浪琴香港國際馬術盛典7亮點！門票優惠/五星場地障礙賽/騎術表演

浪琴香港國際馬術盛典將於2027年1月29日至31日再度登陸亞洲國際博覽館，並以五星級國際場地障礙賽打響頭炮，還有精彩的香港賽馬會亞太區青年挑戰賽，和全場焦點的雪特蘭小馬大賽及狗狗障礙挑戰賽！想親身感受現場的氣氛？現在預購門票更有限時優惠！想知道還有什麼精彩內容？即看內文了解7大必看亮點！



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浪琴香港國際馬術盛典已連續第3年在亞博館舉行，每年都有超過60匹國際名駒由官方馬術運輸夥伴國泰貨運從海外運抵香港，進行為期三天的馬術競技比賽及表演！為迎接各國頂尖的馬匹及騎手，亞博館更將30萬平方呎場地改造成世界級室內馬術場。從馬房、沙圈到觀眾席，甚至引入超過800噸英國進口沙，打造一個專業又震撼的馬術舞台！

浪琴香港國際馬術盛典（LHKIHS）

日期：2027年1月29日－1月31日

地點：亞洲國際博覽館5號展館

購票平台：「01空間」限時早鳥9折優惠

浪琴香港國際馬術盛典｜門票優惠詳情｜9折優惠低至$360起

2027年1月29日（星期五）

黃金席

成人門票：優惠價900｜原價1,000

優惠門票：優惠價$540｜原價 $600

銀席

成人門票：優惠價$675｜原價 $750

優惠門票：優惠價$360｜原價 $400

2027年1月30日至31日（星期六及日）

黃金席

成人門票：優惠價1,080｜原價1,200

優惠門票：優惠價720｜原價800

銀席

成人門票：優惠價855｜原價950

優惠門票：優惠價540｜原價600

*優惠門票適用於 3-17 歲青少年、65 歲或以上長者，入場時須出示有效證明。

浪琴香港國際馬術盛典｜7大精彩亮點

浪琴香港國際馬術盛典亮點【1】挑戰極限壓軸浪琴大獎賽！五星級國際場地障礙賽

今次馬術盛典的重頭戲，絕對是五星級國際場地障礙賽！一連三日的賽事都有不同的「玩法」和極限要求：首日先有「浪琴迎賓錦標賽」、星期六下午有「浪琴賽」而晚上則有國泰貨運「飛向天空」賽。這些賽事均屬於五星級國際場地障礙賽，即馬術運動的最高級別賽事之一。參賽馬匹及騎手需挑戰一系列障礙，成功完成後方可晉級下一階段。比賽不僅考驗馬匹的跳躍能力，更著重騎手與馬匹之間的速度、準確度及默契。

到了星期日下午的「亞洲國際博覽館速度賽」，騎手為爭取極速衝線，會與馬匹瘋狂「抄捷徑」，挑戰極其刁鑽且急彎的路線起跳，節奏緊湊得令人手心冒汗！

而最後一晚壓軸登場的「浪琴大獎賽」則雲集國際精英人馬進行終極對決，賽道欄杆更會推至高達1.6米的上限。騎手需精準帶領馬匹跨越12至15個障礙，稍有不慎踢跌障礙物、拒跳或超時都會被扣分。要在這場賽事中奪冠，速度、技術與人馬合一的默契，絕對缺一不可！

浪琴香港國際馬術盛典亮點【2】馬術界明日之星！香港賽馬會亞太區青年挑戰賽

讓觀眾見證騎手新星誕生的「香港賽馬會亞太區青年挑戰賽」，主要是14至18歲、來自亞太區的青少年騎手參與，給他們一展身手、爭奪殊榮。去年，香港賽馬會青少年馬術隊的成員王嘉莉與其拍檔馬匹，便代表中國香港榮獲冠軍，今年又會花落誰家？令人期待。

亞太區青年挑戰賽的選手全部只有14至18歲，都是馬術界的明日之星！（官方圖片）

浪琴香港國際馬術盛典亮點【3】超萌小馬狂奔！雪特蘭小馬大賽

雪特蘭小馬大賽是另一個最受現場觀眾歡迎的賽事！雪特蘭小馬是來自蘇格蘭雪特蘭群島的一種短腿矮馬，牠們標準身高最高只有107厘米，且長相非常可愛！比賽將有8匹雪特蘭小馬由一眾8至14歲的小騎手策騎，賽道會設置多個迷你版的仿樹枝草叢障礙，是迷你版的「英國國家障礙賽」，一場可愛又刺激的超萌競賽。

浪琴香港國際馬術盛典亮點【4】毛孩鬥智鬥力！狗狗障礙挑戰賽

香港機場管理局呈獻・狗狗障礙挑戰賽今年是第2屆舉行，比賽由領犬員與狗狗組成拍檔，按次序挑戰場內的每個障礙物，包括隧道、搖搖板、跳欄、攀爬架等等。比賽以計時形式進行，如果狗狗中途跳錯欄杆、走錯方向，就要被罰加時，最短時間完成賽事即勝出比賽。喜歡狗狗的朋友仔一定超喜歡！

浪琴香港國際馬術盛典亮點【5】退役賽駒優雅登場！香港賽馬會音樂騎術表演

明日之星固然幹勁十足，已退役的賽駒亦展現出獨特的風采。由香港賽馬會帶來的音樂騎術表演，特別安排經重新培訓的退役賽駒參與演出！在悠揚的音樂伴奏下，騎手將帶領馬匹演繹各種高難度而優雅的步姿與騎術技巧。這場融合藝術美感、騎術傳統與人馬默契的演出，不僅展現騎手與馬匹之間的深厚信任與合作，更為觀眾在欣賞緊張刺激的賽事之餘，帶來別具特色的觀賞體驗。

除了精彩賽事外，盛典亦特別呈獻由香港賽馬會帶來的音樂騎術表演（官方圖片）

浪琴香港國際馬術盛典亮點【6】馬術ｘ山地單車速度激戰！騎乘接力挑戰賽

五星級國際場地障礙騎手竟與山地單車選手跨界合作？騎手將率先在限時內完成高難度障礙賽，再由越野單車選手接力，在充滿急彎、波浪坡道的單車賽道上飛馳，最終以兩位隊員最快完成時間及最少罰分定勝負！團隊之間只要少一分默契與技巧都隨時落敗，是一場極具速度感與刺激性的嶄新接力賽！

五星級國際場地障礙騎手將與山地單車一起參加騎乘接力挑戰賽（官方圖片）

浪琴香港國際馬術盛典亮點【7】規模歷年最大！升級版品味生活村

現場除了有緊張刺激的馬術競賽及精彩騎術表演外，今屆再度設立「品味生活村」，規模更比去年盛大！匯聚了國際知名生活休閒品牌、精選馬術用品及美酒佳餚。大會更特設兒童專區，家長可以帶同小朋友參與小馬主題的互動遊戲，如去年便有模擬駿馬跨越障礙的跨欄遊戲。還有一系列現場精彩表演、講座及示範等，讓大家有得睇、有得玩，有得買，保證滿載而歸！

浪琴香港國際馬術盛典2027｜競技場節目時間

2027年1月29日（星期五）下午5時15分至晚上10時

2027年1月30日（星期六）下午1時至3時50分／晚上6時至9時45分

2027年1月31日（星期日）中午12時至下午3時40分／下午5 時30分至晚上9時30分

浪琴香港國際馬術盛典2027｜品味生活村開放時間

2027年1月29日（星期五）下午3時至晚上9時

2027年1月30日（星期六）上午11時至晚上9時

2027年1月31日（星期日）上午10時至晚上9時



浪琴香港國際馬術盛典2027｜活動流程表

1月29日（星期五）晚間

17:15 - 18:35｜賽事 1：香港賽馬會亞太區青年挑戰賽

18:35 - 18:55｜香港機場管理局呈獻．狗狗障礙挑戰賽 (第1場)

18:55 - 19:05｜香港賽馬會音樂騎術表演

19:05 - 19:40｜開幕典禮 及 香港賽馬會亞太區青年挑戰賽第1場頒獎儀式

19:40 - 19:50｜雪特蘭小馬大賽

19:50 - 20:30｜中場休息

20:30 - 21:55｜賽事 2：浪琴迎賓錦標賽 (The Longines Welcome Stakes)

21:55 - 22:00｜頒獎典禮

22:00｜節目結束

1月30日（星期六）下午

13:00 - 13:10｜節目開場 (影片、音樂及介紹)

13:10 - 13:30｜香港機場管理局呈獻．狗狗障礙挑戰賽 (第 2 場)

13:30 - 13:40｜香港賽馬會音樂騎術表演

13:40 - 13:50｜飛躍競技場・法國三人馬術秀

13:50 - 14:05｜雪特蘭小馬大賽

14:05 - 14:45｜中場休息

14:45 - 15:45｜賽事 3：浪琴賽 (The Longines Stakes)

15:45 - 15:50｜頒獎典禮

15:50｜節目結束

1月30日（星期六）晚間

18:00 - 18:10｜節目開場 (影片、音樂及介紹)

18:10 - 18:55｜賽事 4：香港賽馬會亞太區青年挑戰賽

18:55 - 19:15｜香港機場管理局呈獻．狗狗障礙挑戰賽 (第 3 場)

19:15 - 19:25｜香港賽馬會音樂騎術表演

19:25 - 19:40｜雪特蘭小馬大賽

19:40 - 20:20｜中場休息

20:20 - 21:40｜賽事 5：國泰貨運「飛向天空」賽 (The Cathay Cargo Reach For The Skies Stakes)

21:40 - 21:45｜頒獎典禮

21:45｜節目結束

1月31日（星期日）下午

12:00 - 12:10｜節目開場 (影片、音樂及介紹)

12:10 - 13:10｜賽事 6：香港賽馬會亞太區青年挑戰賽

13:10 - 13:30｜香港機場管理局呈獻．狗狗障礙挑戰賽 (第 4 場)

13:30 - 13:40｜香港賽馬會音樂騎術表演

13:40 - 13:55｜雪特蘭小馬大賽

13:55 - 14:35｜中場休息

14:35 - 15:35｜賽事7：亞洲國際博覽館速度賽 (The AsiaAWorld-Expo Speed Stakes)

15:35 - 15:40｜頒獎典禮

15:40｜節目結束

1月31日（星期日）晚間

17:30 - 17:40｜節目開場 (影片、音樂及介紹)

17:40 - 18:20｜騎乘接力挑戰賽 (Hong Kong Ride & Bike Show Jumping Competition)

18:20 - 18:40｜香港機場管理局呈獻．狗狗障礙挑戰賽 (第 5 場)

18:40 - 18:50｜香港賽馬會音樂騎術表演

18:50 - 19:05｜雪特蘭小馬大賽

19:05 - 19:30｜中場休息

19:30 - 20:05｜節目待定

20:05 - 21:25｜賽事8：浪琴大獎賽 (The Longines Grand Prix)

21:25 - 21:30｜頒獎典禮

21:30｜節目結束

主辦單位保留更改節目內容及時間安排之權利，恕不另行通知。

浪琴香港國際馬術盛典｜門票優惠詳情｜9折優惠低至$360起

2027年1月29日（星期五）

黃金席

成人門票：優惠價900｜原價1,000

優惠門票：優惠價$540｜原價 $600

銀席

成人門票：優惠價$675｜原價 $750

優惠門票：優惠價$360｜原價 $400

2027年1月30日至31日（星期六及日）

黃金席

成人門票：優惠價1,080｜原價1,200

優惠門票：優惠價720｜原價800

銀席

成人門票：優惠價855｜原價950

優惠門票：優惠價540｜原價600

*優惠門票適用於 3-17 歲青少年、65 歲或以上長者，入場時須出示有效證明。

浪琴香港國際馬術盛典（LHKIHS）

日期：2027年1月29日－1月31日

地點：亞洲國際博覽館5號展館

購票平台：「01空間」限時早鳥9折優惠

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