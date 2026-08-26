旺角Cafe推介10間｜$40起！適合傾計/全日早餐/手沖咖啡/慢煮雞胸

旺角Cafe｜旺角美食｜旺角美食小店一向眾多，當然也不少得Cafe啦！《香港01》「好食玩飛」記者就整理了10大旺角Cafe推介，其中有五金店改建的Cafe、必吃自家製Dirty Tiramisu、充滿復古感的昭和喫茶屋！另外有寵物友善Cafe等等，想知更多？即看下文啦！



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旺角Cafe推介【1】蟲二——活化唐樓Cafe露天座位、中日式家庭料理

這間Cafe所在的大廈前身是唐樓，經過活化後改建成新商場「618上海街」。店內空間寬敞，設有室內和室外座位，配上自然採光，非常舒適。餐廳主打中日式家庭料理，招牌是「一汁三菜」套餐，即是一碗湯及三道菜配白飯。另外還有多款自家製甜品，包括伯爵茶麻糬班戟、HERSHEY朱古力肉桂西多。

地址：旺角上海街618號頂樓

人均：$150-200



旺角Cafe推介【2】Halfway Coffee半路咖啡——舊五金店改建復古Cafe！必叫中式青花瓷杯打卡

「Halfway Coffee半路咖啡」是在香港擁有極高人氣的在地精品咖啡店之一，其旺角分店更是由一間舊五金行改建而成，店內完美保留了堅強貿易行的舊招牌、水泥牆、舊式鐵窗及懷舊吊扇，充滿濃厚的復古工業風與老香港歲月感！

店內最具標誌性的，莫過於以充滿中國風的復古瓷杯裝載熱咖啡，連外賣紙杯亦印有精美中式花紋，極具視覺特色！必試招牌龍眼蜜拿鐵，加入了龍眼蜜與桂花蜜，清甜香氣完美中和咖啡苦味；另有玫瑰香味濃郁的Rose Latte及經典Flat White。除了咖啡外，店內亦提供滑蛋煙肉等Brunch的食物選擇。

地址：旺角豉油街6號地舖

人均：$50-100



旺角Cafe推介【3】Begin Coffee——日系復古隱世咖啡

Begin Coffee位置較隱世，店內裝修復古，座位不算多，設有室內跟戶外座位，周末時可能需要排隊。店內有提供主食，其中必點蒜香明太子意粉，明太子醬汁味道香濃，帶點微辣，十分惹味！另外小食方面，不妨試一下蜜糖焗雞翼，雞翼焗得剛剛好，外皮微脆且蜜糖味香濃，不會過甜。飲品方面，士多啤梨抹茶值得一試，其他咖啡整體表現也不錯。

地址：旺角登打士街36號恆威商業中心4樓

人均：$101-200



旺角Cafe推介【4】Black Coffee——型格全黑打卡／必食自家製Dirty Tiramisu

Black Coffee裝修主題型格簡單，店舖所用的桌椅、咖啡機、杯碟等餐具都是全黑色，而且餐廳採用落地玻璃設計，環境採光良好、舒適。咖啡店的食物都加入了黑色元素，例如手打牛肉黑炭漢堡、香脆竹炭吐司配中東肉醬鷹嘴豆泥。

甜品方面，推介自家製Dirty Tiramisu，入口質感軟滑，淡淡酒香和咖啡幽香互相交融，再配上一杯自家手炒咖啡豆沖製的咖啡，非常配合。

地址：旺角廣華街3號地下3號舖

人均：$101-200



旺角Cafe推介【5】雙魚座咖啡館——追星必去！必食金沙鹹蛋雞翼

雙魚座咖啡館裝修以白色為主調，配上簡約木系傢俬，給人一種簡約休閒的感覺。店內更設有落地玻璃高枱位，讓客人邊看著繁華街道，邊享受休閒時光。咖啡店主打虹吸咖啡以及輕盈西式餐點，餐牌內有十多款不同產地的咖啡及美食。

必點推介包括：金沙鹹蛋黃單骨雞翼、Strawberry Latte、自家製巴斯克芝士蛋糕等等。另外，雙魚座咖啡館是一間應援餐廳，有許多偶像的海報佈置及應援物品，追星族必去！

地址：旺角煙廠街31號千望1樓

人均：$51-100



旺角Cafe推介【6】十常八九——日式咖啡店／減脂必食All Day Breakfast

十常八九屬於日系咖啡店，主打日式小食同甜品，店內環境寬敞、光線明亮，而且是寵物友善餐廳。店裡必點包括「十常ALL DAY BREAKFAST」，除擺盤簡約精緻，而且有別於平時外面油膩重口味的英式全日早餐，滿滿新鮮沙律菜、慢煮雞胸、薯仔等等食材，絕對是健康減脂首選！另外，烏魚子鯷魚意大利麵、麻糬窩夫等也是必點推介。

地址：旺角山東街32B號UCorner地下G1號舖

人均：$51-100



旺角Cafe推介【7】樂士地咖啡廳——老派昭和喫茶屋

旺角也有日式昭和風的Cafe！從入門瞬間起就有滿滿的年代感氛圍，超級懷舊，絕對是打卡好去處。食物方面，主打經典日式洋食、創新的西日料理及精品咖啡，提供蛋包飯、咖哩飯等；最特別的莫過於吸睛夢幻的蜜瓜冰淇淋梳打，隨手一拍都充滿氛圍感。

地址：九龍旺角黑布街2號3B地鋪藝興大廈

人均：$51-100



旺角Cafe推介【8】Knockbox Coffee Company——咖啡迷必去！手沖咖啡／虹吸咖啡

Knockbox Coffee Company曾入選亞洲50大咖啡店，店舖內外都充滿英倫氣息，經常座無虛席，咖啡愛好者非常值得拜訪。Cafe主打各式沖調咖啡，如手沖、虹吸等，店裡還提供各種糕點和簡餐，非常適合在此享用午餐或下午茶。如果對選擇哪款咖啡猶豫不決的話，現場的咖啡師還會協助你挑選最適合個人口味的咖啡豆。

地址：旺角黑布街23號地下

人均：$51-100



旺角Cafe推介【9】KUSP COFFEE——韓系簡約風格

KUSP COFFEE是旺角新開張的Cafe，就像是一個藏在鬧市中的秘密小角落。店裏裝潢簡約並配合現代時尚設計感，擺設還加入了復古翻頁時鐘、圓形燈飾等，帶有濃厚的韓系風格。小店供應多款自家烘焙糕點、三文治等，店內也有多款咖啡豆及掛耳包出售。

地址：旺角染布房街7號華樂大廈地下7號舖

人均：$40-100



旺角Cafe推介【10】No Money So Lonely——特色創意東南亞Fusion

No Money So Lonely以幽默玩味的作風，在牆壁、鏡子及杯碟上均印上多句「呻窮」的中英文標語，如「山窮水盡褲穿窿，家用照俾無陰功」，反映一眾打工仔小市民的心聲。店內周圍擺放了動物圖案漫畫、木刻石雕、植物盆栽及藤椅，營造出濃厚的東南亞度假風情。

另外，餐牌上的東南亞Fusion菜式名字同樣玩味搞笑，例如「生舊素叉燒好過生你比薩配秘製麥芽糖漿」、「無乜芫茜味的青檸芫茜飯配燒星鰻魚骨」。甚至連特飲和咖啡也融入了東南亞食材，例如焦糖黑椒咖啡，大膽創新！

地址：九龍旺角彌敦道700號T.O.P Mall406-408號舖

人均：$101-200



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