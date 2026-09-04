上車最強攻略｜由零開始到收匙：2026置業全手續 + 借貸秘籍

在香港買樓，就像闖關升級 —— 既要理清繁瑣的流程手續，又要應對首期資金的壓力，難免讓準買家頭痛。有人說「置業要趁早」，也有人為了湊首期急於求成，想靠私人貸款「走捷徑」。究竟買樓的完整步驟是怎樣？手續中藏著哪些容易踩雷的細節？私人貸款周轉首期是救命稻草還是財務陷阱？這篇攻略一次講透，助你做個精明買家，順利踏上置業之路。



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第一章、置業全流程：7 大步驟，從預算到入伙不慌不亂

買樓從不是「看中就買」的衝動消費，而是一場需要周密規劃的長線戰。從確定預算到驗樓入伙，每一步都有學問，錯過一個細節可能損失慘重。

第一步：定預算 + 清需求，不做無謂浪費

置業前的首要任務，是摸清自己的「底氣」—— 也就是財務狀況和居住需求。根據2025年金管局規定，首次置業購買800萬港元以下自住物業，最高按揭成數可達90%，意味著最低只需支付10%首期。但千萬別以為準備首期就夠了，買樓還要預留印花稅、律師費、經紀佣金等雜費，總計約為物業總價的5%-8%。以500萬元的單位為例，除了50萬首期，還需額外準備44萬左右用於雜費及裝修應急。

需求方面，要明確自己是自住還是投資：自住者可關注交通配套、樓齡、實用面積，偏好陽光的可以優先考慮「向南樓」；投資者則可留意特色單位、租售比等。住宅類型也有講究，分層單位、洋房、村屋、特色戶各有優劣，需根據家庭結構和預算選擇。

第二步：尋覓心儀物業，睇樓要做「有心人」

確定預算和需求後，就可以開始睇樓了。一手樓要先查閱樓書，重點關注物業周邊規劃、單位實用率、樓底高度及交樓標準；二手樓則要更細心，除了座向、景觀，還要留意鄰居狀況、生活配套、交通便利性，甚至鄰近單位是否存在衛生或噪音問題。

睇樓時建議參考近三個月至一年的同屋苑成交價，避免被不合理報價欺騙。如果對物業價值把握不準，可透過銀行網上估值工具或專業評估機構獲取參考，避免日後銀行估價不足影響按揭。

第三步：簽臨時買賣合約，「細訂」繳付要謹慎

看中物業並達成成交意向後，就會進入簽約環節。首先要簽訂「臨時買賣合約」，這是具法律效力的文件，會列明成交價、成交日期、物業狀況等核心信息。此時買方需繳付樓價3%-5%的「細訂」，通常以支票或銀行本票支付。

這裡要特別提醒：「細訂」具有約束力，如果買家最終反悔不完成交易，將會損失這筆訂金（俗稱「撻訂」）；反之如果賣家毀約，則需雙倍返還細訂。簽約前一定要仔細閱讀合約條款，確認所有約定都有文字記錄，避免口頭承諾引發糾紛。

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第四步：聘用律師，搞定法律後盾

簽完臨時合約後，買賣雙方都需要委託律師處理後續法律事務。律師的主要工作包括查冊（確認物業業權清晰）、草擬正式買賣合約、代繳印花稅、協助簽署轉讓契約等。

選擇律師時要注意，若需要申請按揭，所委託的律師行必須是銀行認可的，否則可能影響按揭進度。律師費用因樓盤價格和成交複雜度而異，中小型住宅的律師費大約在6,000-10,000港元之間，簽約前最好與律師確認收費標準，避免隱形收費。

第五步：簽正式買賣合約，繳付「大訂」

在簽署臨時買賣合約後14天內，雙方會簽訂「正式買賣合約」。此時買家需繳付「大訂」，加上之前的「細訂」，總訂金通常為樓價的10%。簽約後，律師會安排將合約打釐印（繳納印花稅），並送交土地註冊處登記，確保交易合法有效。

印花稅是買樓的重要支出之一，根據香港《印花稅條例》，買賣不動產必須繳納印花稅，否則相關文件不具法律效力。印花稅率與物業價值相關，2025年財政預算案中，政府宣布將$400萬以下物業的從價印花稅從$60,000大幅減至$100。這一調整將大大降低首次置業人士的購房成本，讓更多人能夠輕鬆上車。建議購房前查閱稅務局最新標準，避免預算不足。

第六步：申請按揭，壓力測試是關鍵

正式合約簽訂後，就可以啟動按揭申請了。買家可向多間銀行或財務機構查詢方案，比較按揭利率、現金回贈、罰息期等條款，選擇最適合自己的計劃。香港的按揭主要分為與銀行同業拆息（HIBOR）掛鈎的H按、與最優惠利率（Prime Rate）掛鈎的P按，以及固定利率按揭，各有優劣，可根據風險承受能力選擇。

申請銀行按揭必須通過兩項核心考核：供款與入息比率（DSR）和壓力測試。根據金管局指引，DSR一般不能超過50%（即每月總債務供款不超過月收入的50%）；壓力測試則模擬加息2厘的情況，此時總供款不能超過月收入的60%。如果申請高成數按揭（超過60%），還需要購買按揭保險，保費根據貸款額、按揭成數及年期計算，可一次過繳付或分期攤還。

另一個小技巧是申請「按揭預先批核」，銀行會根據你的財務狀況預先批出一定額度的按揭，有效期通常為60-90天。有了預批信，不僅能清楚自己的購買力，還能向業主證明誠意，提升談判力。

第七步：驗樓入伙，做好最後把關

當按揭批核通過、所有款項付清後，就可以領取物業鎖匙了。入伙前一定要進行驗樓，建議帶同驗樓清單和專業驗樓師，仔細檢查單位的牆壁、地板、水電設施、門窗等是否存在缺陷，發現問題及時要求賣方修復。

驗樓合格後，就要辦理入伙手續：申請水電煤等公用服務，繳納管理費（通常預繳兩至三個月），並考慮購買家居保險和火險。火險是按揭申請的必備條件，用於保障房屋因火災、煙霧或水損等造成的損失，千萬不要忽略。

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第二章：置業五部曲 —— 每個轉角都是戲

買樓流程環環相扣，只要一步出錯，隨時面臨「撻訂」危機。跟著《香港01》「好食玩飛」的節奏走，保你步步穩健：

Step 1：預先批核（置業前的保險）

在正式落訂前，小編強烈建議先找銀行做「按揭預先批核」。這就像是拿著一張「准考證」，讓你知道自己在銀行眼中到底值多少貸款額，避免簽約後才發現「批唔足」而要抬錢過戶。

Step 2：簽署臨時買賣合約（臨約）

當你和業主談好價錢，雙方會簽署「臨約」，這時你要支付「細訂」（通常是樓價的3%至 5%）。請注意，這份合約具有法律效力，若你後悔不買，細訂就直接凍過水。

Step 3：申請按揭與正式合約

簽臨約後約14天內，你要到律師樓簽署正式合約，並補足「大訂」（通常連同細訂合共為樓價10%）。同時，你要分秒必爭地向三至四間銀行申請按揭，比較哪家的息率最抵、回贈最高。

Step 4：驗樓與成交（大成交）

在成交日前（通常是簽約後60至90天），你有權進行最後驗樓。確保業主沒有搬走原本答應留下的電器，或者牆身沒有突然出現大裂縫。

Step 5：收匙開門

律師樓完成所有文書與款項交收後，你就能正式接過那串鑰匙！

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第三章：核心話題 —— 私人貸款「周轉」首期，真的是捷徑嗎？

現在進入最核心的部分。很多年輕人存錢速度追不上樓價，於是動起私人貸款（Personal Loan）或稅貸（Tax Loan）的主意。這到底合不合法？合不合理？

1. 私貸周轉的「利」：抓住機會

填補資金缺口：如果你看中了一個比市場價平50萬的「急讓盤」，但存款只差10萬，申請一筆低息私貸確實能讓你及時上車，賺取中間的樓價差。

低息環境利用：某些年度的稅貸息率極低，甚至低於按揭利率，對於有極高還款能力的專業人士（如醫生、會計師）來說，這是一種聰明的槓桿工具。

2. 私貸周轉的「弊」：隨時導致按揭難產（極重要！）

這點是「好食玩飛」最擔心的，也是很多地產代理不會主動告訴你的祕密：

DSR爆錶：銀行在批核按揭時會查閱你的信貸報告（TU）。如果你在申請按揭的同時有一筆私貸，這筆私貸的月供款會直接計入你的負擔比率。

舉例：你月入$4萬，原本可負擔$2萬的按揭供款。但你借了$20萬私貸，每月要還$8,000。結果銀行會認為你只能再負擔$1.2萬的按揭，導致你的貸款額縮水過百萬。這就是所謂的「借咗私貸，批唔足按揭」，最後你要麼找擔保人，要麼「撻訂」離場。

資金來源審查 (Source of Funds)：銀行有權要求你證明首期是自己的儲蓄。如果銀行發現你的首期是「借返嚟」的，為了降低風險，他們極大機會拒絕你的按揭申請，因為這代表你的財務槓桿過高。

還款期短壓力大：按揭可以分30年還，但私貸通常只有1至5年。買樓後的首兩年是支出高峰期（裝修、買電器、搬屋），如果還要同時供私貸，你的生活質素會呈斷崖式下跌。

小編私房語錄：私人貸款可以用來裝修、買家具，但千萬不要依賴它來當「首期的大樑」。如果真的要用，請務必在申請按揭「之前」就諮詢專業意見，算清自己的DSR空間！

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第四章：避坑指南 —— 這些「置業暗礁」你見過嗎？

除了貸款，買樓路上還有很多「妖魔鬼怪」，小編為大家整理了三個最常遇到的陷阱：

1. 估價不足 (Down Valuation)

你以為業主開600萬很合理，結果銀行說這單位只值550萬。這意味著銀行最多只會按550萬批出成數，剩下的50萬差額，你要自己現款補上。【小編對策】：簽臨約前，同時找三間不同的銀行做「口頭估價」。如果三間都估不到數，千萬別衝動。

2. 樓齡與按揭年期的「75減」或「80減」

如果你買的是唐樓或舊樓，銀行會用「75（或 80）減去樓齡」來決定按揭年期。例如樓齡50年的舊樓，按揭可能只能批25年而非30年。年期愈短，月供愈貴。

3. 信貸評級 (TU Grade) 的魔力

如果你平時有遲交卡數的習慣，你的TU評級可能只有C或D。這不僅會讓你的按揭息率比別人高，甚至可能被銀行直接拒絕。【對策】：準備買樓的前半年，請像愛護眼睛一樣愛護你的信貸紀錄，準時找數，不要隨意申請新的信用卡。

第五章：置業新手FAQ

Q1：我可以用家人的名字買樓，然後我出錢嗎？ 可以，但如果涉及按揭，你可能需要作為「擔保人」。而且要留意，如果你未來想買第二層樓，你名下的擔保債務會影響你自己的按揭成數。

Q2：按揭現金回贈（Cashback）真的是送錢嗎？ 是的！這是銀行爭奪客戶的一種方式。回贈金額可以高達貸款額的1%至2%，這對於買傢俱來說是一筆大數目。不過要注意，如果回贈超過貸款額的1%，銀行會要求從貸款總額中扣除。

Q3：新盤 vs 二手盤，哪個比較抵？ 新盤通常有發展商提供的各種優惠和按揭方案（呼吸按揭），首期門檻可能更低，但呎價通常較溢價。二手盤雖然首期較硬，但實用率高，且價錢有得商量。

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第六章：理性上車，穩中求勝

「好食玩飛」的置業邏輯：

1.先求穩：確保首期中至少80%是實打實的儲蓄。

2.精算成本：把所有印花稅、雜費計算在內，再加10%作為緩衝金。

3.靈活運用工具：如果你真的差一點點，可以考慮利息較低的稅貸，但必須確保月供在你的承受範圍內，且不影響按揭審批。

4.專業諮詢：不要只聽經紀的一面之詞，多跑兩間銀行，多聽聽不同平台的分析。



置業全清單：最後檢查

為了確保大家都能順利收匙，「好食玩飛」準備了這個 Checkbox，出發看樓前先問問自己：

[ ] 我是否已經查閱過我的 TU 評級？

[ ] 我是否有 3-6 個月的糧單與稅單在手？

[ ] 我是否計算過，如果加息 2 厘，我還供得起嗎？

[ ] 我是否準備好了除了首期之外，額外約5%的成交雜費？

[ ] 我是否已經找過銀行，做過初步的借貸能力評估？



買樓之路雖然辛苦，但只要策略正確，你一定能找到那間屬於你的小天地。

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