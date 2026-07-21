美心MX優惠｜長者優惠全日8折！燒味3拼$35／手撕雞+腩仔半斤6折

美心MX優惠｜長者優惠｜美心MX推出快閃優惠！指定日期內，長者只需出示樂悠咭、長者咭或長者八達通，即可享全日8折。優惠無論堂食還是外賣都用得，老友記記得不要錯過！美心MX同時亦有指定套餐外賣低至6折優惠，當中低至$35就歎到「燒味3拼」。即睇優惠詳情！



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美心推出長者優惠！（官方圖片）

美心MX優惠｜長者一連9日享全日8折

即日至2026年7月29日期間，美心推出限時長者優惠，長者只要持有樂悠咭、長者咭或長者八達通，惠顧全線美心分店（西九高鐵站分店除外）及全線美心Food²分店，並在付款時出示相關證明文件，即可享有全日堂食或外賣8折優惠！

提提大家，優惠在每次交易限用一次，且不可與其他優惠同時使用；亦不適用於購買節日產品、外賣派對美食、心超值餐、優惠套餐、晚市小菜外賣2人餐、晚市外賣加餸、燒味斬料、特價燒味優惠、海斑、珍珠斑及浸魚套餐、八達通增值服務、網上外賣自取平台及所有外送服務！

美心MX優惠｜燒味3拼＋手撕雞．腩仔限時低至6折

即日至8月3日，下午3:30起，全線美心MX分店（大會堂、西九龍站及大學站分店除外）及全線美心Food²分店，亦推出「燒味3拼」及「手撕雞．腩仔（半斤）」限時低至6折！

「燒味3拼」只需$35（原價$58），即可歎到3款燒味，而「手撕雞．腩仔（半斤）」亦只需$68（原價$115）！提提大家，優惠只適用於外賣形式，且不可與其他優惠同時使用。數量有限，售完即止！

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