公廁馬桶設計｜U型座圈前方為何缺一口？專家揭3大用途及防菌真相

你有冇留意過，出街去公廁、搭飛機或者坐高鐵的時間，馬桶座圈前方往往都會缺了一塊，呈「U字型」，而不是屋企常見的圓形「O字型」？最近又有網民在社交平台發帖好奇提問，話題隨即引發熱烈討論，不少網民更發揮無限創意爆笑留言。不過，背後真正原因其實大有學問，甚至同國際衛生標準息息相關！



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公廁馬桶設計｜爆廢公社熱議公廁設計 網民創意爆發

一名網友在臉書社團《爆廢公社》好奇公廁內的馬桶坐墊形狀並PO照發問，「不懂來問一下欸，為什麽很多公廁裏的馬桶座墊前面都缺一個口？這是幹什麼用的？」而原PO貼文照片中的U型馬桶坐墊，不只在公廁內常看見，也經常在飛機上或高鐵上。

為什麼很多公廁裏的馬桶座墊前面都缺一個口？（臉書社團爆料公社）

面對這款U型馬桶座圈，不少網民紛紛發揮無限想像力，提出各種令人會心一笑的奇特猜測：「喝醉的時候抱著馬桶擺脖子的地方」、「男生上大號怕碰到？ 」、「防止骨盆大的坐下被馬桶吸住爬不起來」，亦有人猜測是「比較通風」。

公廁馬桶設計｜權威機構解釋：公廁U型馬桶座圈3大衛生與結構真相

對此，權威機構與專業人士指出這個前緣缺口絕非隨意設計，背後其實蘊含著三大極為實用的衛生與結構考量：

公廁馬桶設計｜1. 衛生防菌，方便女士便後拭抹

美國國際管道機關協會（IAPMO）指出，公廁馬桶前緣極易積聚細菌與飛濺物。U型設計在前段留出空間，讓女性在小便或大便後由前向後拭抹時，手部或衛生紙不會輕易撞到馬桶板前緣，大幅降低皮膚與馬桶表面接觸、造成交叉感染的風險。

公廁馬桶設計｜2. 減少尿液噴濺，減輕清潔負擔

男性在坐著或站立小便時，尿液容易濺到馬桶座圈的前端。U型設計直接拿走了最容易被濺濕的「頭位」，能顯著減少尿液殘留與異味滋生，對於公廁清潔人員來說，也更加方便進行日常沖洗與消毒。

減輕清潔負擔（AI製圖）

公廁馬桶設計｜3. 承重分流，更耐用不易坐裂

相比起閉合的O型座圈，U型座圈能更好地向兩邊分散使用者的體重。公廁使用頻率極高，使用者體重各異，U型結構更不易因為長期承受重壓而出現裂痕或變形；同時因為少用了一小段塑料，也能降低生產成本。

公廁馬桶設計｜早在1955年已列入國際規範

這項設計不只是廠商的巧思，更是國際管道衛生法規的強制要求。早在1955年的《美國標準國家管道規範》（American Standard National Plumbing Code）以及1973年的《統一管道規範》（Uniform Plumbing Code）中就有明文規定：所有供公眾使用的水廁，必須配備「開放式前緣」（Open-front type，即 U 型）的馬桶座圈。

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