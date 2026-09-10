八達通JOGUMAN珍藏版$128　完美融入香港打工仔返工情景

八達通｜JOGUMAN｜人氣IP JOGUMAN憑藉幽默貼地的日常故事及療癒角色魅力，近年深受香港粉絲喜愛，社交媒體話題不斷。八達通卡有限公司（八達通）亦首度推出「JOGUMAN珍藏版八達通」，將JOGUMAN融入香港人的日常通勤及消費場景，為支付體驗增添趣味。是次產品設計更特別加入八達通專屬元素，進一步突顯其獨特性及珍藏價值。



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兩款成人版八達通 完美演繹打工仔日常

「JOGUMAN 珍藏版八達通」系列設有兩款設計，包括「出行日常」及「救命啡」。JOGUMAN 化身上班族及咖啡愛好者，以輕鬆幽默方式演繹香港都市人熟悉的日常情境。其中「JOGUMAN 珍藏版八達通－出行日常」卡面為八達通專屬設計，由JOGUMAN 充分展現上班族日常通勤的有趣情景，別具收藏意義。

另外，「JOGUMAN 珍藏版八達通－救命啡」則採用圓形吊飾設計，配備仿皮革匙扣，方便隨身攜帶。卡面以打工仔不可或缺的咖啡為主題，造型時尚吸睛，讓客戶於日常使用八達通之餘，亦可展現個人風格。每款「JOGUMAN 珍藏版八達通」售價為港幣128元（不設按金及儲值額）。

八達通銀包客戶可於2026年9月8日上午10時起至9月21日下午5時，透過八達通App 及港鐵網上商店預訂產品。客戶經八達通App 訂購，更可享郵費優惠，每位八達通銀包客戶每款限購3個。

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