劃申請方法是什麼？

申請者只需填寫申請表並透過網上或郵寄遞交，費用全免。房協會以電腦抽籤編配優先次序，並按序邀請申請人審核資格、揀選單位及簽約。

1. 填妥申請表及向房協遞交申請；

2. 房協會以電腦抽籤編配優先次序編號；

3. 進入申請資格審核階段；

4. 房協接見申請人，確定其資格，列入候補名單；

5. 等候騰出的空置單位。



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略