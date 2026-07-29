奇華中秋限定市集直擊！4大品牌聯乘月餅禮盒／手作月餅工作坊

今年中秋想搞搞新意思？奇華餅家不但與LINE FRIENDS、迪士尼兩大IP合作，更與noc、研香等多個品牌聯乘，攜手推出各款特色口味月餅！奇華同時更推出自家新品「茶餐廳風味奶皇月餅禮盒」，讓大家品嘗地道香港味道！早前更在灣仔舉行「中秋限定市集」聯乘系列發佈會，予傳媒朋友率先品嘗各款新作。場內還設有奶皇月餅製作體驗工作坊、試食及互動遊戲攤位等。記者現場直擊，為大家報道市集盛況及今年絕不能錯過的7款月餅！



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奇華以市集形式舉辦「聯乘系列發佈會」，予傳媒朋友率先品嘗各款新作。（黃寶瑩 攝）

奇華中秋限定市集於7月22日在灣仔奇華工作坊舉行，現場的攤位各具特色，大家在當日的兩大焦點活動中，品嘗各款滋味餅食，率先「解鎖」今年多款話題月餅！

奇華中秋限定市集亮點【1】品牌攤位 試食猜謎

走入市集，各個試食攤位隨即傳來陣陣月餅香氣，不少攤位準備了現場互動小遊戲，例如「noc」帶來三款不同風味的咖啡、「研香」則備有三款不同甜度的黑芝麻糊讓大家淺嘗猜謎，而這些都是品牌融入於今年聯乘月餅的核心食材，讓大家邊玩邊試當中的底蘊！

奇華中秋限定市集亮點【2】簡易手作月餅輕體驗

現場還有手作月餅工作坊，由專業導師準備好月餅奶皇餡料，讓大家簡單體驗製作過程。記者親自動手試整，由掃粉、壓模成型，再看著它們入爐，一步步製作出香噴噴的專屬月餅。過程簡單好玩之餘，月餅熱辣辣出爐一刻，打卡一流！

導師將大家製作好的月餅先冷藏20分鐘，再放入焗爐焗8分鐘。（黃寶瑩 攝）

出爐後，現場充滿陣陣的烘焙香氣，非常吸引！（黃寶瑩 攝）

奇華至尊月餅必搶新品推介

未能親身入場感受氣氛的朋友也不用失望！當日首度曝光的奇華全新月餅禮盒及4大聯乘系列月餅禮盒，現時已於奇華各門市及網店正式發售。小編已為大家整理好一系列精選推介，無論送禮定與家人分享都絕不失禮！

奇華月餅必搶推介【1】茶餐廳風味奶皇月餅——檸茶、奶茶、鴛鴦

提到滿載香港情懷的新作，首推奇華全新「茶餐廳風味奶皇月餅禮盒」。這款月餅禮盒將港人最熟悉的檸茶、奶茶及鴛鴦滋味，巧妙糅合於軟滑奶皇之中。記者現場試食三款口味，當中特別推介奶茶味，咬開瞬間茶香與醇厚奶香交織湧出；鴛鴦味的表現同樣亮眼，微甘的咖啡香與甜滑奶皇意外地合拍，完美還原「茶記」精髓，絕對是今年令人喜出望外的貼地之選。

茶餐廳風味奶皇月餅禮盒

售價：$218／盒



奇華月餅必搶推介【2】LINE FRIENDS什錦奶皇月餅旋轉音樂禮盒

今年送禮想別出心裁，兼且氹得大人細路都開心？「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY什錦奶皇月餅旋轉音樂禮盒」巧妙結合馬戲團與彩虹元素，透明發光圓頂一著燈，BROWN、CONY 及 SALLY隨即跟著音樂旋轉，充滿夢幻感覺！每款角色更配備專屬口味，由朱古力、士多啤梨乳酪到經典蛋黃奶皇一應俱全（各兩件），連禮盒都值得收藏！

LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY什錦奶皇月餅旋轉音樂禮盒

售價：$308／盒



奇華月餅必搶推介【3】迪士尼米奇與好友系列月餅——精緻燈籠造型

迪士尼粉絲有福了！這款禮盒特別以中秋團圓賞月為主題，米奇、米妮與唐老鴨齊齊換上別具氣氛的古裝造型。三款角色單個裝月餅禮盒分別對應專屬口味：米奇（金黃蓮蓉）、米妮（純白蓮蓉）及唐老鴨（蛋黃豆沙），內裡更配搭精緻可愛的角色燈籠造型月餅。鐵盒滿載懷舊色彩，用來收納小物一樣賞心悅目，絕對是粉絲必買珍藏之選。

值得一提，現凡購買任何迪士尼系列產品，即可以優惠價$58換購米奇「公仔掛飾連環保袋」1個。平日當作可愛古裝掛飾點綴手袋，購物時於公仔中取出環保袋，一物兩用，粉絲買月餅時記得一併換購！

迪士尼米奇與好友系列中秋月餅禮盒

售價：單個裝$48／罐；套裝（一套3款）$144／盒



「迪士尼米奇與好友系列月餅禮盒」特別以中秋團圓賞月為主題，米奇、米妮與唐老鴨齊齊換上別具氣氛的古裝造型。（楊子豐 攝）

奇華月餅必搶推介【4】奇華 x 研香——合桃露、芝麻糊港式甜品麻糬月餅

想嘗試新口味月餅？奇華首度與港式甜品品牌「研香」合作，推出的「奇華 x 研香港式甜品麻糬月餅禮盒」，將大家最愛的傳統糖水變身為月餅！禮盒包含合桃露及八小時慢磨黑芝麻糊兩款口味（各三件），記者現場實測，芝麻糊款式未入口已聞到濃郁香氣，而合桃露口味則保留了粒粒合桃咬口，內餡配搭煙韌可口的麻糬，口感層次分明，完美還原港式甜品風味，少甜而不膩，值得一試！

奇華 x 研香港式甜品麻糬月餅禮盒

售價：$218／盒



奇華月餅必搶推介【5】奇華 x 康維他——麥蘆卡蜂蜜軟心奶皇月 幽香潤喉

想送禮給注重健康的長輩，不妨考慮奇華與新西蘭知名蜂蜜品牌康維他™聯乘的「奇華 x 康維他™麥蘆卡蜂蜜軟心奶皇月餅禮盒」，將優質的UMF™5+麥蘆卡蜂蜜注入幼滑奶皇餡料之中，月餅充滿天然甜香且滋潤。記者現場試食，認為甜度適中，切開後的軟心內餡更帶有清新的天然花蜜幽香，餘韻柔和潤喉，多食兩件都毫無負擔。六件裝禮盒換上明亮的暖黃色調，並印有清新小蜜蜂與花朵圖案，送禮大方得體！

奇華 x 康維他™麥蘆卡蜂蜜軟心奶皇月餅禮盒

售價：$218／盒



奇華月餅必搶推介【6】奇華 x noc——咖啡月餅禮盒載有咖啡薄片

「奇華 x noc咖啡月餅精選禮盒」採用noc經典拼配豆No.18製成咖啡餅皮，製作出軟心咖啡奶皇及紅桑子咖啡奶皇兩款口味（各兩件）。禮盒更附有香脆咖啡薄片（四包）與堅果及果香風味即溶精品咖啡（各兩件），讓你一邊品嘗月餅，一邊歎咖啡來解膩，相當貼心，咖啡控必試！

奇華 x noc咖啡月餅精選禮盒

售價：$298／盒



奇華月餅必搶推介【7】奇華 x 國窖1573——濃香月餅禮盒附送白酒

送禮給長輩怕不夠體面？「奇華 x 國窖1573濃香月餅禮盒」絕對是彰顯品味的矜貴之選！外盒以簡約線條勾勒出香港城市剪影，盡顯高貴。最大亮點是將百年古法釀造的頂級中國白酒融入傳統造餅工藝，禮盒更附送一支125毫升（38度）的國窖1573白酒，送禮大方得體！

奇華 x 國窖1573濃香月餅禮盒（美麗香港‧限定版）

售價：$548／盒



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