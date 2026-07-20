政府創業資助｜6大免還基金+青協免息貸款加碼$20萬申請條件

年青人想創業，需要起動資金？其實你並不孤單。香港這幾年創業氣氛愈來愈濃，政府資助、創業基金、創業貸款選擇多到眼花繚亂，但條件、金額、風險都大不同。 以下《香港01》「好食玩飛」幫你拆解2026年最值得留意的政府創業資金及創業貸款，順便教你怎樣揀啱自己嘅起動資金。



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一、創業第一步：搞清自己要幾多錢

創業前，先不要急著「搵錢」，而是要先計清「要幾多錢」。政府其實有現成工具幫你做創業預算，好比一張「開舖前試算表」，讓你在紙上試行一次。

常見開業開支包括：

・公司註冊及商業登記費

・辦公室或舖位租金、按金、管理費

・裝修、設備、器材、軟硬件（尤其網店、系統、POS 等）

・人力成本：人工、MPF、保險

・市場推廣：廣告、KOL、社交媒體內容製作

・專業服務：會計、法律、顧問費



你可以：

・利用政府與會計師公會合編的「創業預算分析表」，估算開業所需資金、預測盈虧及回本期。

・上貿發局、行業協會網站，找行業成本參考，再加上自己對營運模式的假設。



這一步做到愈細，之後揀基金／貸款就愈有方向：你才知道，自己是需要 10 萬種子錢，還是 50 萬、甚至 300 萬的擴充資金。

二、創業資金大方向：政府資助 vs 創投基金 vs 貸款

香港創業資金大致分為幾條路：政府資助、創投／創業基金、創業貸款／私人貸款，每種玩法的「代價」很不同。

1. 政府資助：不用還，但申請要「落力」

・特點：多數是資助（grant），不用還款；但有清晰用途及進度要求，通常要交報告、達到指定里程碑，審批時間較長。

・適合：剛起步、研發中、需要產品雛型（MVP）、做市場驗證、搞品牌升級、申請專利等。



2. 創業／創投基金：換股權，換來「錢＋人脈」

・特點：部分由政府配對，部分為民間基金，通常以投資形式入股，不用還本息，但你要讓出部分股權及話事權。

・適合：有增長速度、可規模化的生意，例如科技平台、SaaS、電商品牌等。



3. 創業貸款／私人貸款：最快到手，但還款壓力實在

・特點：銀行、財務公司或政府合作貸款計劃，審批以還款能力、信貸紀錄為主，速度快，多為「現金到手，分期償還」。

・適合：已經營、有穩定收入，又或者你非常清楚現金流預測，知道自己「還得到先好借」。



你可以混合使用，例如：用政府資助做研發＋品牌，用貸款解決短期現金流，再用創投基金作擴張資金。

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三、年青人實用政府創業資助：6 大重點計劃

以下這幾個，是現時對青年／本地中小企比較實用、又跟創業貼身的政府／準政府資助或支援。

1. 粵港澳大灣區青年創業資助計劃（屬青年發展基金）

目的：以資金配對形式，協助 18–40 歲香港青年在香港及大灣區內地城市創業。

申請資格重點：

・18 至 40 歲香港永久性居民。

・已有較周詳創業計劃，業務可以在香港及／或大灣區營運。

・初創通常需在香港商業登記，營運年期不超過指定年數（不少 NGO 設為不多於 3 年）。



資助金額：

每隊最高可獲約 60 萬港元資助，通常為政府約 45 萬＋NGO 配對約 15 萬，實際視乎合作機構安排。



好處生活版解讀：

如果你本身就打算做大灣區市場，例如跨境電商、創科或文創，到深圳設點，這計劃相當貼題；同時有 NGO 孵化支援，對首次創業的你會是很好的「安全網」。



2. 香港青年創業計劃（YBHK）

主辦：香港青年協會。

性質：免息創業貸款＋創業導師一站式支援。

申請資格重點：

・18 至 35 歲香港永久居民。

・有一年內開業的具體構思，或已營運不多於三年的業務。

・公司需在香港註冊，主要業務在香港。

・需要提交商業計劃書及最近環聯信貸報告。



貸款安排：

最高 15 萬港元免息貸款，通常在獲批後第 7 個月開始分期還款，還款期一般不多於 24 個月。



好處生活版解讀：

把它想像成「有導師陪跑」的學習型貸款：金額不算大，但費用低（免息），輔導重；適合第一間咖啡店、網店、工作室等「細細地試水溫」。



3. 專利申請資助計劃（PAG）

目的：鼓勵本地公司及發明者申請專利，保障技術及創新成果。

申請資格重點：

・本地註冊公司或香港永久居民／在港居留滿 7 年居民。

・專利必須具科技元素、可工業應用，且未在任何國家／地區申請過同一專利。



資助金額：

最高 25 萬港元，或相關專利申請直接費用的 90%，以較低者為準，涵蓋檢索、技術評審、律師費等。



適合誰？

如果你的 startup 有核心技術：演算法、硬件設計、創新產品結構，這是一個非常實在的「護城河投資」。



4. 科技券計劃（TVP）

目的：幫本地中小企用科技提升生產力或做升級轉型，例如做網店、ERP、POS、CRM 系統等。

申請資格重點：

・在香港有實質業務運作的企業，按《商業登記條例》登記／《公司條例》註冊或為本港法定機構。

・非上市公司，亦非政府資助機構／其附屬公司。



資助金額：

每間公司最多可獲批 6 個項目，累計上限 60 萬港元，政府資助不多於項目成本的 75%，申請者需自付最少 25% 資金。



例子：

網店品牌升級 Shopify＋倉存系統，或餐廳導入點餐＋收銀系統，都可透過科技券補貼一大截成本。



5. 中小企業市場推廣基金（EMF）

目的：鼓勵中小企做出口及境外市場推廣，包括海外展覽、網上廣告、外地平台推廣，甚至自家網站／App 的優化費用一部分。

申請資格重點：

非上市企業，在香港有實質業務運作，並按《商業登記條例》登記。



資助金額：

・以推廣活動為單位：每項可獲核准開支 50% 或 10 萬港元，以較低者為準。

・以企業計算，累計上限 100 萬港元，其中網站／App 優化相關資助以累計上限的一半為頂。



生活解讀：

如果你打算由香港 Instagram 小店，走向東南亞、日本等市場，EMF 算是為你海外 marketing「貼錢」的一個好幫手。



6. 其他與創業相關的政府／半官方支援

數碼港創意微型基金（CCMF）：

數碼科技點子種子資金，上限 10 萬港元，為期約 6 個月，配合培訓及導師支援。

科技園科技企業家計劃（STEP）：

・為期一年的初創培育計劃，提供最高 10 萬港元種子資金與共用工作空間，特別針對科研／科技想法。

・數碼港培育計劃、科技園 Incubation Programme、設計創業培育計劃（DIP）等：

・一般提供數十萬至逾百萬的資金支援，加上免租／租金補貼、導師、投資者配對等資源。



這些計劃雖然不一定標榜「青年」二字，但只要你是本地初創，多數都可以申請，是科技／設計／數碼行業不可錯過的資源池。

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四、創業貸款路線：何時應該「借」？

當政府資助仍在排隊審批，或者你本身未必合資格時，貸款就變成很多人會考慮的選項。這裡分兩類來看：專門針對創業的貸款、以及一般私人貸款。

1. 小型創業貸款／小型貸款計劃

計劃背景：由香港按揭證券公司聯同銀行及 NGO 合作，以「小型貸款計劃」形式支援創業、自僱及自我提升，其中「小型創業貸款」就是面向創業者。

申請資格重點：

・年滿 18 歲或以上，持有有效香港身份證或單程證。

・業務以獨資、合夥或有限公司形式在香港營運，營運未超過 5 年。

・申請時不得受破產令或相關程序約束。



貸款條款：

・最高貸款額 30 萬港元。

・年利率不高於 9%，如有合資格第三方擔保則不高於 8%。

・還款期 1 至 5 年，可安排一段只付利息的寬限期。



特色：

多數會要求你參加創業／營商培訓，為的是減低違約風險，同時提升你對財務管理的認識。



2. 青年創業免息貸款（YBHK）再看一次

如上所述，YBHK 雖然不是「全政府」計劃，但由大型慈善基金支持，性質接近公營支援。

好處在於：免息、金額適中、還款期相對短，有助你訓練現金流規劃。

3. 一般私人貸款作為創業資金

來源：銀行、虛擬銀行、FinTech 平台等，很多會以「低息私人貸款」或「清卡數貸款」形式出售。

申請條件：

一般要求年滿 18 歲、有固定入息證明、信貸紀錄良好；貸款額視乎月薪及信貸評分，可高達數百萬港元。



利率與風險：

・有些產品打出實際年利率低於 2% 的宣傳，但通常是「最高額＋最長年期＋指定客戶」的最佳情況；實際利率視乎個人情況。

・雖然批核快、金額大，但所有風險由你本人承擔，對剛創業、收入未穩的人來說壓力不小。



平台亦會不斷提醒：「借定唔借，還得到先好借」，並提供不同銀行優惠比較。

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五、怎樣揀啱自己？實戰配搭建議

看到這裡，你可能會問：「咁多計劃，我應該由邊度開始？」以下以典型年青創業者的情境，幫你拆幾個實戰配搭。

情境 A：剛畢業想做數碼平台／App

目標：先砌出 MVP（最小可行產品）、做市場測試。

推薦組合：

・CCMF 或科技園 STEP：拿 10 萬種子基金＋共用工作空間。

・如有專利成分，同時安排將來申請專利申請資助計劃（PAG）。

・期間盡量避免私人貸款，把生活成本壓到最低，以免產品未成就背上大筆債。



情境 B：有 1–2 年營運記錄的網店，想升級系統＋出海

目標：提高營運效率、拓展海外市場。

推薦組合：

・科技券：資助 ERP、倉存、POS、網站改版等系統升級，政府出七成，你出三成左右。

・中小企業市場推廣基金（EMF）：抵消海外展覽、跨境電商平台推廣及海外廣告成本的一半。

・若現金流有壓力，可考慮小型創業貸款或低息私人貸款，但記得用「預算分析」方式再三測試 worst case。



情境 C：你是 25 歲，想開第一間實體咖啡店

目標：有一筆啟動金，並獲得營運指導。

推薦組合：

・香港青年創業計劃（YBHK）：最高 15 萬免息貸款＋導師幫你看租金、定價、營運模式等。

・如定位較創新，且有意在大灣區拓展，可研究粵港澳大灣區青年創業資助，視乎你是否有擴展到大灣區的計劃。

・其餘資金可以來自個人儲蓄、家人借貸，盡量減少高息貸款比例，因飲食業前兩年變數很大。



六、申請政府創業資金的實用小貼士

1. 不要只看「金額」，要看你付出的「成本」

・金額高的基金，往往申請準備時間長、報告要求多，而且競爭激烈。

・有些十萬元級別計劃，反而能讓你快速試行一年，失敗成本較低，對初次創業更友善。



2. 商業計劃書＝你的「說服工具」

不論是政府資助、青年貸款，還是銀行貸款，你都離不開一份清晰的商業計劃：

・你解決什麼問題？目標客群是誰？

・你的收入模式？毛利大約多少？

・開業成本多少？何時 break-even？



這些在 YBHK、小型創業貸款及不同基金的申請指引中都反覆被提及。

3. 善用官方資訊平台

・中小企支援平台／SME Link：集中列出政府資助及支援計劃，對中小企而言就像「資金導航」。

・政府青少年網站「資助計劃搜尋器」：專為年青人整理不同資助。

・各基金專屬網站：例如科技券、BUD 專項基金、專利資助等，都有非常詳細的申請指南與範本。



4. 留意申請期及審批時間

・有些計劃全年接受申請，例如 PAG、科技券、部分創投基金。

・亦有些只在一年內分兩三輪接受新申請，例如 CCMF 等。

・審批時間由數星期到數月不等，所以你要預留現金流，不要以為「批到錢即開舖」，中間可能有幾個月空窗期。



5. 申請前後都要「算數」

不論是資助還是貸款，一樣要做好財務預算：

・資助：估算自己是否能完成所承諾的里程碑，否則有機會要退還部分款項，或影響日後申請。

・貸款：用創業預算分析表，以及現金流預測，測試營業額打了七折、甚至五折時，你是否仍還得到分期。



七、最後：創業資金只是開始，真正重要的是你的節奏感

2026 年的香港，政府資助比十年前豐富得多、創投基金規模破百億、銀行與 FinTech 平台也爭相推出低息貸款和現金獎賞，但這些都只是一件事：工具。

真正決定你能否走得長遠的，是：

・你是否清楚自己要跑多快、多遠；

・你是否願意花時間研究這些工具，並選擇最符合自己階段的組合；

・你是否肯為每一分資金負責——無論那是不用還的資助，還是要供 5 年的貸款。



如果你已經有初步構思，不妨先用政府的創業預算分析表算一算，列出你未來 12–24 個月的資金需要，再對照上述計劃，挑兩三個最貼近自己行業和階段的開始行動。

創業永遠不會「準備好」才開始，但你可以讓自己「準備得更好」才去借錢、申請資助，這就是聰明創業者和衝動創業者的分水嶺。

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