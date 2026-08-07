麥當勞優惠｜下午茶+$10歎McGriddles或豬柳漢堡　McCafé包餐減$5

麥當勞優惠｜McGriddles進軍下午茶時段！8月10日起，下午茶有新組合，除了有$12超大啖汽水，仲有鴛鴦McGriddles班戟、豬柳漢堡或芝士漢堡飽，想知道有咩優惠，即睇內文！👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

麥當勞優惠｜下午茶+$10歎鴛鴦McGriddles班戟

8月10日起，麥當勞下午茶餐大升級！逢星期一至日下午2時至６時都可以歎到$12超大啖汽水！而且更可以加$10選配鴛鴦McGriddles班戟！一次過歎齊朱古力班戟及楓糖班戟兩款人氣滋味，更可再加$1選配花生醬、甜奶或糖漿。周末無需晨早起身都可以歎到甜絲絲的好滋味！另外，亦可以選配豬柳漢堡或芝士漢堡飽，滿足大家不同口味！

$12超大啖汽水+$10配鴛鴦McGriddles班戟、豬柳漢堡或芝士漢堡飽（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜McCafé下午茶Combo減$5

McCafé櫃檯亦推出全新下午茶限定優惠，星期一至五下午2時至6時，透過麥當勞APP優惠券落單，歎McCafé意式飽、鬆餅或蛋糕系列Combo即減$5優惠！食物選擇豐富，有小龍蝦蛋沙律意式飽、菠蘿雞肉意式飽、藍莓鬆餅、朱古力鬆餅、紫薯慕斯蛋糕、藍莓芝士蛋糕及紐約芝士蛋糕等等！

麥當勞優惠｜芒果控必食！芒果冰雪減$3

McCafé櫃檯推出新甜品「Double 芒果冰雪」！結合呂宋芒和象牙芒雙重滋味，在夏天幫大家消消暑！麥當勞App更有減$3優惠！

McCafé櫃檯限定 Double 芒果冰雪減$3（麥當勞圖片）

麥當勞甜品站更推出期間限定「KITKAT®呂宋芒威化味新地」系列，包括$8芒果新地筒（參考價$9.5）及$17芒果芭菲配KITKAT®​，芒果控必試！

「KITKAT®呂宋芒威化味新地​」系列——$8芒果新地筒及$17芒果芭菲配KITKAT（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜CHIIKAWA ARTIVERSE幻彩開運御守第二輪

新一輪「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守將於8月4日起推出，今次有四位人氣角色包括小八、飛鼠、栗子饅頭及風獅爺將接力登場！只需使用麥當勞App，透過App優惠券購買指定套餐，包括「$72.5 起五道菜蝦堡系列大大啖套餐」或「$49 起滋味蝦堡系列」，即隨機附送一款御守。

CHIIKAWA ARTIVERSE幻彩開運御守第二輪（麥當勞圖片）

為了讓未能搶購現貨的粉絲都可以擁有CHIIKAWA御守，今次更加推預售套餐，可率先享用人氣蝦堡系列美食，再於指定日期換領御守一個！

麥當勞優惠｜蝦堡系列四道菜減$5

今星期繼續推出一系列優惠，當中包括「黃金蟹堡」或「菠蘿蝦堡」四道菜套餐減$5。

麥當勞 App 更可單獨購買$11.5 焦糖燉蛋批及$12.5 Double OREO 新地！

另有$39「滋味蝦堡」套餐優惠，而「黃金蟹堡」或「菠蘿蝦堡」套餐就有減$3優惠。

麥當勞優惠｜麥樂雞+脆香雞翼滋味分享盒$49

麥當勞「滋味分享盒」繼續在6時後登場！包含麥樂雞6件（配指定1款期間限定滋味醬）及脆香雞翼4件，配搭中薯條及飲品，套餐優惠價只需$49（原價$55起），讓大家大飽口福！

麥樂雞6件＋脆香雞翼4件，配搭中薯條及飲品套餐優惠價只需$49。（麥當勞圖片）

晚上 6 時後，App 用戶更可享「Double 滋味蝦堡配焦糖燉蛋批四道菜套餐減$3」或「Double 滋味蝦堡超值套餐減$3」優惠！

至於「Double雙層芝士孖堡四道菜套餐配焦糖燉蛋批」、「大大啖Double雙層芝士孖堡套餐」就有減$3優惠，而Double 雙層芝士孖堡套餐就繼續有套餐優惠價$49！

麥當勞優惠｜醒晨超值選McGriddles系列$29

超人氣McGriddles系列由8月3日起推出全新輕盈之選！包括$29朱古力班戟豬柳蛋漢堡或楓糖班戟豬柳蛋漢堡，兩款套餐均配上飲品，讓大家開展美好 Good Morning！

醒晨超值選新加McGriddles系列$29。（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜McCafé 凍厚椰奶鐵／熱椰香鮮奶咖啡$9.9

早上11時起至午夜12時，於麥當勞APP使用優惠券購買McCafé凍厚椰奶鐵或熱椰香鮮奶咖啡(細)，可享限時優惠價$9.9。

McCafé 凍厚椰奶鐵／熱椰香鮮奶咖啡$9.9 。（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜鴛鴦班戟早晨套餐減$3

人氣大熱的「朱古力班戟豬柳蛋漢堡」套餐及「楓糖班戟豬柳蛋漢堡」套餐繼續$37起（原價$40起）、而鴛鴦班戟早晨套餐就有減$3優惠券。另外亦有「指定超值套餐」減$3優惠。

鴛鴦班戟早晨套餐減$3。（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜McCafé飲品套票優惠

即日起，麥當勞App更有全新一輪McCafé飲品套票優惠，這次只需要先在APP內支付$20購買飲品套票，換購券就會於30分鐘內存入APP內。每次使用換購券只需要再支付$10起。今輪更可選全新加入的McCafé櫃檯限定淳茶舍鮮奶綠茶系列，包括細杯裝熱即磨黑咖啡(Americano)、細杯裝熱即磨鮮奶咖啡(Latte)、細杯裝熱椰香鮮奶咖啡以及細杯裝熱淳茶舍鮮奶綠茶。換購券可於2026年8月31日或之前使用。