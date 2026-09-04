麥當勞優惠｜$20脆香雞翼+汽水+$10 Oreo麥旋風　1連7日著數攻略

麥當勞優惠｜麥當勞App「麥麥勁賞」下周一（7日）起一連7日，推出激筍優惠！當中包括$20脆香雞翼+汽水／$10兩個香芋批／$10 Oreo 麥旋風，優惠期間選購任何「麥麥勁賞」優惠，更可享限時雙倍積分！



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麥當勞又有「麥麥勁賞」！（麥當勞官方圖片）

麥當勞優惠｜$20脆香雞翼連飲品／今星期麥炸雞都有份！

麥麥勁賞第二週優惠在9月7日至9月13日期間輪流登場！今星期有人氣脆香雞翼、四重芝士孖堡、原味麥炸雞，更有超抵的$10兩個香芋批及$10 Oreo麥旋風！

9月7日（星期一）：$20 脆香雞翼 4 件配中汽水(原價$45起)

9月8日（星期二）：$25 雙層豬柳蛋漢堡配中汽水(參考價$49起)

9月9日（星期三）：$25 板燒雞腿飽配中汽水(原價$45起)

9月10日（星期四）：$25 四重芝士孖堡配中汽水(參考價$45.5起)

9月11日（星期五）：$25 原味麥炸雞 2 件配中汽水(原價$54起)

9月12日（星期六）及

9月13日（星期日）：

$10兩個香芋批(參考價$22起) 及 $10 Oreo 麥旋風(原價$17起)



+ 2

經典脆薯格及柚子椰果梳打茶，由即日上午11時起繼續供應，選購任何超值套餐即可加$9.5升級限時「大大啖組合」。

麥當勞優惠｜孖芝四道菜減$3、菠蘿蟹堡配飲品$25

其他優惠就有$39雙層芝士孖堡套餐、雙層芝士孖堡四道菜套餐配焦糖燉蛋批減$3及$25菠蘿蟹堡配飲品！

麥當勞優惠｜芒果控必食！芒果冰雪減$3

McCafé櫃檯「Double 芒果冰雪」結合呂宋芒和象牙芒雙重滋味，在夏天幫大家消消暑！麥當勞App更有減$3優惠！

McCafé櫃檯限定 Double 芒果冰雪減$3（麥當勞圖片）

甜品控可試試$11.5焦糖燉蛋批。

$11.5焦糖燉蛋批。（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜麥樂雞+脆香雞翼滋味分享盒$49

麥當勞「滋味分享盒」繼續在6時後登場！包含麥樂雞6件（配指定1款期間限定滋味醬）及脆香雞翼4件，配搭中薯條及飲品，套餐優惠價只需$49（原價$55起），讓大家大飽口福！

麥樂雞6件＋脆香雞翼4件，配搭中薯條及飲品套餐優惠價只需$49。（麥當勞圖片）

至於「Double雙層芝士孖堡四道菜套餐配焦糖燉蛋批」、「大大啖Double雙層芝士孖堡套餐」就有減$3優惠，而Double 雙層芝士孖堡套餐就繼續有套餐優惠價$49！

麥當勞優惠｜McCafé 凍厚椰奶鐵／熱椰香鮮奶咖啡$9.9

早上11時起至午夜12時，於麥當勞APP使用優惠券購買McCafé凍厚椰奶鐵或熱椰香鮮奶咖啡(細)，可享限時優惠價$9.9。

McCafé 凍厚椰奶鐵／熱椰香鮮奶咖啡$9.9 。（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜鴛鴦班戟早晨套餐減$3

人氣大熱的「朱古力班戟豬柳蛋漢堡」套餐及「楓糖班戟豬柳蛋漢堡」套餐繼續$37起（原價$40起）、而鴛鴦班戟早晨套餐就有減$3優惠券。另外亦有「指定超值套餐」減$3優惠。

鴛鴦班戟早晨套餐減$3。（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜McCafé飲品套票優惠

即日起，麥當勞App更有全新一輪McCafé飲品套票優惠，這次只需要先在APP內支付$20購買飲品套票，換購券就會於30分鐘內存入APP內。每次使用換購券只需要再支付$10起。

今輪更可選全新加入的McCafé櫃檯限定淳茶舍鮮奶綠茶系列，包括細杯裝熱即磨黑咖啡(Americano)、細杯裝熱即磨鮮奶咖啡(Latte)、細杯裝熱椰香鮮奶咖啡以及細杯裝熱淳茶舍鮮奶綠茶。換購券可於2026年10月31日或之前使用。