中秋月餅2026｜早鳥優惠11大！米芝蓮/榴槤/酒店禮盒/奶皇 $188起

中秋月餅推介2026｜9月25日便是中秋節，不少酒店及餐廳搶先推出預訂月餅早鳥優惠！《香港01》「好食玩飛」為大家整合11款早鳥優惠中秋月餅！除了有傳統月餅外，更有奶黃月餅、低糖月餅、榴槤月餅等超多選擇，最平只需$188起！即睇內文！



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月餅早鳥優惠【1】帝一榴——貓山皇榴槤冰皮月餅禮盒／冰皮月餅＋麻糬禮盒／加$1多一盒

想品嘗百份百的榴槤滋味？馬來西亞國宴級御用品牌「帝一榴」今年推出限時優惠，現時只需加$1即可額外帶走多一盒100%純果泥貓山王冰皮月餅，各位榴槤控一定不能錯過！

品牌拒絕採用任何人工香精及防腐劑，全線月餅均以100%純貓山王（D197）及D24榴槤果泥手工製成。切開煙韌Q彈、毫不黏牙的冰皮，榴槤香氣隨即湧現，入口綿滑飽滿，果肉纖維與回甘層次交織，猶如直接品嘗原粒頂級貓山王一樣，現時購買「金裝貓山皇榴槤冰皮月餅禮盒（8個裝）」，只需加$1即可額外獲贈一盒「榴槤三重奏麻糬禮盒」，內含4個榴槤冰皮月餅及4個榴槤麻糬，一次過歎齊麻糬與冰皮的雙重口感！

👉🏻 +$1多1盒

帝一榴｜金裝貓山皇榴槤冰皮月餅禮盒（8個裝）＋榴槤三重奏中秋冰皮月餅麻糬禮盒（4個月餅＋4個麻糬）

優惠價：$499／2盒｜原價$966｜平均$249.5／1盒

優惠日期：即日起至2026年7月31日

換領日期：2026年9月8日至9月20日

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月餅早鳥優惠【2】香港美利酒店——「美利月映」月餅禮盒／獨家8折平過官網

中秋送禮想突顯個人品味，包裝精美的酒店月餅絕對是不二之選。香港美利酒店今年推出的「美利月映」月餅禮盒，以精緻典藏珠寶盒為設計靈感，巧妙融入酒店標誌性的拱門建築輪廓，送禮相當夠體面！平台更推出低至8折的早鳥優惠，折後價比酒店官網更便宜！

禮盒內有6件月餅，包含「至尊奶黃月餅」及「陳皮豆沙月餅」各3件，奶黃月餅入口綿滑馥郁；豆沙月餅則選用甘香陳皮入饌，配搭起沙的溫潤紅豆蓉，回甘層次分明，值得一試！

👉🏻 至祗優惠

香港美利酒店｜「美利月映」月餅禮盒（6件裝）

優惠價：$398.4｜原價$498

優惠日期：即日起至2026年9月25日

換領日期：2026年9月1日至9月25日

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月餅早鳥優惠【3】皇玥——連續8年奪最高金獎／皇牌流心奶黃／早鳥低至74折

怕傳統月餅太甜膩？連續8年獲得「世界食品品質評鑒大獎」最高金獎的本地品牌「皇玥」，今年推出多款健康與美味兼備的中秋禮盒，啱晒送給注重健康的長輩！品牌主打的「經典流心奶黃月餅」選用天然牛油與頂級鹹蛋黃秘製，每一口都帶有濃郁的流心奶黃滋味，鹹香與奶香交織；此外，品牌還有「低糖系列」月餅，大幅減低甜度之餘，依然保持入口綿密飽滿的口感，更獲清真認證，送禮自用同樣安心！現時還有低至74折早鳥優惠！

👉🏻 $240就食到!

皇玥｜經典系列（8個裝）

優惠價：$240起｜原價$298起

皇玥｜時尚系列（6個裝）

優惠價：$310起｜原價$378起

皇玥｜低糖系列（4個裝）

優惠價：$300起｜原價$388起

皇玥｜傳承系列（4個裝）

優惠價：$300起｜原價$388起

皇玥｜豐盛系列（4個裝）

優惠價：$240起｜原價$298起

優惠日期：即日起至2026年7月31日（早鳥優惠）

換領日期：2026年8月10日 至 2026年9月24日

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月餅早鳥優惠【4】望月Patisserie La Lune——聯乘布甸狗／皇牌流心奶黃／早鳥低至74折

堅持香港製造的人氣烘焙品牌「望月Patisserie La Lune」，今年帶來多款限量聯乘及本土人氣口味月餅，既可用作送禮又可以打卡！品牌更是沒有添加人工防腐劑。皇牌「流心奶黃月餅」不但外層鬆脆，鹹蛋黃流心緩緩滲出，增添不少口感，鹹甜比例更拿捏得恰到好處。今年另有「望月×布甸狗Pompompurin特別版套裝」，以及注入本土情懷的「港式鴛鴦特別版套裝」，可一次過品嘗流心奶茶與咖啡口味。現時早鳥預訂低至74折，只需$178起即可帶走4件裝禮盒！

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望月Patisserie La Lune｜流心奶黃月餅（4件禮盒裝）

優惠價：$178｜原價$240

望月Patisserie La Lune｜奶黃雙拼月餅（4件禮盒裝）

優惠價：$188｜原價$228

望月Patisserie La Lune｜望月×布甸狗 Pompompurin特別版套裝流心奶黃月餅（4件禮盒裝）

優惠價：$198｜原價$258

望月Patisserie La Lune｜港式鴛鴦特別版套裝（4件禮盒裝）

優惠價：$188｜原價$238

換領日期：2026年9月4日至2026年9月24日

👉🏻 早鳥$178起

月餅早鳥優惠【5】帝苑酒店——皇牌蝴蝶酥月餅雙拼／五星級送禮首選／早鳥低至61折

中秋送禮想保證得體，尖東五星級「香港帝苑酒店」定能滿足你的要求！旗下帝苑餅店今年推出多款中秋禮盒，首推「迷你月餅配蝴蝶酥禮盒」，一次過網羅品牌兩大名物。招牌蝴蝶酥，層層酥脆還夾帶濃郁牛油香氣，配搭綿密的經典月餅，享受雙重滋味！若想大方送禮，更可選擇「明月雙輝組合」等尊貴禮盒。現時早鳥優惠指定組合低至61折，只需$248起即可入手五星級名物！

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帝苑酒店｜月餅組合

優惠價：$638起｜原價$994起

帝苑酒店｜月餅禮盒

優惠價：$248起｜原價$308

帝苑酒店｜迷你月餅

優惠價：$328起｜原價$408起

優惠日期：即日起至2026年9月6日

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中秋月餅推介【6】半島酒店嘉麟樓——米芝蓮／招牌迷你奶黃／送禮氣派之選

連續多年獲得米芝蓮一星的半島酒店「嘉麟樓」，師傅巧妙糅合傳統中式餅食技藝與西方糕餅精髓，餅皮不但做到酥化金黃，奶黃餡料更是香滑濃郁，奶香與鹹蛋黃香氣配搭得恰到好處。禮盒設計更以二、三十年代的彩繪玻璃窗為靈感，充滿復古藝術韻味，內裡盛載著8件手工精製的迷你月餅，由內到外散發奢華氣息。一盒8件定價$688！

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半島酒店嘉麟樓｜迷你奶黃月餅（8件裝）

價錢：$688

換領日期：2026年9月1日至9月25日

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中秋月餅推介【7】鴻福堂——貓山王榴槤班蘭冰皮／傳統火腿五仁／早鳥95折

主打真材實料的本地品牌「鴻福堂」，今年推出多款傳統與創新兼備的月餅禮盒，首推必試「貓山王榴槤班蘭冰皮月餅」，每一口都充滿清幽的班蘭香，配搭濃郁的貓山王榴槤果蓉，層次分明且不甜膩。至於喜歡傳統風味的朋友，則必選「迷你金華火腿五仁月餅」，鹹香火腿與甘香果仁交織出豐厚的咀嚼感。現時提早預訂，全線可享95折優惠，最低只需$188.1即可入手！

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鴻福堂｜各款中秋月餅禮盒

優惠價：$188.1起｜原價$198起

優惠日期：即日至8月31日

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中秋月餅推介【8】香港逸東酒店——逸月薈萃3拼口味／流心奶黃／早鳥67折

連續十年蟬聯米芝蓮一星的逸東軒，推出的月餅禮盒絕對是送禮之選！禮盒採用優雅墨綠色為主調，綴以寓意圓滿的蓮花圖案，其堅固的木盒設計，在佳節過後更可直接變成雅緻的家居收納盒，得體兼實用，非常環保！

如果想一次過滿足全家人，推介有齊迷你流心奶黃、迷你流心奶黃白蓮蓉及迷你陳皮豆沙三款口味的「逸月薈萃」禮盒。現時預訂更可享67折早鳥優惠！

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香港逸東酒店｜「逸月薈萃」禮盒（6件裝）

優惠價：$288｜原價$428

禮盒換領日期：2026年8月22日至2026年9月25日

禮券換領日期：2026年6月12日至2026年9月24日

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中秋月餅推介【9】LUBUDS——維港珠寶盒設計／買月餅送$50餐飲券／3拼經典口味

「LUBUDS」今年推出「星月臻味」月餅禮盒，採用優雅的珠寶盒概念，層層打開會展現出維港地標的月夜剪影，送禮極具體面！禮盒由點心行政總廚陳世輝師傅主理，一盒6件涵蓋3款經典口味，當中的「陳皮豆沙月餅」，甘香醇厚的遠年陳皮配搭起沙紅豆蓉，餘韻甘甜潤喉；「迷你奶黃月餅」則選用紐西蘭牛油，鬆化酥皮伴隨濃郁蛋香；加上傳統的「蛋黃白蓮蓉月餅」，照顧長輩與年輕人的喜好。今年購買禮盒更額外獲贈$50電子餐飲優惠券，變相折上折！

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LUBUDS｜「星月臻味」月餅禮盒（6件裝）

價錢：$288

優惠日期：2026年10月2日至10月31日

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中秋月餅推介【10】黃金海岸酒店「粵」——米芝蓮中菜廳出品／紫薯及低糖五仁／早鳥75折

連續11年榮獲米芝蓮推介的黃金海岸酒店中菜廳「粵」，今年推出兩款中秋禮盒，注重健康及喜歡嚐新的朋友，首推必試「馥郁月餅禮盒」，一盒包含三款精緻口味，當中迷你紫薯月餅入口綿密甘甜，散發天然紫薯香氣；配搭口感豐富的低糖五仁及溫潤的陳皮紅豆沙，味道充滿層次。

如果鍾情傳統風味，則可選擇主打雙黃白蓮蓉的「經典月餅禮盒」，鹹香蛋黃與幼滑蓮蓉交織。現時提早預訂可享75折早鳥優惠，只需$278起即可入手米芝蓮級數的月餅！

👉🏻 75折優惠

黃金海岸酒店｜雙黃白蓮蓉月餅（四件）

優惠價：$278｜原價$368

黃金海岸酒店｜經典月餅禮盒

優惠價：$328｜原價$438

換領日期：2026年9月10日至25日

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中秋月餅推介【11】Éclora——金賞流心奶黃蝴蝶酥雙拼／+$1多一盒／獨家6折

堅持香港製造的精品烘焙品牌「Éclora」，品牌榮獲Monde Selection國際食品品質金獎，今年更有獨家加$1多一盒的快閃優惠！當中必試招牌「108層手工蝴蝶酥」，紐西蘭草飼牛油香氣填滿口腔，口感層層酥脆；配搭「金賞流心奶黃月餅」，奶黃口感香滑，味道鹹甜交織。另外亦有創新的「四季甜心月餅禮盒」，包含開心果白玉麻糬、黑芝麻流心等4款特色口味。現有獨家快閃優惠，只需$299即可帶走兩盒，相當於6折！

👉🏻 +$1多1盒

Éclora｜四季甜心月餅禮盒＋星月流心奶黃月餅禮盒

優惠價：$299｜原價$496

Éclora｜月餅禮盒

優惠價：$168起｜原價$198起

優惠日期：即日至8月31日

👉🏻 +$1多1盒

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