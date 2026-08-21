銀色債券vs定期存款｜退休金買銀債或定期好？各銀行定存利率一覽

銀色債券｜長者退休想製造足夠的被動收入，單靠將積蓄留在活期戶口並不足夠。不少穩健派長者都會買「銀色債券」或銀行的「定期存款」自製長糧。到底哪一款提款更靈活？保本能力更好？當中又應如何選擇？頻道已為大家整理懶人包，一文比併兩大收息工具的分別！



銀色債券vs定期存款

簡單而言，銀色債券是由政府直接發行，專為長者而設的投資產品，概念就像長者「借錢」給政府，政府承諾在三年期內，每半年派發一次保證利息。

定期存款則是大家最熟悉的銀行收息，長者將一筆資金存入銀行一段固定時間（三個月、半年或一年），以換取比活期更高的利息。

銀色債券是由政府直接發行，專為長者而設的投資產品。（AI生成圖片）

銀色俱券詳細懶人包：

銀色債券與定期存款比較｜6大主要分別

【1】申請資格及投資額度：定期存款彈性大

銀色債券：一般而言每年發行一次，只限年滿60歲人士認購。2027年前年滿60歲而持香港身份證居民，每人認購上限為$1,000,000，最低門檻是$10,000，且按往績最終獲分配的手數有限。



定期存款：沒有年齡限制，大眾均可辦理。本金上限視乎各銀行個別推廣而定。（數萬元至數百萬元不等；每間銀行最高保障額已正式調升至$800,000。）



【2】發行機構、穩陣程度：政府發債相對穩健

銀色債券：銀色債券由香港政府直接發行，雖然兩者同屬穩健選擇，但相對而言，銀色債券可免卻單一銀行倒閉的憂慮。



定期存款：主要由銀行及接受存款公司發行，存在一定風險。



【3】存款保障、風險：定期保障上限$80萬

銀色債券：銀債有政府背書（Endorsement），違約風險近乎零。



定期存款：受香港存款保障委員會制定的「存款保障計劃」涵蓋，最高保障額高達$800,000。簡單而言，如果你在某銀行存放了$1,000,000做定期存款，遇上銀行倒閉，也能獲得最高$800,000的保障。



受香港存款保障委員會制定的「存款保障計劃」涵蓋，定期存欺最高保障額高達80萬。（資料圖片）

【4】投資期限、提款彈性：銀債可連本帶利全數取回

銀色債券：雖然銀色債券綁定3年，亦不設二手市場，但其勝在機制靈活，容許長者隨時要求政府提前贖回，連本帶利全數取回，資金周轉更具彈性。



定期存款：設有固定存款期，若存戶提早在限定期間前提款，須向銀行繳付費用 ，更會喪失利息。



【5】派息模式：銀債半年派息保證最低息率

銀色債券：每半年定期派息一次，息率除了與本地通脹掛鈎，更設有保證最低息率。長者每半年便有穩定現金落袋。



定期存款：多數要在存款期屆滿後，銀行才會連本帶利一次過存入戶口。



【6】隱藏收費、手續費：定期毋須手續費 銀債視乎不同豁免

銀色債券：雖然一般債券設有認購費、存倉費及代收利息費等，但每逢銀債開售，各大銀行及券商大多會推出「七免」或「十免」優惠，豁免手續費及相關雜費。



定期存款：開立及持有均毋須手續費。



銀色債券每半年定期派息一次，息率除了與本地通脹掛鈎，更設有保證最低息率。（AI生成圖片）

銀色債券vs定期存款｜應該如何選擇？

銀色債券：適合不想頻繁查看各大銀行利息「格價」、希望鎖定未來3年穩定高息，同時兼顧中途提款彈性的長者。



定期存款：適合追求短期（如3至6個月）鎖定資金，靈活性較大的長者。



各大銀行定存vs銀色債券：哪一間息率最划算？

以下為各大香港銀行於官方網站最新公布的定存年利率、存款期及最低入場費。一般而言，存入金額愈多；或款期愈久，年利率愈高。以下銀行提供的年利率或設有優惠期，詳情可向相關銀行查詢。

一般而言，存入金額愈多；或款期愈久，年利率愈高。（資料圖片）

案例【1】如果有100萬想買銀債及定存應如何選擇？

值得留意的是，由於銀色債券獲分派有限，如果以$1,000,000認購銀債，最終可能只能獲派20手（$200,000），其餘$800,000便可用來做其他穩陣的投資（例如定期存款）。

以普遍銀行2.4厘（3／6個月）的息率計算，若下半年以相同息率成功續期，一年可獲約$19,200利息，連同銀債每年的回報，一年可收$8,500利息，合共即可獲高達$27,700的回報。

銀債部分（$200,000）：$200,000×4.25%=$8,500／1年

定存部份（$800,000）：$800,000×2.4%=$19,200／1年

全年：$8,500+$19,200=$27,700／1年

3年累計總利息：$27,700×3=$83,100



案例【2】如果只有30萬該選擇銀債還是定期更好？

陳婆婆只有30萬積蓄，應選擇銀債還是定期？對於資金不多、怕隨時急用錢的長者，銀債其實比定期更安全、更富彈性。由於政府承諾會以100%原本金額，連同未派發的累計利息退還給銀債持有人，而且手續費全免。如果長者手頭上只有30萬，一旦遇上突發情況需現金周轉，都可隨時套現。

*以上資訊僅供參考，投保詳情建議向專業人士查詢（借定唔借，還得到先好借）

（全文完）