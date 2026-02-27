電費補貼2026｜中電津貼3.2起接受申請！最高$1000　4類人有資格

電費補貼2026懶人包｜基層家庭面對各項生活開支，中電宣布透過推出新一輪「中電基層家庭電費補助計劃」，於3月2日起正式接受申請，預計全港有逾7萬個家庭受惠。到底自己或身邊長者是否符合申請資格？津貼款項會如何發放？《香港01》為你整理好中電基層家庭電費補助計劃2026的懶人包，一文看清申請資格、所需文件及申請方法！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

基層家庭面對各項生活開支，電費往往是一大負擔！中電宣布透過「中電社區節能基金」撥款5,000萬港元，推出新一輪「中電基層家庭電費補助計劃」，並於3月2日起正式接受申請。4類住戶有資格申請，每戶最高可獲發達1,000港元的電費津貼，預計全港有逾7萬個家庭受惠。即睇以下4大合資格群組，只要中其中一項就申請得！

中電基層家庭電費補助計劃，預計全港有逾7萬個家庭受惠。（資料圖片）

電費補貼2026｜什麼人合附資格？

所有申請人必須為香港居民，取得香港居民身份不少於一年，並居住於中電供電範圍內。計劃主要分為以下4大受惠群組，只要符合其中一項即合資格：

1. 65歲或以上獨居／雙老長者

現正領取綜合社會保障援助（綜援）或現正領取長者生活津貼（長生津）的其中一項。

2. 低收入家庭

現正領取在職家庭津貼、綜援、全額學校書簿津貼；或受惠於幼稚園及幼兒中心學費減免計劃（全免學費）的其中一項。

3. 殘疾人士

持有殘疾人士登記證、現正領取綜援計劃的交通補助金或公共福利金計劃的傷殘津貼的其中一項。

4. 劏房 / 分間單位住戶

申請人須居於分間單位（包括但不限於劏房、板間房及床位），有關單位並未安裝中電獨立電錶。同時，申請人未持有任何中電住宅或工商用途之電力賬戶。

計劃主要分為以下4大受惠群組，其中包括劏房住戶。（資料圖片）

電費補貼2026｜資助金額有幾多？怎樣收錢？

因應不同類別，資助金額及發放形式會有別：

合資格家庭（長者／低收入家庭／殘疾人士）：600港元

獲批後，600港元將直接存入受惠家庭的「中電電費賬戶」內，用作扣減應繳電費。

合資格劏房 / 分間單位住戶：1,000港元

考慮到劏房戶無獨立電錶的特殊情況，1,000港元補助將會直接存入申請人個人名下的銀行戶口。

電費補貼2026｜ 申請前需準備什麼文件？

遞交申請前，請準備好以下文件以供核實：

長者、低收入及殘疾人士

- 香港身份證

- 最近的中電電費單（紙本或電子版，須顯示中電編賬號碼）

- 符合資格的相關證明文件（如綜援證明、長生津信件、殘疾人士登記證等）



劏房 / 分間單位住戶

- 香港身份證

- 居住地址證明（如租約或租金收據）

- 個人港元儲蓄銀行賬戶資料（如銀行存摺或月結單，用作直接過數）



電費補貼2026｜怎樣申請？申請方法及日期注意

為確保資源能準確落入有需要人士手中，中電恕不接受個別人士直接向中電遞交申請。受惠人必須在2026年3月2日至6月30日，透過以下途徑提名及遞交。包括已參與本計劃的社福機構、社區夥伴、當區的區議員或立法會議員。

「中電基層家庭電費補助計劃」中電恕不接受個別人士直接向中電遞交申請。（資料圖片）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略