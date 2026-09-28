年金比較2026｜政府年金/私營QDAP邊款好？利率/風險/回本期5分別

年金比較｜退休三寶｜想買年金（Annuity）退休自製長糧，但市面上年金款式花多眼亂，到底邊款先最適合自己？《香港01》「01金齡」編輯為大家拆解政府「香港年金（又稱香港年金計劃HKMC Annuity Plan，HKMCAP）與私營「合資格延期年金（Qualifying Deferred Annuity Policy，QDAP）的核心差異，由入場門檻到退保風險等，附以案例逐一比拼，讓銀髮族與打工仔都能尋找到最適合自己的理財方案！



想退休自製長糧，但市面上年金款式花多眼亂，到底邊款先最適合自己？（AI生成圖片）

政府年金 vs 私營年金（延期年金）5大基本分別

政府牽頭的「香港年金」與私營市場的「合資格延期年金（下稱：私營QDAP）」定位截然不同，兩者的基本分別可以歸納為5方面：

【1】目標對象、年齡規限

香港年金：專為60歲或以上準備／已退休人士而設，屬銀髮族專屬產品。投保第1年即可開始提取。



私營QDAP：只要年滿18歲及有在職收入即可投保（惟法例規定，年金受領人須年屆50歲或以上才可開始提取年金），是打工仔及早規劃退休的主流之選。年齡上限視乎不同公司條款而定。



香港年金專為60歲或以上準備／已退休人士而設，屬銀髮族專屬產品。（AI生成圖片）

【2】入場門檻、本金限制

香港年金：保費金額由$50,000起，上限為$5,000,000，須一次過付款。交足本金後，下個月即可啟動現金流。



私營QDAP：總保費金額最少為$180,000；若以最低門檻5年計算，至少每年需供款$36,000。保費金額一般不設上限，但仍需按個別機構而定。



投保香港金年的長者，在交足本金後，下個月即可啟動現金流。（Facebook@香港年金）

【3】供款模式、息率計算

香港年金：採用「一筆過繳付」模式。由於主打零投資風險，其回報計算非常透明；每月派發的年金金額為全數保證，不涉及任何紅利浮動。而政府年金採用「預期壽命精算模型」。簡單來說，預計派發期愈長，這筆本金分得愈細，每個月攤分到的金額自然相對較少。



年金派發利率 男士 女士 60歲 6.1% 5.6% 65歲 6.9% 6.3% 70歲 7.8% 7.0%

私營QDAP：採用「分期供款」（最少5年）。其回報由「保證現金價值」及「非保證紅利」組成，實際派發的息率及最終總回報，受保險公司底層資產的投資表現影響。私營年金的內部回報率（IRR）一般由3%至4.5%不等。



【4】每月收入、派發方法

香港年金：採用固定的「每月派發」模式，最大優勢在於金額全數保證。由於發行機構背後有政府作為後盾，基本上不存在違約風險。雖然沒有扣稅優惠，但主打零投資風險，同時設有最少達已繳保費105%的終身入息包底機制，確保老本不會被蠶食。



案例參考：65歲的陳伯投保了100萬香港年金，受惠於105%包底機制，政府保證最少派發105萬。即使他不幸在70歲離世，家屬仍可接力領取餘下未派發的金額，不用擔心死後財產被充公。

私營QDAP：主打派發靈活（可選月／季／年）及稅務優惠。每年最高可享$60,000 扣稅額，以17%最高稅率計，每年可慳回$10,200稅款。

*注意：派彩包含「非保證紅利」，實際回報會直接受保險公司投資表現及信貸風險影響。



案例參考：35歲的Nancy是一名中層管理人員，月薪$45,000（年薪$540,000）扣除基本個人免稅額後，其頂層收入屬於香港稅務局最高的17%邊際稅率階梯。以投保$600,000為例。

● 投保方案：每月供款$5,000（每年保費$60,000，剛好供滿每年QDAP的扣稅上限）

● 供款期：10年（總共投入保費$600,000）

● 實質節省稅款：$60,000（QDAP扣除額）x17%（稅率）=$10,200

● 實際付出（淨成本）：$600,000（保費）- $102,000（慳稅額）＝$498,000

● 10年累積稅額收益：$10,200x10年 = $102,000

簡單而言，投保私營QDAP，付出60萬保費，扣稅後實際付出便是49萬，即變相賺了逾$10萬。最後在60歲時可獲派保證回報＋紅利。

以上述Nancy的例子，她在45歲時供斷，60歲開始領取回報。中間這15年，本金會在保險公司滾存生息，產生複利。正式派發的金額包含「保證回報」及「預期紅利」。單計保證部分已貼近本金；若連同紅利，總派彩隨時高達本金1.3至1.5倍。（即80萬至100萬以上）。



政府年金採用固定的「每月派發」模式，最大優勢在於金額全數保證。（AI生成圖片）

【5】退保風險、斷供損失

香港年金：退保機制透明，合約會清楚列明保證現金價值。若在投保首幾年提早退保，取回金額無可避免低於本金；一般而言，以投保人60歲為例，必須等到第12年才能達至回本點。



政府年金退保案例參考：

一名60歲男士一筆過投保100萬，假設他在投保後5年退保，累積取回總額約$83萬（$833,558），即損失約17萬。如果想退保同時回本，投保人必須等到第12年（72歲），其累積派發連同退保價值達$1,005,706，此時選擇退保才能勉強保住本金。

退保案例算式參考：

① 已落袋年金收入：每年派發$61,200x5年＝$306,000

② 保證退保現金價值：剩餘本金扣除提早退保折讓後，可一筆過取回＝$527,558

③ 累積取回總額（①＋②）＝$833,558

實質財務損失：100萬本金-$833,558＝帳面損失17萬

＊保證退保現金價值由香港年金公司計算所得，各年齡的「保證退保價值」可參考香港年金計劃計算機。



值得留意，政府年金同時亦設計了一個「特別款項提取」的救急機制，用來減輕因突發疾病而被迫退保的風險。終身最高可提取$1,000,000。

香港年金計劃計算機

私營QDAP： 私營年金在供款早期的退保懲罰較為嚴苛。保單首兩三年的保證現金價值通常會大幅折讓，加上私營年金的回本期往往依賴保險公司的「非保證紅利」，萬一投資市況波動，實際退保金額大有機會低於預期。



政府年金VS私營年金（QDAP）一覽

政府年金 VS 私營年金（QDAP）一覽 政府「香港年金」 私營「合資格延期年金 （QDAP）」 目標對象 60歲或以上準備／已退休人士 18歲或以上在職打工仔（年金受領人須年屆50歲或以上） 供款模式 一筆過繳付 供款下限：$50,000起； 供款上限：$5,000,000 分期供款（最少5年） 總保費下限：最少為$180,000 ＊以最低門檻5年計算，至少每年供款$36,000 入息期 終身入息（保證最少達已繳保費的105%） 終身及定期均可 年金收入 每月派發，金額全數保證 每月、每季或每年派發（視乎該保險公司條款） 退保 保證現金價值（第12年回本） 早期折讓較大（視乎保單條款） 扣稅優惠 沒有任何扣稅優惠 每年最高可扣除$60,000應評稅入息

香港年金雖然沒有扣稅優惠，但主打零投資風險。（AI生成圖片）

年金3大迷思拆解

【1】既然政府年金有105%包底，長者為何要選擇私營年金？

原因1：彈性自訂派發期（抗通脹）

政府年金強制「終身派發」，每月鎖死固定金額，長遠或被通脹蠶食。相反，私營年金容許長者自訂較短的入息期，加上具備「非保證紅利」滾存，有潛力賺取更高回報以維持購買力。

原因2：財富傳承 較優厚賠償機制

政府年金身故最多只賠回105%餘額。但不少私營年金主打財富傳承，設有較優厚的身故賠償機制；長者百年歸老後還能將滾存變大的保單價值，直接當作遺產傳承給下一代。

【2】私營年金和政府年金可以同時購買嗎？

可以。兩者沒有衝突。不少市民會在在職期間購買私營延期年金規劃退休及作稅務規劃；到60歲退休時，再考慮將部分現金購入政府年金，讓退休收入來源更穩定。

【3】私營年金有身故保障嗎？

政府年金設有105%保底保障，那如果購買私營年金呢？事實上，私營年金普遍設有完善的身故保障。若受保人不幸離世，保險公司會根據身故時保單正處於的「階段」計算賠償，確保老本全數傳承給家人。

累積期／滾存期（未開始出糧）：保險公司一般會退還已繳總保費的100%。

入息期／派發期（已開始出糧）：指定受益人通常可選擇「一筆過提取」餘下的保證現金價值連紅利／「接力按月出糧」直到保證期完結。



不少市民會在在職期間購買私營延期年金規劃退休及作稅務規劃；到60歲退休時，再考慮將部分現金購入政府年金。（AI生成圖片）

年金總結｜政府年金VS私營年金｜優缺點比拼

看完各大特點與退保風險，小編已為大家歸納出兩大年金的優缺點：

政府年金VS私營年金｜優缺點比拼 優點 缺點 香港年金（政府） ● 零投資風險，每月保證派發 ● 105%終身入息包底機制，不怕老本被蠶食 ● 下個月即啟動現金流 ● 沒有任何扣稅優惠 ● 每月金額鎖死，長遠抗通脹能力較弱 ● 無法提早取回全額本金 私營QDAP（延期年金） ● 每年最高$60,000扣稅額 ● 具備紅利滾存潛力，總回報大機會超越本金 ● 設身故賠償，方便財富傳承 ● 需承受投資波動風險（非保證紅利部分） ● 有較長的供款與滾存鎖定期 ● 提早退保損失較大

香港年金設105%終身入息包底機制，不怕老本被蠶食。（AI生成圖片）

邊款年金最適合你？

政府年金：適合60歲或以上、手頭有一筆過退休金，追求100%穩陣零風險、想下個月即刻按月領取穩定長糧，補貼日常開支的銀髮族。

私營QDAP：適合18歲以上的在職打工仔，希望每年賺取扣稅額，並靠時間「利疊利」滾大筆退休金；又或者是有意將財富傳承給下一代的長者。

＊本文內容及試算數字僅供參考，並不構成任何專業財務或投資建議。上述條款隨時變動，申請前請務必向有關機構或專業人士查詢最新詳情及尋求獨立評估。



（全文完）