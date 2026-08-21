遲交卡數影響按揭？TU 信貸評分跌級真相與 5 大救亡指南

好多後生仔（甚至係資深卡主）都有個誤解：信用卡遲咗幾日交，只要我補交返，再打去Bank Call Centre叫佢Waive咗個手續費（Late Charge），件事就「完咗」。《香港01》「好食玩飛」喺度嚴正警告：無咁簡單！銀行免你手續費，係出於客戶關係嘅人情；但你「過期還款」呢個事實，已經好大機會被寫入你份TU報告入面。喺銀行眼入面，呢唔係「大意」，而係「誠信」同「還款能力」嘅警號。



一、 TU評分是什麼？為什麼它是按揭的「命根」？

我哋成日講嘅TU，即係由環聯（TransUnion）提供嘅信貸報告。佢將香港人嘅信貸表現分為A至J十個等級。

・A-C級：優良。銀行見到呢類客，通常會「執輸行頭」畀最優惠嘅利率（P-2.5% 或H+1.3%之類）。

・D-H級：尚可至欠佳。按揭可能批唔足（例如想借九成變六成），或者息率要加碼。

・I-J級：基本上按揭申請可以直接放入碎紙機，除非你搵到實力雄厚嘅擔保人或者轉向財務公司（財仔）。



當你遲交卡數超過60日，你的評分會出現「斷崖式」下跌。即便只係遲幾日，如果頻率高，評分一樣會受損。

二、 遲找卡數如何步步驚心地影響按揭？

大家可能會問：小編，我只係遲咗一個禮拜交$3,000卡數，銀行借幾百萬按揭畀我，唔會咁小氣掛？銀行嘅邏輯係咁樣嘅：

1. 誠信質疑：小錢都還唔掂，點還大錢？

按揭貸款係一項長達30年嘅契約。銀行批核部（Underwriter）睇嘅唔係你「有無錢」，而係你「有無紀律」。如果你連每個月固定嘅卡數都可以忘記，銀行會擔心你供樓都會「忘記」。

2. 負債比率（DSR）與壓力測試

根據資料，如果你遲還款導致罰息，或者你習慣只還「最低還款額」（Min Pay），呢啲利息支出（通常年利率高達 30%-40%）會反映喺你嘅負債入面。 喺壓力測試下，如果你嘅月供支出（包括信用卡利息）超過入息比例，你嘅批核額度就會被削減。

3. 利率成本的巨額差異

假設你因為TU評分由C跌到E，銀行可能唔畀最優利率。

・TU A級：息率H+1.3%，實際供息可能係4.125%。

・TU E級：銀行可能要求 P 甚至 P+，實際息率可能變咗 5% 或更高。 唔好小看呢 1%嘅差別。借500萬，分30年還，1%息嘅差額足以令你總利息支出多出超過100萬港元！呢啲錢夠你買部名車，或者豪裝個屋企。



三、 遲交多久才算「大鑊」？

遲交嘅嚴重程度可分為三級：

・第一級：遲1-7日（輕微大意） 通常只要你即刻補交並打電話 Waive 咗罰款，銀行未必會即刻上報TU。但如果你經常性咁做（例如每三個月一次），銀行系統會標記你為「慣性遲還」，一樣會扣分。

・第二級：遲30-60日（信貸受損）呢個階段，銀行一定會上報環聯。你份報告會出現「Late Payment」紀錄。呢個紀錄會跟住你5年。如果你呢段時間去申請按揭，銀行會要求你寫解釋信（Explanation Letter），解釋點解當時會遲。

・第三級：遲超過60日（嚴重違約/拖欠） 呢個就係所謂嘅"Default"。評分會跌到落底。銀行會視你為高風險人士，主流銀行（Big 4）基本上會拒絕你嘅按揭申請。



四、 破解TU迷思：還咗錢就即刻升返分？

好多人以為：「我尋日還清咗啦，聽日去申請按揭應該無問題掛？」 錯！

1.時間滯後：銀行更新資料畀環聯通常一個月先一次。你還咗錢，TU報告可能要一個幾月後先反映。

2.紀錄留痕：還清錢只係令你嘅「當前負債」變零，但你曾經「遲還」嘅紀錄係唔會消失嘅。

3.評分恢復緩慢：跌分只需一瞬間，升分需要半年甚至一年嘅良好紀錄先會慢慢回升。



五、 萬一已經有「黑歷史」，仲有無得救？

如果你而家正準備買樓，但發現TU唔理想，小編教你幾招「救亡大法」：

1. 獲取信貸報告，知己知彼

第一步永遠係去環聯買份報告睇吓。睇吓究竟係邊張卡出咗事。有時可能係一啲已經無用嘅舊卡，自動轉賬扣咗年費你唔知。

2. 即時清還所有欠款，並保留「清數紙」

銀行批按揭時，如果見到你有遲還紀錄，佢會要求你證明已經清還。留低嗰份收據或者銀行證明信（Settlement Letter），對批核至關重要。

3. 搵專業按揭轉介（Mortgage Broker）

如果TU差，唔好盲目自己去每一間銀行試。因為每申請一次按揭，銀行就會Check一次TU，Check得太頻繁（Hard Inquiry）又會再扣分！搵轉介公司幫你評估，邊間銀行對「遲還紀錄」比較寬鬆（例如某些中小型銀行），先至係最聰明嘅做法。

4. 增加「正面信息」

如果你有一張卡遲咗還，但其他三張卡都係準時全數還清，呢啲「正面還款紀錄」可以抵銷部分負面影響。切記：出事之後唔好即刻Cut晒所有信用卡！因為你需要持續嘅良好還款紀錄嚟「沖淡」舊嘅壞紀錄。

5. 準備足夠的「補償因素」

如果TU唔好，你可以提供更多財力證明，例如：

・大額定期存款：證明你有充足現金。

・穩定職業：公務員、醫生、教師等專業人士，銀行有時會酌情處理。

・增加擔保人：搵個TU係A級嘅家人做擔保，可以有效增加銀行信心。



六、 如何避免再次掉入「遲還陷阱」？

為咗大家嘅上車夢，以下呢幾招一定要學：

1.全線自動轉賬：唔好信自己嘅記憶力，將所有信用卡Set做「全數扣賬」自動轉賬。

2.善用手機提醒：收到電子結單嗰日，即刻喺Google Calendar記低還款期前三日提醒。

3.整合卡號：唔好因為迎新禮品就開十幾張卡。保持3-4張常用嘅，容易管理。

4.定期自查 TU：每年Check一次，確保無畀人盜用身份開卡，亦確保無銀行報錯數。



按揭是長線作戰，細節決定成敗

《香港01》「好食玩飛 」小編想同大家講，買樓係人生大事。我哋平時喺超市買野慳幾蚊、喺網購搵 Discount Code，其實都抵唔過你喺按揭息率度攞低0.1%。

遲找卡數，表面上係幾百蚊嘅Late Charge，實際上係對你個人信譽嘅一種侵蝕。喺大數據時代，你嘅每一個信貸動作都被記錄在案。

如果你打算喺未來一兩年內買樓，由今日開始，請好好守護你嘅TU評分。準時還款，唔好只還Min Pay，避免頻繁申請新卡。

記住：信貸評分唔係銀行畀你嘅分數，係你自己寫畀未來嘅薦書。

想知更多買樓按揭嘅資訊？記得繼續關注我哋，有任何TU或者按揭問題，歡迎留言或者 Inbox小編，我哋一齊研究點樣用最聰明嘅方法，玩轉信貸世界！

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略