美心月餅新品2026｜東海堂流心奶黃／COVA黑芝麻／美心x富豪雪糕

美心月餅｜中秋未到，月餅大戰已經開始！美心集團近日在美心產品廠舉行。「嚐月」傳媒導賞及試食活動，率先公開2026年月餅新品陣容，香港美心月餅、東海堂、COVA及美心中菜四大品牌一併登場。今次除有多款新口味率先曝光，包括麻辣牛肉月餅、XO醬豬肉月餅、杜拜式開心果朱古力冰皮月餅、COVA黑芝麻月餅之外，現場亦直擊經典流心奶黃月餅的製作流程，連掃蛋機械手和X光檢測都一同公開。



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香港美心月餅及東海堂月餅更會於7月21日至9月20日，推出滙豐信用卡6折優惠如果你今年已經開始物色中秋送禮或自用月餅，不妨先看自各款焦點新品。

美心麻辣牛肉月餅 零售價＄299，優惠價＄169

今年香港美心月餅最有話題的，肯定是兩款全新鹹味月餅:麻辣牛肉月餅和 XO 醬豬肉月餅。美心麻辣牛肉月餅可以說是今年最「重口味」代表，內餡用上四川花椒和雲南辣椒調味，再配合風乾牛肉及川式辣醬，吃起來有麻香、辣勁及肉香，口味層次鮮明，適合平時喜歡麻辣、又想試新派月餅的人。

按圖即睇美心月餅新品2026：

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美心XO醬豬肉月餅 零售價＄299，優惠價＄169

美心XO醬豬肉月餅則走中式鹹鮮路線，加入美心自家調配XO醬，配搭干貝、蝦米等食材，令豬肉餡增添多一份鮮味和微辣感。比起傳統甜味月餅，這款明顯更適宜佐酒、配茶，又或與家人分享。

黎子安／美心本味三賞——流心柚子味芝士月餅、黑松露羊肚菌金華火腿月餅、無花果朱古力月餅

黎子安大廚將Neighborhood料理哲學凝練為三款月餅，譜成一套完整的風味旅程—清新喚醒味蕾如餐前小點，濃郁構築層次如主菜，餘韻縈繞不散如精緻甜品。一盒嘗盡大師的tasting menu。

美心集團七十周年月餅紀念版禮盒——香滑奶黃月餅、蛋黃白蓮蓉月餅、蛋黃蓮蓉月餅、香滑奶黃月餅

藉著集團七十周年慶典，特別呈獻紀念版月餅禮盒。禮盒以紅色及金色為主調外，更設計成伸縮望遠鏡。當你與親朋好友一同「拉開驚喜」時，將能看見不同年齡、不同面孔的人聚首一堂，於月下共享月餅的熱鬧場景。

美心流心奶黃月餅 零售價＄455，優惠價＄265

美心首創流心奶黃月餅，獨有「雙重烘焗」技術，濃滑奶黃夾著金沙鹹蛋黃，椰香與蛋香巧妙融合，餅皮酥香鬆化，無需加熱，內餡自然緩緩流出，團圓滋味由心回味。今年並與曾入選《福布斯》「30位30歲以下精英」的香港國際知名插畫藝術家倪傳婧(Victo Ngai)合作，以「月華灑落，流心始生」為概念，設計成全新的包裝。

(冰皮系列)美心杜拜式開心果朱古力冰皮禮盒 零售價＄305，優惠價＄175

近年「杜拜朱古力」熱潮席捲社交平台，今年終於延伸到月餅。這款冰皮月餅用上開心果醬、朱古力元素和香脆配料，口感比一般冰皮月餅更豐富，吃起來帶有濃郁堅果香氣，同時帶著奢華甜品感覺。

(冰皮系列)美心茶餐廳飲品風味冰皮禮盒——檸茶、鴛鴦、紅豆冰 零售價＄152，優惠價＄88

另一冰皮系列非常富有香港特色，直接把檸茶、鴛鴦、紅豆冰三款經典茶餐廳飲品變成月餅口味。地道風味容易引起共鳴，無論送禮還是打卡分享都充滿話題性。

美心月餅x富豪雪糕——雲呢拿流心奶黃月餅 零售價＄275，優惠價＄155

今年香港美心月餅明顯加強「香港元素」，富豪雪糕車向來是港人集體回憶，今次禮盒設計以經典紅白藍雪糕車為靈感，口味則是雲呢拿流心奶黃月餅，將懷舊元素和品牌皇牌流心系列結合，賣相和話題度極高。

美心月餅x大坑舞火龍——蛋黃白蓮蓉月餅

另一款港風系列以香港非遺「大坑舞火龍」為設計主題，禮盒本身富有節日文化意味，特別適合送禮給外地朋友或旅客。

流心奶黃為何年年爆紅？現場直擊「雙重烘焗」工藝！

今次傳媒導賞另一大重點，是可以近距離看到流心奶黃月餅的製作過程。美心指，流心奶黃月餅最大特點不只是切開會流心，而是做到毋須加熱都可以自然流心。品牌亦公開其標誌性的雙重烘焗工藝：第一重:先烘焗鹹蛋黃，帶出濃郁蛋香;第二重：再焗整個月餅，令外層餅皮更酥香鬆化。

加上奶黃內餡本身要控制得夠幼滑和穩定，才可以做到每次切開都有理想流心效果。現場亦提到，品牌嚴選每顆約14克鹹蛋黃，並在香港處理鹹蛋，希望保留更完整的鮮香和油潤感。

另外，蓮蓉則選用來自湖南湘潭的湘蓮，其香氣清雅、質地實淨，做出來的蓮蓉會更幼滑細膩。對比一般只講包裝和新口味，今年美心反而更強調背後的原材料和工藝。

廠房直擊！掃蛋機械手及X光機都公開

今次美心亦罕有開放生產線予傳媒參觀。現場所見，廠房已引入不少智能設備，包括掃蛋機械手、X光檢測、金屬探測、真空試漏機。其中掃蛋機械手可以按月餅大小、高度調整力度和角度，令每個月餅表面上色更平均。X光機則主要用來檢查蛋黃數量及包裝配置是否符合要求。簡單來說，就是借力科技，在大批量生產下仍能保持外觀和品質穩定。

東海堂：日系可愛路線依然吸睛

東海堂秋の名月禮盒——流心奶黃月餅、流心朱古力月餅、芝麻麻糬月餅、十勝紅豆麻糬月餅 零售價＄448，優惠價＄255

雙層抽屜式設計，上層有十勝紅豆麻糬月餅與芝麻麻糬月餅，下層則有流心奶黃月餅和流心朱古力月餅，再配以可愛兔仔元素，賣相討好。

東海堂Miffy一口冰皮月餅——牛乳芝士、芝士焦糖、牛乳朱古力、藍莓、檸檬芝士、朱古力芝士 零售價＄216，優惠價＄126

一口大小本身已經夠吸引，禮盒更附送專屬保冷袋，走可愛實用路線，預計將是受歡迎系列之一。

「東海堂x霜田有沙『喵の旋律』」——雙黃白蓮蓉月餅

與人氣插畫家霜田有沙傾力打造，以「音樂」為主題，盒面描繪小奶貓化身成樂隊成員，為節日增添溫暖與節奏感。

東海堂xSOU ·SOU賞月禮盒——流心奶黃月餅、蛋黃白蓮蓉月餅 零售價＄448，優惠價＄255

東海堂再度攜手京都設計品牌SOU・SOU，以繽紛花卉紋樣演繹現代和風美學。色彩交織如萬花綻放，為中秋送禮注入時尚與藝術氣息。禮盒採雙層設計，上層為皇牌流心奶黃月餅，下層為經典蛋黃白蓮蓉月餅。鐵罐設計精緻實用，讓花樣美學延續生活日常。

COVA:新推黑芝麻月餅 高級感十足

COVA黑芝麻月餅

COVA大師團隊今年匠心呈獻全新黑芝麻月餅，嚴選以細緻研磨工藝聞名的日本九鬼黑芝麻，融合清甜幼滑白豆蓉，交織出細膩綿密的層次。濃厚芝麻香氣與豆蓉的幼滑口感相互映襯，展現芝麻純粹風味。

配以金黃鬆化的月餅外皮，輕盈細緻，與內餡形成柔和對比，入口平衡而和諧，芝麻的馥郁香氣在白豆蓉的清甜襯托下更顯悠長，甜度恰到好處而不覺膩滯。

錦繡月餅禮盒——奶黃月餅、流心朱古力月餅、迷你蛋黃白蓮蓉月餅、蔓越莓果仁月餅、海鹽焦糖夏威夷果仁月餅、黑芝麻月餅、COVA中秋杯碟套裝

三層抽屜式珠寶盒設計，內含多款月餅，並附送COVA中秋杯碟套裝，高端送禮之選。

金輝月餅扇子酥禮盒——奶黃月餅、迷你蛋黃白蓮蓉月餅、海鹽焦糖夏威夷果仁月餅、黑芝麻月餅、迷你扇子酥 價錢＄638

禮盒內匯聚多款經典風味，包括奶黃月餅、迷你蛋黃白蓮蓉月餅、海鹽焦糖夏威夷果仁月餅及黑芝麻月餅，並搭配品牌標誌性的迷你扇子酥，構成層次豐富而均衡的節日組合。

四式月餅禮盒——奶黃月餅、流心朱古力月餅、海鹽焦糖夏威夷果仁月餅、迷你蛋黃白蓮蓉月餅 價錢＄998

禮盒內匯聚四款特色口味:奶黃月餅以幼滑香濃的奶香取勝;流心朱古力月餅內藏濃郁流心;海鹽焦糖夏威夷果仁月餅鹹甜交錯，果仁脆感突出;迷你蛋黃白蓮蓉月餅則呈現傳統經典風味。

伯爵茶迷你扇子酥12片 價錢＄158

伯爵茶迷你扇子酥都很值得留意，產品用上法國AOP牛油及伯爵茶葉製作，層層摺疊成扇子造型，走精品下午茶感覺。

美心中菜：手工芋茸蛋黃月餅回歸

芋茸蛋黃月餅(6個裝) 零售價＄238，優惠價＄188

產品由師傅手工限量製作，芋蓉先爆香，再配蛋黃和酥皮，以熱油慢炸，做出潮式月餅那種鬆化酥脆感。產品將於9月16日至21日接受預訂，9月22日至24日取貨，並須至少3天前預訂。

總括來說，美心集團今年的中秋新品策略十分清晰：一方面用麻辣、XO醬、杜拜朱古力、茶餐廳飲品等話題口味吸睛，另一方面則繼續採用流心技術、嚴選食材、智能生產去鞏固品牌實力。再加上東海堂、COVA、美心中菜三個品牌各有不同風格，無論你想送可愛款、港風款、高級款還是傳統手工款，今年選擇都十分多。如果你本身已是流心奶黃粉絲，或者每年都會入手幾盒月餅送禮，今年這批新品更是值得留意！

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