殺曱甴禁忌4大禁忌｜專家警告別踩、噴酒精！等同幫牠搬家、繁殖

滅蟲｜蟑螂｜每逢炎熱潮濕天氣，蟑螂問題往往困擾眾多家庭。大家經常直接打死或踩死蟑螂，但原來這個方法超錯，越殺反而引來更多蟑螂！以下將盤點4大常見殺蟑螂誤區，其中，狂噴酒精也沒有用，受刺激的蟑螂恐更難控制。想知更多打蟑螂禁忌？即睇下文！



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居家滅蟲劑品牌「福來朗」近日於社交平台Threads發文，盤點大家面對蟑螂時經常採取的幾種做法，並指出這些方法未能真正殺滅蟑螂。

「福來朗」於社交平台Threads發文，盤點大家面對蟑螂時經常採取的幾種做法指出這些方法未能真正殺滅蟑螂。（hukurou.com.hk@Threads截圖）

殺曱甴禁忌【1】狂噴酒精

福來朗表示，酒精揮發速度快，未必足以有效讓蟑螂失去活動能力，因此實際滅蟲效果不大。福來朗解釋，蟑螂受到刺激後，可能會出現更劇烈的反應，例如迅速逃走甚至振翅飛撲，讓現場情況更難控制，因此並非有效的滅蟲方法。

專家表示，酒精揮發速度快，未必足以有效讓蟑螂失去活動能力，因此實際滅蟲效果不大。（AI生成圖）

殺曱甴禁忌【2】直接踩死

福來朗指出，被踩死或打死的母蟑螂，體內的卵鞘可能依然存活。當母體爆開、卵被擠出時，反而會加快小蟑螂的孵化速度。此外，蟑螂蛋容易隱藏在拖鞋縫隙中跟著人移動，一旦孵化，恐會擴大蟑螂的活動範圍，衍生更多蟑螂。

殺曱甴禁忌【3】沒有即時清理屍體

另外，英國專業害蟲防治公司MerlinEnvironmental指出，沒有即時清理蟑螂屍體是大錯特錯！蟑螂屬於雜食性且有同類相食的習性。當屍體擺放一段時間後，釋放的油脂和氣味結合周圍的食物痕跡，會吸引缺乏蛋白質或食物來源的活蟑螂前來分食，隨時引來更多蟑螂。

殺曱甴禁忌【4】大量噴灑殺蟲劑

台灣環境部化學署指出，大量噴灑會讓殺蟲劑殘留在地板、家具、餐具及玩具上。嬰幼兒在地上爬行、抓東西放入口中，或寵物接觸後舔毛，極易造成二次中毒；若人體在短時間內吸入或攝入高濃度的除蟲菊精或類除蟲菊精，可能會產生頭暈、頭痛，甚至意識喪失等症狀。

殺曱甴｜專家教正確滅蟑螂法

據《中時新聞網》報導指出，中南大學湘雅醫院感染控制中心主任吳安華提醒，正確滅蟑方式應善用毒餌、藥劑或蟑螂屋，亦可將糖與蘇打粉以1：1的比例混合，放在蟑螂常出沒的地方。需特別注意，噴灑蟑螂藥時應處於無人環境，否則對人體有害。

正確滅蟑方式應善用毒餌、藥劑或蟑螂屋，亦可將糖與蘇打粉以1：1的比例混合，放在蟑螂常出沒的地方。（AI生成圖）

專家補充，應避免直接接觸蟑螂屍體，若不小心踩死或碰到，需用肥皂洗手、清洗鞋底，並使用清潔劑消毒地板。

如何防範蟑螂｜1種家庭易繁殖：家中長期潮濕或有水漬

此外，福來朗亦指出，蟑螂對水分有一定需求，因此家中如浴室、廚房或排水孔附近若長期潮濕甚至留有積水，都會成為吸引牠們停留的環境。

福來朗提醒，若要降低蟑螂滋生的機會，除了即時處理已出現的蟲隻外，也需注意家居清潔並保持乾爽，尤其是容易積水的位置，以減少蟑螂棲息與繁殖的條件。

浴室附近若長期潮濕甚至留有積水，都會成為吸引牠們停留的環境。（AI生成圖）

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