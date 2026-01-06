旺角美食24大推介｜日本過江龍/米芝蓮小食/平價午餐/炭火燒鰻魚

旺角美食推介2025｜旺角一直是美食的熱點，近期愈來愈多餐廳相繼進駐，包括YouTuber滴妹茶飲店再睡5分鐘、Facebook＠香港開心果關注組力推的皇甘栗鮮炒乾果專門店等等。《香港01》好食玩飛記者已精選24大旺角美食，立即Mark定想食餐廳，約埋朋友仔放假去食好西！（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，食店排名不分先後）



旺角美食推介【1】女人街食飯公司——黑松露鮮蝦多士／慢煮醉鮑魚／杏汁燉豬肺湯

近年來，女人街食飯公司成為港人大熱飯堂，有80年代味道的裝修，加上抵食，吸引不少食客，所以建議大家記得訂座。店內大熱菜式有黑松露鮮蝦多士、慢煮醉鮑魚、杏汁燉豬肺湯等。黑松露鮮蝦多士非常鬆脆，加上黑松露醬料，愈食愈滋味！除了有香口美食、小菜之外，餐廳還有老火靚湯，當中杏汁燉豬肺湯更是人人都盛讚，加入杏汁令湯頭會有點奶油質感，口感特別又補身！

女人街食飯公司

地址：旺角通菜街1A-1L威達商業大廈1樓B室

電話：2685 1618



地址：尖沙咀棉登徑8號凱譽大廈地庫A號舖

電話：2388 6111



旺角美食推介【2】呷哺呷哺——台式小火鍋多樣選擇

來自台灣的呷哺呷哺主打台式一人小火鍋，提供多款特色湯底，搭配精選肉類和豐富的蔬菜拼盤。其午市套餐尤其受到歡迎，部分時段更可享用自助吧的醬料、飲品及甜品，性價比高，一個人也能享受豐盛的台式火鍋體驗！

地址：旺角登打士街56號家樂坊地庫B03號舖

電話：2360 0339



地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE UG2樓UG220-UG221號舖

電話：2838 8835



地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L3樓315號舖

電話：2626 0766



旺角美食推介【3】火水爐冰室火鍋——安格斯牛肉／海蝦／懷舊風裝修

旺角的「火水爐冰室火鍋」以懷舊的「老香港」風格設計，相當有格調。大家在店裡可以一邊欣賞以霓虹燈製成的店名以及懷舊金曲歌詞、舊式馬賽克地磚，一邊任食安格斯牛肉、蠔、海蝦等美食，超有氣氛！

地址：旺角煙廠街33號朗廷軒1樓

電話：26631087／62284084（WhatsApp）



旺角美食推介【4】十三姨——足料零味精印尼湯麵

十三姨主打Soto Ayam印尼湯麵，店家堅持湯底純天然，不加任何味精，配以新派煮法，在湯底中加入不同的中式及日式食材，店家招牌菜包括十三么、大三兀、爆漿芝士煉奶炸年糕和老闆娘鵝肝煎蛋飯等，招牌湯麵十三么，配菜非常足料豐富，除了有炙燒手撕雞，還有日式叉燒等配料，經炙燒的手撕雞更帶有微焦香味，值得一試！

十三姨

地址：旺角通菜街1M-1T號華發大廈地下C號舖



旺角美食推介【5】J.moon——月球主題餐廳 十二星座雞尾酒必試

位於旺角百寶利商業中心的J.moon，是以月球為主題的餐廳，餐廳各處都擺放了月球相關的佈置，相當打卡able！而廚師推介的菜式J.Moon Pizza，經烤焗後的巴馬火腿非常香脆，與鬆軟香口的薄餅非常夾！而店家的招牌十二星座雞尾酒亦是必試飲品，每一杯也各具特色，大家不妨按照自己的星座點一杯！

J.moon

地址：旺角西洋菜南街1A-1K號百寶利商業中心4樓10-11號舖



旺角美食推介【6】皇甘栗鮮炒乾果專門店——大埔名物旺角分店！開心果關注組力推

於去年年尾登陸旺角的大埔名物「皇甘栗鮮炒乾果專門店」，主打鮮炒野生栗子及多款「口笠濕」涼果，但要細數店舖的人氣美食，就非它的意式及日式雪糕莫屬。

其中招牌栗子雪糕及開心果雪糕極受街坊歡迎，更是Facebook＠香港開心果關注組經常力推的店舖。開心果即叫即盅碎，充滿堅果香味，而且細碎的果粒也令雪糕口感更有層次，經過旺角的朋友不妨一試！

「皇甘栗鮮炒乾果專門店」的開心果雪糕經常出現在Facebook＠香港開心果關注組。（Facebook＠香港開心果關注組）

皇甘栗鮮炒乾果專門店（旺角分店）

地址：旺角山東街53號地下



旺角美食推介【7】日船章魚小丸子——90年代章魚燒始祖店已重開

在港有26年歷史的日船章魚小丸子，原定在3月最後一間分店結業後就撤出香港。在食客的大力支持下，日船在社交平台現時已在旺角花園街好景商業中心地下重開。

提到日船最大特色，就是其自選醬汁，脆口的章魚小丸子配上美乃滋、燒汁、自家芥末醬，是食客回憶的味道。日船在台中起家，其後在1999年進駐香港設店，屬於始祖章魚燒店之一。

日船章魚小丸子

地址：旺角花園街2-16號好景商業中心地下18號舖



旺角美食推介【8】銀津點心茶餐廳——Threads孝女一舉動網上爆紅 脆友可享九折

旺角一間點心茶餐廳在社交平台Threads討論度極高，事源一名脆友（Threads網友）發帖表示，其父經營的銀津點心茶餐廳，因對面新開點心舖而生意轉差，呼籲大家支持！有關帖文近日爆紅，不少脆友食過之後亦大讚食物有質素！對於大家留言的改善建議，帖主的回覆亦見誠懇。而且脆友在餐廳說認識帖主「wwy」更可享九折！去到必試帖主推薦炸鮮奶、蓮蓉西米布甸、流心多士！

銀津點心茶餐廳

地址：旺角花園街108號地舖



旺角美食推介【9】再睡5分鐘——新開爆紅YouTuber滴妹茶飲店

旺角向來都是手搖飲品聚集地，近日YouTuber滴妹創立的台式茶飲品牌，再睡5分鐘登陸成為新力軍！開業首日大排長龍，人氣爆棚，飲品價格由$19至$28不等。主打3cm棉被厚奶蓋系列獲不少人讚賞，奶蓋採用進口忌廉和紐西蘭牛奶，鹹甜適中，不會太濃稠，配上清新茶底，是奶蓋愛好者必試！

再睡5分鐘

地址：旺角豉油街50號富達大廈地下舖6號



旺角美食推介【10】鰻一——炭燒鰻魚飯

旺角炭燒鰻魚專門店「鰻一」，主打即席炭火生燒鰻魚， 招牌蒲燒鰻魚（$128）及白燒鰻魚（$128）深受食客歡迎， 今次特別推出全新炭燒拌飯系列，日式融合韓式風味， 除了蒲燒鰻魚拌飯外，還有炭燒慢煮牛肉拌飯、 炭燒牛舌拌飯和炭燒豚肉拌飯，均配有多種蔬菜和生蘭王蛋黃。宵夜時段（9pm-11pm）更有9折優惠！

旺角炭燒鰻魚專門店「鰻一」，主打即席炭火生燒鰻魚！（小紅書@1_wong）

鰻一炭燒鰻魚飯

地址：旺角山東街84號地舖

電話：2432 1388



旺角美食推介【11】金飯館貳·零 肉餅·焗飯專門店——即煎黑松露墨魚肉餅＋沙嗲牛

金飯館以其即叫即炸椒鹽豬扒飯打響名堂，金飯館2.0為品牌第2間分店，主打即叫即煎肉餅飯，肉餅固然出色，當中黑松露墨魚肉餅飯、奥爾良雞軟骨肉餅飯都是必食！不過店內另有人氣菜式，就是燶邊蘭王蛋沙嗲牛肉炒飯，食客都指沙嗲牛肉軟熟不會過鹹，配上燶邊蘭王蛋和鑊氣十足的炒飯，惹味得讓人一口接一口！此外，餐廳創意滿分，不時都會推出活動如沙嗲牛肉麵放題，近日又有沙嗲串燒，保證熟客都有新鮮感！

金飯館2.0

地址：旺角廣華街38號地鋪



旺角美食推介【12】fufuland——人氣生乳梳乎厘

內地人氣梳乎厘店「fufuland」在旺角朗豪坊開設香港首間分店。「fufuland」主打生乳梳乎厘，即叫即製，鬆軟的梳乎厘口感輕盈，蛋味十足。店內還提供多款夾心口味，如宇治抹茶柚子、杏仁豆腐、海鹽Oreo和開心果等，深受顧客喜愛。這家店在內地各地享有超高人氣，已成為港人北上時必食的甜品之一。

fufuland

地址：旺角朗豪坊B2層40號舖



旺角美食推介【13】Age.3——日本福岡人氣炸三文治

位於旺角MOKO「Age.3」是該品牌首間海外分店。Age.3主打零卡路里天然甜味劑Lakanto製作忌廉，相比傳統忌廉更加輕盈美味，搭配時令水果和各種甜品，如生巧克力、抹茶、紅豆、士多啤梨、香蕉等，憑藉其吸引的賣相和多款口味迅速在日本掀起熱潮。如今在香港都能吃到，香港店暫時有19款口味選擇，每款均是$38，而鮮奶油口味則是$20！

Age.3

地址：旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場MTR樓M41號舖



旺角美食推介【14】泰金鍋——流水蝦放題、DIY珍多冰

第7間旺角美食推介是一間火鍋放題店，主打坊間少見的泰式火鍋，招牌冬陰公湯底香口惹味！只要惠顧晚市放題套餐，不分等級都可以任意無限活捉大頭蝦，即叫即食！更設有多款泰式小食及料理，可以動手DIY海南雞飯、珍多冰等，最平人均$188起就可以食到。

泰金鍋

地址：旺角彌敦道601號創興廣場6/F全層

電話：8118 2228



旺角美食推介【15】Homeland——生日畫碟慶祝之選

想同朋友伴侶慶祝節日，給個驚喜？Homeland近日就以甜品畫碟成大熱餐廳，不得不佩服畫師，畫出人氣角色也非常相似，而畫碟角色都是食客自選，只需提早兩天留位下單再加$35就可以，食客都話高質且值得一試！餐廳主食都有意粉、牛扒、海鮮等選擇，整體餐點也不錯，難怪節假日都很難訂位！

Homeland (彌敦道)

地址：旺角彌敦道726號19樓



旺角美食推介【16】蟲二——活化唐樓Cafe 露天座位、中日式家庭料理

這間Cafe所在的大廈前身是唐樓，經過活化後改建成新商場「618 上海街」。店內空間寬敞，有室內和室外座位，自然採光非常舒服。餐廳主打中日式家庭料理，招牌是「一汁三菜」套餐，即是一碗湯及三道菜配白飯。另外還有多款自家製甜品，包括伯爵茶麻糬班戟、HERSHEY朱古力肉桂西多。

蟲二

地址：旺角上海街618號頂樓

電話：9220 9785



旺角美食推介【17】一生懸麵——濃厚日式豚骨沾麵

來自台灣的一生懸麵，專賣日式沾麵和拉麵，在香港開了3間分店，成為本地人氣麵店。記者親身去食過，平日晚上約7:45已見約10人排隊，不過入座算快，排20分鐘就成功入座。旺角店有每日限量供應的牡蠣沾汁麵，不過記者當日8點下單時已經賣光。

記者吃的特濃豚骨沾麵最抵讚是麵條非常彈牙，沾麵汁香濃，不過質地偏稀，影響麵條掛汁份量。給大家一個貼士，吃完麵可請店員將沾麵汁加湯飲用。沾麵汁裏還有豚肉粒，吸滿濃厚沾麵汁，非常正！

一生懸麵（旺角店）

地址：通菜街73號地舖

電話：2748 1001



旺角美食推介【18】鳳鳴居——醉雞湯米線、芫荽雞湯米線

這間麵店主打雞湯米線的專門店，在網絡和上水街坊之間都非常受歡迎，店外經常大排長龍，更有不少人專程去上水朝聖！必試招牌花膠醉雞湯麵、芫荽雞麵、炸魚皮等，不用特登搭車入上水，在旺角都可以食到。

鳳鳴居

地址：旺角西洋菜南街138號地下2號舖

電話：3188 5880



旺角美食推介【19】紅伶飯店——主打潮州打冷

紅伶飯店是一間人氣極高的打冷小店，多年前在九龍油麻地吳松街開設本店後搬至旺角現時店位，經常出現人龍！餐廳主打潮州打冷，包括冰鎮芥辣墨魚片、煎蠔餅、羊腩煲、滷水鵝等。

紅伶飯店

地址：油麻地砵蘭街10-16號宜發大廈地下D及E號舖

電話：3481 2020



旺角美食推介【20】Suage北海道湯咖哩——北海道過江龍 招牌原隻雞脾湯咖喱

北海道超人氣湯咖喱專門店「Suage北海道湯咖喱」於旺角開幕，店家的湯咖喱曾被譽為「北海道第一湯咖喱」，吸引不少當地人及遊客朝聖，必食招牌原隻雞脾湯咖喱、脆皮雞腿肉串野菜湯咖喱，日後不用到北海道都可以食到正宗湯咖喱。

Suage北海道湯咖哩

地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊4A樓1號舖



旺角美食推介【21】鮨優——平民價壽司店$120起

旺角登打士街的「鮨優」供應外賣及小量位置立食，主打日本直送壽司、刺身、丼飯、手卷及廚師發辦套餐（Omakase），款式選擇甚多。其中，壽司最平$11起，而Omakase套餐價錢亦相當親民，最平$120就可以食到！小店的師傅出身自米芝蓮二星壽司專門店「壽司芳」，擁有多年經驗，品質有保證！

鮨優供應5款Omakase套餐，其中最抵食的首選「日本直送6貫盛合」（$108），包括6件時令手握壽司，款式由師傅挑選，包括深海池魚、鱸魚、鰹魚、劍魚腩等。

鮨優

地址：旺角登打士街43P-43S鴻輝大廈地下A9號舖

電話：9131 1511



旺角美食推介【22】Subtle Island——摩洛哥異國風餐廳 露天鞦韆／室內沙灘／水池打卡

旺角這間Cafe，開張不久隨即成為人氣新店！Cafe的室內環境主打摩洛哥異國風情，設有室內水池、人工小沙灘等，打卡一流！而且是寵物友善餐廳，招牌菜式包括軟殼蟹鹹蛋黃忌廉汁意粉及Tiramisu，可以和好姊妹及家中毛孩去打卡歎美食。

Subtle Island

地址：旺角西洋菜南街51號友誠商業中心4樓

電話：5348 1417



旺角美食推介【23】兩姊妹涼皮有限公司——米芝蓮必比登推介

兩姊妹涼皮有限公司在涼皮界鼎鼎大名，更獲香港米芝蓮必比登推介。招牌的兩姊妹涼皮，特色在於口味層次變化分明，先嘗到鹹、辣與酸味，最後有股甜味「彈出」，非常獨特！此外，這兒一系列的川風咸甜粉也值得一試，如重慶小麵、暖笠笠熱皮、黑糖五彩冰粉等。

兩姊妹涼皮有限公司

地址：旺角黑布街99號地舖



旺角美食推介【24】肥姐小食——人龍小食店 招牌滷味、芥末墨魚

旺角肥姐小食店多年來以招牌滷味見稱，店口總大排長龍，深受遊客及本地人喜愛，稱得上是旺角地標美食。來肥姐小食店，必不可錯過皇牌滷味，如大小生腸、墨魚、火雞腎雞翼尖等，食材肉質爽口彈牙，配合甜醬、芥辣及豉油，多年來水準不變！

肥姐小食

地址：旺角登打士街55號地下4A號舖

電話：8489 2326



