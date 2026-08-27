殺曱甴禁忌4大禁忌｜專家警告別踩、噴酒精！等同幫牠搬家、繁殖
滅蟲｜蟑螂｜每逢炎熱潮濕天氣，蟑螂問題往往困擾眾多家庭。大家經常直接打死或踩死蟑螂，但原來這個方法超錯，越殺反而引來更多蟑螂！以下將盤點4大常見殺蟑螂誤區，其中，狂噴酒精也沒有用，受刺激的蟑螂恐更難控制。想知更多打蟑螂禁忌？即睇下文！
居家滅蟲劑品牌「福來朗」近日於社交平台Threads發文，盤點大家面對蟑螂時經常採取的幾種做法，並指出這些方法未能真正殺滅蟑螂。
殺曱甴禁忌【1】狂噴酒精
福來朗表示，酒精揮發速度快，未必足以有效讓蟑螂失去活動能力，因此實際滅蟲效果不大。福來朗解釋，蟑螂受到刺激後，可能會出現更劇烈的反應，例如迅速逃走甚至振翅飛撲，讓現場情況更難控制，因此並非有效的滅蟲方法。
殺曱甴禁忌【2】直接踩死
福來朗指出，被踩死或打死的母蟑螂，體內的卵鞘可能依然存活。當母體爆開、卵被擠出時，反而會加快小蟑螂的孵化速度。此外，蟑螂蛋容易隱藏在拖鞋縫隙中跟著人移動，一旦孵化，恐會擴大蟑螂的活動範圍，衍生更多蟑螂。
殺曱甴禁忌【3】沒有即時清理屍體
另外，英國專業害蟲防治公司MerlinEnvironmental指出，沒有即時清理蟑螂屍體是大錯特錯！蟑螂屬於雜食性且有同類相食的習性。當屍體擺放一段時間後，釋放的油脂和氣味結合周圍的食物痕跡，會吸引缺乏蛋白質或食物來源的活蟑螂前來分食，隨時引來更多蟑螂。
殺曱甴禁忌【4】大量噴灑殺蟲劑
台灣環境部化學署指出，大量噴灑會讓殺蟲劑殘留在地板、家具、餐具及玩具上。嬰幼兒在地上爬行、抓東西放入口中，或寵物接觸後舔毛，極易造成二次中毒；若人體在短時間內吸入或攝入高濃度的除蟲菊精或類除蟲菊精，可能會產生頭暈、頭痛，甚至意識喪失等症狀。
殺曱甴｜專家教正確滅蟑螂法
據《中時新聞網》報導指出，中南大學湘雅醫院感染控制中心主任吳安華提醒，正確滅蟑方式應善用毒餌、藥劑或蟑螂屋，亦可將糖與蘇打粉以1：1的比例混合，放在蟑螂常出沒的地方。需特別注意，噴灑蟑螂藥時應處於無人環境，否則對人體有害。
專家補充，應避免直接接觸蟑螂屍體，若不小心踩死或碰到，需用肥皂洗手、清洗鞋底，並使用清潔劑消毒地板。
如何防範蟑螂｜1種家庭易繁殖：家中長期潮濕或有水漬
此外，福來朗亦指出，蟑螂對水分有一定需求，因此家中如浴室、廚房或排水孔附近若長期潮濕甚至留有積水，都會成為吸引牠們停留的環境。
福來朗提醒，若要降低蟑螂滋生的機會，除了即時處理已出現的蟲隻外，也需注意家居清潔並保持乾爽，尤其是容易積水的位置，以減少蟑螂棲息與繁殖的條件。